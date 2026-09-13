Un nuevo atajo para evitar el caos del Camino del Perú: la conexión informal que podría aliviar la ruta 315

No obstante para Auad, hay otros planes más ambiciosos que podrían generar soluciones de fondo. Uno de los más ambiciosos es la denominada Autopista de Circunvalación Noroeste, una propuesta diseñada por la Dirección Provincial de Vialidad hace más de dos años para mejorar la conectividad entre Yerba Buena, Cevil Redondo, Tafí Viejo y Los Nogales. El proyecto -que duerme en un cajón- contempla una vía rápida de poco más de siete kilómetros de extensión. La idea es que el trazado parta desde Yerba Buena, atraviese Cevil Redondo y Tafí Viejo y finalmente empalme con la ruta nacional 9.