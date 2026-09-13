Tucumán fue la capital de la prensa nacional durante la última semana, donde se debatió sobre el futuro del periodismo

Un cierre histórico

Esa impronta federal no se limitó a los debates en los salones de conferencias, sino que se tradujo en una activa agenda institucional en la provincia. Durante las jornadas de trabajo, las autoridades de la entidad mantuvieron reuniones protocolares con el gobernador Osvaldo Jaldo en la Casa de Gobierno y con la intendenta capitalina Rossana Chahla. En ambos encuentros, Adepa ratificó la necesidad de consolidar garantías para el libre ejercicio periodístico en todos los niveles del Estado y la importancia de que los poderes públicos preserven canales de diálogo abiertos y tolerantes frente a la mirada crítica de los medios.