Adepa se reunió con Jaldo para analizar la situación de los medios y la libertad de prensa en Tucumán

Resumen para apurados
- Adepa se reunió este miércoles con el gobernador Osvaldo Jaldo en Tucumán para analizar la libertad de prensa y la situación de los medios, en el marco de su Asamblea Anual.
- La entidad vuelve a la provincia tras su última visita en 2016. Durante el diálogo abordaron la realidad socioeconómica local y el esquema de apertura informativa del gobierno.
- La asamblea sesionará hasta el viernes con debates sobre acceso a la información pública, inteligencia artificial y los retos futuros para la sostenibilidad del periodismo.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) se reunió este miércoles con el gobernador Osvaldo Jaldo, en Casa de Gobierno, en el marco de la visita de la entidad a Tucumán para desarrollar su Asamblea Anual. Durante el encuentro, autoridades y representantes de medios de todo el país dialogaron con el mandatario sobre la libertad de prensa, la situación de los medios de comunicación y el escenario político, económico y social de la provincia y del país.
De la reunión participaron el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA y presidente de LA GACETA, Daniel Dessein; el presidente de ADEPA y gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Grupo Clarín, Martín Etchevers; el titular del Comité Estratégico de TSN Necochea, Guillermo Ignacio; el presidente de la Comisión de Capacitación de La Voz, Carlos Jornet; el vocal de Infobae, Pablo Deluca; la secretaria general de ADNSUR, Ana Tronfi; y el representante de LA GACETA, Federico Van Mameren.
Dessein destacó el carácter federal de ADEPA y el vínculo histórico que la asociación mantiene con Tucumán. “Es una institución absolutamente federal”, señaló, y recordó que la entidad ya había visitado la provincia en 1966, 1986 y 2016.
El titular de la Comisión de Libertad de Prensa calificó como “muy amena” la conversación con Jaldo y explicó que durante el encuentro realizaron “un paneo general” de la realidad tucumana y nacional. Entre los temas abordados estuvieron la situación económica y social, la educación y la seguridad.
Por su parte, Etchevers resaltó el regreso de Adepa a Tucumán para celebrar su Asamblea Anual, que se extenderá hasta el viernes. “Vinimos a traerle nuestros saludos al Gobernador. Además, estamos para arrancar nuestra asamblea anual de Adepa. La última que hicimos en Tucumán fue en 2016, el año del Bicentenario de la Independencia, así que estamos muy contentos de volver a la provincia”, afirmó.
El presidente de Adepa explicó que la asociación reúne a medios periodísticos de todo el país, tanto en formato digital como impreso, y destacó el papel de LA GACETA dentro de la entidad. “Siempre ha sido un socio muy relevante”, sostuvo.
Durante la Asamblea Anual, los representantes de medios de todo el país debatirán sobre el estado de la libertad de expresión en Argentina, los desafíos del oficio periodístico y el impacto de las nuevas tecnologías en la industria de los medios.
Según explicó Etchevers, esos temas también fueron planteados durante la reunión con Jaldo. El gobernador, a su vez, compartió con los representantes de Adepa detalles sobre la situación de la provincia, las obras que lleva adelante su gestión y las políticas vinculadas con áreas como salud y educación.
El titular de Adepa también valoró el esquema de conferencias de prensa que lleva adelante el mandatario tucumano. “El gobernador nos contó este esquema que tiene de conferencias de prensa, donde hace una apertura muy grande y muy periódica con todos los medios, eso es algo que saludamos”, señaló.
En esa línea, Etchevers remarcó que Adepa sostiene entre sus principales preocupaciones la necesidad de fortalecer el acceso a la información pública. “Siempre también ponemos en agenda lo importante que es que las provincias sancionen leyes de acceso a la información pública”, afirmó.
El dirigente destacó además que durante la conversación Jaldo manifestó su valoración de la libertad de expresión y del trabajo de los medios periodísticos.
La agenda de Adepa en Tucumán
La presencia de Adepa en la provincia incluye una amplia agenda de actividades institucionales, culturales y periodísticas. Entre ellas se encuentra la presentación de un libro por los 77 años de LA GACETA Literaria, encuentros vinculados con la historia y la cultura tucumana, informes de las distintas comisiones de la asociación y charlas sobre el presente y el futuro de la industria de los medios.
Uno de los encuentros destacados será el que protagonizarán los periodistas Joaquín Morales Solá y Ricardo Kirschbaum, con la moderación de Daniel Dessein. También habrá exposiciones de especialistas de Argentina, España, Colombia y Uruguay sobre distintas problemáticas vinculadas con el periodismo, la tecnología y los medios de comunicación.