El Plan de la Mariposa, una banda en constante transformación, llega al Norte Rock

En fotos de parejas, de mamás con sus nenes y de momentos que alguien quiso guardar, “Túnel de la vida” empezó a sonar en distintas historias de Instagram. Algunos saben de dónde viene; otros quizás llegaron a ella sin saber quién estaba detrás. La respuesta es El Plan de la Mariposa, el septeto nacido en Necochea que el sábado tocará por primera vez en el Norte Rock.
Detrás de esa canción está El Plan de la Mariposa, una banda de cinco hermanos y dos amigos: Sebastián, Camila, Valentín, Santiago y Máximo comparten el apellido Andersen, y a ellos se suman Julián Ropero y Andrés Nor.
El festival, organizado por Cerveza Norte, marca de CCU Argentina, se realizará en el Predio Castillo de Yerba Buena (avenida Perón y Bascary); abrirá sus puertas a las 16 y los shows comenzarán a las 17. La grilla incluye a Ciro y Los Persas, Ratones Paranoicos y las bandas tucumanas La Belisario y La Llorona y su Jardín de Dragones.
La banda bonaerense llegará después de una pausa dedicada a ensayar, reorganizar el repertorio y pulir las transiciones entre canciones. Antes del viaje, Sebastián Andersen habló con LA GACETA sobre ese trabajo y sobre una música construida entre hermanos y amigos, capaz de transformarse con cada viaje y cada público.
- ¿En qué momento artístico llega El Plan de la Mariposa al Norte Rock?
- Llegamos con mucho entusiasmo por volver a la gira. Si bien arrancamos el año tocando bastante, después estuvimos un tiempo parados y le metimos mucho a la sala de ensayo. Armamos la lista de temas, pulimos las partes, los enganches y las transiciones. Profundizamos el viaje que hicimos en el Movistar Arena y le dimos más energía a la lista. Tocar mucho en la sala nos permite corregir cosas y sacarles brillo a las partes. En ese momento estamos.
- ¿Qué significa para ustedes presentarse por primera vez en este festival?
- Nos ilusiona un montón. Conozco el festival porque lo vi en las redes y me gusta mucho esa zona del país. Hace muchos años que fuimos por primera vez al norte y poder seguir yendo me encanta. Vamos a llevar una lista de temas bien arriba para disfrutar el momento. Llegamos con muchas ganas, fuerza y alegría de compartir. El deseo es que sea un momento energéticamente arriba.
- Este año recorrieron distintos países de Europa y Latinoamérica. ¿Qué descubren de sus canciones al tocarlas ante públicos diferentes?
- Lo lindo de la poesía es que se abre a nuevas interpretaciones, más allá de cuál haya sido la primera energía o historia que dio origen a esas frases. Después permite incorporar otras situaciones y emociones. Ese espacio se agranda con el paso del tiempo, con todas las veces que tocás y con las personas que conocés. Sus experiencias despiertan nuevos aspectos y hacen crecer a la canción. Eso es lo lindo de tocar en lugares diversos: hay personas con distintas culturas, pensamientos y sentires, pero unidas a través de una canción.
- Este año publicaron “Paso por tu atmósfera”, una sesión acústica grabada en Madrid. ¿Qué encuentran en ese formato más íntimo?
- Las sesiones acústicas las hacemos desde hace muchos años y tienen que ver con conectar con algo más primitivo, embrionario e íntimo. El año pasado también publicamos una canción grabada en Purmamarca. Muchas veces estamos de viaje y tocamos la guitarra como lo hacemos en casa, alrededor de un fogón o cuando nos juntamos en un departamento. Es la música en un estado despojado, con la alegría de la ronda y de compartir. Nos gusta cultivar esa energía porque conserva un estado de juego y una búsqueda más ingenua, en el sentido de dejarse llevar por el momento.
- La banda está integrada por cinco hermanos y dos amigos. ¿Qué aprendieron sobre la creación colectiva después de tantos años juntos?
- La creación colectiva es sagrada. Es un viaje muy interesante porque el otro siempre es un espejo de lo tuyo y vos también sos un espejo de los demás. Esa es la riqueza del viaje artístico colectivo. Más allá de que haya solistas, la música es un acto colectivo en sí mismo. A nosotros nos gusta cultivarlo y honrarlo. Como hermanos siempre fuimos una familia unida, pero la música vino a unirnos todavía más. Nos convirtió en socios de un sueño común y agradecemos que esa oportunidad haya aparecido en nuestras vidas.
- Durante un tiempo definieron su propuesta como “rock libre”. ¿Qué significa hoy esa idea para ustedes?
- Hace mucho que ya no siento la necesidad de definirla así. En su momento surgió como respuesta a una pregunta habitual sobre qué estilo hacíamos. Entonces explicábamos que tenía algo de funk y de folclore, influencias del candombe, psicodelia y bastante rock. Al final era un cuento que no significaba nada.
- ¿Pero las reconocen como influencias?
- Todas esas influencias están, las disfrutamos y las escuchamos, pero lo más importante para nosotros es la búsqueda, la creatividad y la intención. La libertad está en abrirse a la posibilidad de que un disco vaya hacia un lado y el siguiente hacia otro, o que eso suceda dentro de un mismo disco. Se trata de permitir que las canciones nos lleven por el recorrido que proponen. Dentro de nuestras posibilidades, buscamos nuevos rincones de la música y caminos que se vayan abriendo. Poder dejarnos llevar y sumergirnos en un viaje diferente con cada canción es lo que nos resulta movilizador.
- La naturaleza y la transformación aparecen con frecuencia en sus canciones. ¿Por qué vuelven a esas imágenes?
- La banda se llama El Plan de la Mariposa y eso ya tiene que ver con la transformación. Es algo muy propio de la vida y de este planeta, que cambia constantemente, y por eso vuelve a interpelarnos. No es solamente algo a lo que volvemos nosotros: está presente en la vida. Nos gusta reflejar lo que la vida propone y los viajes que atravesamos individualmente y como grupo. En esas experiencias siempre aparece la transformación porque es la única constante. La naturaleza, por su parte, es una fuente de energía, sabiduría y expansión. A veces creemos equivocadamente que estamos alejados de ella, pero somos naturaleza y formamos parte de este gran ecosistema llamado planeta Tierra.