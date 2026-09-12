Una mirada sobre el futuro de los diarios del interior
Nahuel Caputto, director del diario El Litoral y presidente en representación de Adira (Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina), considera que la clave está en un activo que los medios construyeron durante décadas: la confianza.
Resumen para apurados
- En la Asamblea de Adepa en Tucumán, Nahuel Caputto (Adira) afirmó que la confianza es clave para que los diarios del interior superen la crisis de la industria y subsistan.
- Frente a la caída publicitaria, medios como El Litoral sortearon el cierre diversificando ingresos e imprimiendo diarios nacionales para rentabilizar su infraestructura.
- Caputto proyecta sinergias tecnológicas y de IA entre medios regionales para reducir costos, priorizando la identidad local y la calidad informativa sobre el tráfico masivo.
En un escenario de transformación acelerada para la industria periodística, los diarios del interior enfrentan un desafío que va mucho más allá de sostener sus ediciones impresas. La caída de la publicidad, las dificultades para convertir lectores digitales en suscriptores y la irrupción de la inteligencia artificial obligan a repensar modelos de negocio, estructuras y formas de vinculación con las audiencias.
Nahuel Caputto, director del diario El Litoral y presidente en representación de Adira (Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina), considera que la clave está en un activo que los medios construyeron durante décadas: la confianza.
“El negocio que queda residual tiene que ser necesariamente todo nuevo. Todo pasa, a mi juicio, por el valor que uno le puede dar a la marca para generar un negocio y lograr confianza”, sostuvo en diálogo con LA GACETA, en el marco de una nueva edición de la Asamblea de Adepa, que se desarrolló en nuestra provincia.
Caputto conoce de cerca ese proceso. Hace una década asumió al frente de El Litoral, de Santa Fe, cuando el diario atravesaba una situación crítica. “Estaba desconsoladamente mal. Ya se estaba hablando del cierre”, recordó. Esa crisis, paradójicamente, permitió acelerar una transformación: “Lo viejo ya claramente fracasó. Entonces uno puede plantearlo nuevo”.
La estrategia fue diversificar a partir de la marca. Eventos, negocios inmobiliarios, publicidad, deportes y, especialmente, la impresión para otros medios forman hoy parte de ese ecosistema. La planta impresora de El Litoral, que estuvo cerca de cerrar, pasó a convertirse en un pilar del negocio: además del diario santafesino, allí se imprimen publicaciones de alcance nacional como Clarín, La Nación, Crónica y Página/12.
Para Caputto, ese proceso demuestra que la confianza también puede convertirse en un activo económico. “El único activo diferencial es la confianza”, explica. No se trata solamente de confiar en que una empresa puede imprimir técnicamente un diario, sino en que podrá hacerlo todos los días, respetará los acuerdos y mantendrá las reglas de juego incluso frente a cambios económicos o políticos.
“Mi principal orgullo es que mis pares confíen en algo tan sensible como es la impresión”, sostiene. Y esa confianza, agrega, es la misma que un medio construye con sus lectores, anunciantes, inversores y distintos sectores de la sociedad.
La situación de los diarios del interior tiene, sin embargo, una dificultad adicional: la escala. Caputto advierte que herramientas que pueden resultar viables para grandes medios nacionales o internacionales no necesariamente funcionan para publicaciones más pequeñas.
El desafío, entonces, pasa por generar sinergias entre medios de dimensiones similares. “Así como una rotativa puede ser compartida, podría compartirse un CMS, el espacio de la nube, herramientas de inteligencia artificial o incluso contenidos”, plantea.
La cooperación tecnológica permitiría reducir costos y, al mismo tiempo, liberar recursos para producir más y mejores contenidos. “No mirarnos y copiar algunas cositas, sino más estructuralmente para tener una demanda que nos permita seguir en la cancha”, resume.
La inteligencia artificial, una herramienta que hay que conocer
Frente a la inteligencia artificial, su postura es clara: no rechazarla, sino aprender a utilizarla. Hacia afuera, Adira mantiene conversaciones con las plataformas para defender los derechos sobre los contenidos periodísticos utilizados para desarrollar sistemas de inteligencia artificial. “El primer enfoque siempre es el diálogo”, explica. Pero advierte que, cuando ese diálogo no existe, la vía judicial aparece como una alternativa.
Para Caputto, la fortaleza de diarios como LA GACETA, El Litoral y La Voz del Interior está precisamente en su identidad. “Tienen un ADN local tan fuerte, una vinculación con las problemáticas locales tan fuerte, con la sociedad tan fuerte, que han armado ese ecosistema”.
Esa pertenencia, sostiene, explica por qué algunos medios del interior lograron sobrevivir mientras otros desaparecieron. Y también explica por qué un diario puede convertirse en referencia más allá de su provincia.
“Hoy LA GACETA es claramente un diario de referencia a nivel nacional. Si vos querés ver qué piensa el interior de algo, LA GACETA está en el top tres siempre de qué piensa el interior”, afirma.
En ese contexto, Caputto también reivindica una decisión editorial: no sacrificar relevancia por cantidad de clics. Una noticia sobre el presupuesto o un cambio en el sistema electoral puede tener menos audiencia que una nota de espectáculos, pero llegar a lectores que toman decisiones.
“Yo prefiero una buena nota sobre cambio en el sistema electoral o sobre el presupuesto y que tenga 5.000 clics a una nota de farándula con 500.000”, sostiene.