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Medios de todo el país siguen las deliberaciones de la 64ª Asamblea de Adepa en Tucumán

La amplia cobertura periodística también permite proyectar a nivel nacional la agenda los representantes de diarios, medios digitales, agencias y empresas periodísticas de distintas provincias.

Joaquín Morales Solá, junto a Daniel Dessein y a Ricardo Kirschbaum, en un panel de ADEPA.
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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • ADEPA celebra su 64ª Asamblea General en Tucumán con medios de todo el país para debatir sobre la libertad de expresión, los desafíos de la IA y el futuro del periodismo.
  • El encuentro federal incluye paneles sobre transformación digital y tensiones políticas, donde referentes del sector cuestionaron los ataques gubernamentales a la prensa.
  • Las deliberaciones consolidan una postura federal unificada para afrontar la irrupción tecnológica de la IA y resguardar el ejercicio del periodismo independiente a futuro.
Resumen generado con IA

La 64ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que se desarrolla en Tucumán, concita la atención de medios de comunicación de todo el país, que siguen de cerca las deliberaciones y las principales definiciones del encuentro.

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La presencia de representantes de diarios, medios digitales, agencias y empresas periodísticas de distintas provincias refleja el alcance federal de una asamblea que reúne a referentes de la industria de medios para analizar el presente y el futuro del periodismo argentino.

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"ADEPA inauguró su Asamblea en Tucumán con un llamado a defender la libertad de prensa y afrontar el desafío de la IA", tituló El Tribuno. 

"Morales Solá y Kirschbaum cuestionaron a Milei por los insultos al periodismo en la asamblea de ADEPA en Tucumán", resaltó  La Nación.

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Desde Tucumán, medios de distintas regiones del país ponen el foco en los debates vinculados con la libertad de expresión, el escenario de la comunicación, los desafíos que atraviesa el sector y las transformaciones que plantea el nuevo ecosistema digital.

El cronograma de hoy de la 64ª Asamblea General de Adepa en Tucumán

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"Archivo, IA y reinvención: Los Andes presentó en la Asamblea de Adepa su caso de transformación digital", resaltó el diario Los Andes.

La amplia cobertura periodística también permite proyectar a nivel nacional la agenda de la 64ª Asamblea de ADEPA y dar cuenta de la participación de representantes de medios de todo el territorio argentino.

"La tensión entre periodismo y poder, eje de un debate sobre redes e Inteligencia Artificial", destacó Clarín. 

"ADEPA reúne en Tucumán a referentes de todo el país en su 64ª Asamblea General", resaltó Letra P. El encuentro vuelve así a poner a Tucumán como escenario de un espacio central para el debate sobre el periodismo y la comunicación en la Argentina, con una mirada federal y la participación activa de quienes integran el sector en distintos puntos del país.

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