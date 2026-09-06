El Plan de la Mariposa, una banda en constante transformación, llega al Norte Rock

- Las sesiones acústicas las hacemos desde hace muchos años y tienen que ver con conectar con algo más primitivo, embrionario e íntimo. El año pasado también publicamos una canción grabada en Purmamarca. Muchas veces estamos de viaje y tocamos la guitarra como lo hacemos en casa, alrededor de un fogón o cuando nos juntamos en un departamento. Es la música en un estado despojado, con la alegría de la ronda y de compartir. Nos gusta cultivar esa energía porque conserva un estado de juego y una búsqueda más ingenua, en el sentido de dejarse llevar por el momento.