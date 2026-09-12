“Estamos sobreinformados, pero cada vez más desinformados”, dijo Carlos Jornet, de La Voz del Interior

Negociación

No cree que la vía judicial sea sencilla para los medios argentinos y latinoamericanos, por los costos y porque muchas de esas compañías tienen sus sedes fuera de la región. Por eso apuesta también a la negociación y a la construcción de acuerdos. Adepa trabaja en ese sentido a través de la coalición SPUR; la SIP, explica, busca impulsar un marco continental de negociación.