Tucumán fue la capital de la prensa nacional durante la última semana, donde se debatió sobre el futuro del periodismo

Resumen para apurados
- ADEPA reunió a editores de todo el país en Tucumán durante tres jornadas para debatir sobre la libertad de prensa y los desafíos del periodismo nacional.
- El encuentro abordó la hostilidad estatal hacia la prensa, las trabas de acceso informativo, el impacto de la IA en los medios y la designación de Daniel Dessein.
- La entidad busca fijar reglas con las plataformas digitales globales y preservar la sustentabilidad económica del periodismo independiente en las provincias.
Durante tres jornadas intensas, Tucumán se transformó en la capital de la prensa nacional. La 64ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas(Adepa) convocó a directivos, editores y referentes del oficio de cada rincón de la Argentina para debatir el presente y el porvenir de la industria. El impacto del cónclave se sintió de inmediato: las principales plataformas de noticias de Buenos Aires y una vasta red de diarios regionales y portales locales hicieron de las conclusiones del encuentro uno de los temas centrales de sus portadas digitales e impresas.
El interés federal no fue casual. El documento elaborado por la Comisión de Libertad de Prensa e Información y las discusiones en los paneles abordaron los nudos más sensibles del ecosistema: la creciente hostilidad discursiva hacia la labor profesional, el riesgo del cerrojo informativo y el desafío existencial que plantea la inteligencia artificial frente a la propiedad intelectual y la sustentabilidad económica de las redacciones.
El foco en las cabeceras nacionales
En la Ciudad de Buenos Aires, los medios de mayor circulación jerarquizaron en sus aperturas los ejes políticos y tecnológicos de la asamblea. “Clarín” puso el acento en la voz de alarma lanzada por Adepa ante la proliferación de descalificaciones e insultos oficiales dirigidos a periodistas y empresas, resaltando el párrafo que advierte que el agravio sistemático desde la cima del poder degrada la conversación democrática y promueve la intolerancia social. Asimismo, subrayó el debate sobre los modelos de lenguaje de inteligencia artificial que utilizan contenidos sin compensar a quienes producen información chequeada.
“La Nación”, por su parte, realizó un seguimiento pormenorizado desde la apertura hasta el cierre. Además de enfatizar la cobertura sobre el informe de libertad de expresión y el valor del periodismo como contrapoder republicano, destacó la renovación de autoridades que ungió a Daniel Dessein como nuevo presidente de la institución para el período 2026-2027. En sus crónicas, rescató también el histórico mano a mano que protagonizaron Ricardo Kirschbaum y Joaquín Morales Solá en el Sheraton tucumano, donde se repasó la evolución del periodismo político en tiempos de polarización extrema.
En los medios nativos digitales, “Infobae” e “iProfesional” titularon con eje en las advertencias regulatorias y la defensa del derecho de la ciudadanía a estar informada: alertaron sobre los intentos de impulsar normas punitivas contra la prensa y las restricciones de acceso físico a organismos públicos como la Casa Rosada y el Congreso. Las agencias de noticias, como Noticias Argentinas (NA), distribuyeron despachos continuos que nutrieron a decenas de sitios en tiempo real, remarcando el llamado a fijar reglas justas con las grandes plataformas tecnológicas globales.
El eco en las provincias: mirada federal
La repercusión cobró una fuerza particular en el interior del país, donde la sostenibilidad de las voces locales resulta una batalla cotidiana. Medios de Cuyo, el centro, el litoral y el sur argentino replicaron los diagnósticos de Adepa.
En Córdoba, “La Voz del Interior” resaltó la premisa de que “la libertad de prensa no incluye un derecho a no ser criticado”, pero contrastó esa regla con el hostigamiento estatal y la asimetría de poder que sufre el cronista de a pie. En Santa Fe, “El Litoral” y “La Capital” de Rosario hicieron foco en la necesidad de blindar la sustentabilidad de las empresas informativas del interior frente a la captura desproporcionada de la renta publicitaria por parte de los gigantes digitales.
Hacia Cuyo, “Los Andes” y “Mendoza Today” recuperaron con especial atención el apartado del informe que cuestionó las directivas del Ministerio Público de San Juan que obstaculizan el contacto directo de los fiscales con los cronistas judiciales. En el norte y el sur del país -con menciones en portales como “El Tribuno” de Salta, “Misiones Online” y medios patagónicos como “Río Negro” o “ADNSUR”-, se subrayó que sin redacciones locales independientes no hay federalismo real.
Un cierre histórico
Esa impronta federal no se limitó a los debates en los salones de conferencias, sino que se tradujo en una activa agenda institucional en la provincia. Durante las jornadas de trabajo, las autoridades de la entidad mantuvieron reuniones protocolares con el gobernador Osvaldo Jaldo en la Casa de Gobierno y con la intendenta capitalina Rossana Chahla. En ambos encuentros, Adepa ratificó la necesidad de consolidar garantías para el libre ejercicio periodístico en todos los niveles del Estado y la importancia de que los poderes públicos preserven canales de diálogo abiertos y tolerantes frente a la mirada crítica de los medios.
El broche de oro de la asamblea tuvo lugar en un escenario de profundo simbolismo: la Casa Histórica de la Independencia, sede de la cena de clausura donde se formalizó la asunción de la nueva conducción nacional.