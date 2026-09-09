Adepa se reunió con Jaldo para analizar la situación de los medios y la libertad de prensa en Tucumán

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) se reunió este miércoles con el gobernador Osvaldo Jaldo, en Casa de Gobierno, en el marco de la visita de la entidad a Tucumán para desarrollar su Asamblea Anual. Durante el encuentro, autoridades y representantes de medios de todo el país dialogaron con el mandatario sobre la libertad de prensa, la situación de los medios de comunicación y el escenario político, económico y social de la provincia y del país.