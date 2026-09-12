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“Estamos sobreinformados, pero cada vez más desinformados”, dijo Carlos Jornet, de La Voz del Interior

Definió el momento del periodismo como “crítico” y atravesado por desafíos que exceden a las empresas.

Carlos Jornet.
Carlos Jornet.
Nicolás Iriarte
Por Nicolás Iriarte Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Carlos Jornet advirtió en Tucumán, durante la asamblea de Adepa, que el periodismo enfrenta una etapa crítica por la desinformación y el avance de las plataformas de IA.
  • Alertó sobre el uso gratuito de noticias para entrenar IA, la pérdida de ingresos de los medios y la creciente hostilidad política que sufren los cronistas en la región.
  • Frente a este escenario, instó a negociar en bloque con las tecnológicas y renovar formatos para defender la sostenibilidad de la prensa y su rol en la democracia.
Resumen generado con IA

“Estamos sobreinformados, pero desinformados”. La paradoja no es nueva para Carlos Jornet. El director periodístico de La Voz del Interior la planteó por primera vez hace casi dos décadas, cuando las redes sociales comenzaban a transformar el ecosistema informativo. Hoy, frente a la inteligencia artificial, los videos falsos y la multiplicación de contenidos, considera que aquella advertencia es todavía más vigente.

Jornet, vicepresidente primero de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y ex presidente de su Comisión de Libertad de Prensa e Información, llegó a Tucumán para participar de una nueva edición de la asamblea de Adepa. Y define el momento del periodismo como “crítico” y atravesado por desafíos que exceden a las empresas.

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Uno de ellos es la libertad de prensa. “Ahora hay gobiernos mucho más confrontativos con el periodismo”, advierte. En distintos países de América Latina, agrega, periodistas también sufren persecuciones de grupos de poder y del crimen organizado. Por eso reclama garantías concretas no sólo de los gobiernos, sino también del Poder Legislativo y de la Justicia.

“Libertad no es solo dejar de decirle al periodista qué puede decir, sino también que no haya consecuencias por haberlo dicho”, sostiene.

Pero la defensa del periodismo también pasa por su capacidad de adaptarse. En La Voz del Interior, explica, trabajan para llegar a nuevas audiencias y explorar formatos. La reciente creación de un hub audiovisual apunta justamente en esa dirección: ofrecer información de calidad en formatos que puedan consumir tanto las nuevas generaciones como quienes tienen poco tiempo para una lectura extensa.

El desafío incluye competir con influencers y contenidos diseñados exclusivamente para captar atención. La respuesta, para Jornet, no es imitarlos sino encontrar nuevas maneras de contar historias sin resignar profundidad. “Tenemos que descubrir cómo llegar a la audiencia con algo que sea atractivo, pero profundo; atractivo, pero que obligue a reflexionar”.

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A esa transformación le suma otro frente: las grandes plataformas tecnológicas y de inteligencia artificial. Jornet sostiene que utilizan contenidos periodísticos para entrenar sus sistemas y generar nuevos productos, mientras los medios pierden audiencia y, sobre todo, ingresos.

Negociación

No cree que la vía judicial sea sencilla para los medios argentinos y latinoamericanos, por los costos y porque muchas de esas compañías tienen sus sedes fuera de la región. Por eso apuesta también a la negociación y a la construcción de acuerdos. Adepa trabaja en ese sentido a través de la coalición SPUR; la SIP, explica, busca impulsar un marco continental de negociación.

Jornet resume su propuesta en cuatro “R”: reivindicar el valor del periodismo, repotenciar la formación, reclamar mayores garantías y rebalancear el ecosistema informativo.

La última de esas tareas apunta a recuperar un equilibrio frente a las plataformas globales. No es sólo una cuestión empresarial, advierte: cuando un medio desaparece o pierde capacidad, también se apaga una voz que permite controlar al poder y fortalecer el debate público.

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Por eso valora especialmente el encuentro de Adepa en Tucumán. “Estas asambleas son una instancia muy buena para ver qué están haciendo nuestros colegas y cuáles son los dolores comunes”. Frente a desafíos que se aceleraron en los últimos años, concluye, la respuesta debe ser colectiva: más alianzas, más coincidencias y una defensa conjunta del papel que el periodismo cumple en la democracia.

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