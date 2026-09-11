Medios de todo el país siguen las deliberaciones de la 64ª Asamblea de Adepa en Tucumán

"ADEPA reúne en Tucumán a referentes de todo el país en su 64ª Asamblea General", resaltó Letra P. El encuentro vuelve así a poner a Tucumán como escenario de un espacio central para el debate sobre el periodismo y la comunicación en la Argentina, con una mirada federal y la participación activa de quienes integran el sector en distintos puntos del país.