Un nuevo atajo para evitar el caos del Camino del Perú: la conexión informal que podría aliviar la ruta 315
Primero fue una calle de tierra. Cuando ese paso quedó bloqueado, los vecinos encontraron a pocos metros un viejo callejón de una quinta de limones. ¿Qué falta para que se habilite formalmente esa vía?
Resumen para apurados
- Conductores en Tucumán utilizan hoy un callejón privado en una quinta para unir Cevil Redondo y Yerba Buena y así esquivar el colapso diario del Camino del Perú.
- El atajo surgió tras el bloqueo de un camino previo. El dueño de la finca prevé donar la traza, pero la habilitación requiere avales de Vialidad y obras conjuntas.
- De oficializarse la conexión con la avenida Fanzolato, las autoridades estiman que el caudal vehicular en la saturada ruta 315 podría reducirse entre un 20% y un 30%.
La conexión entre el Camino del Perúy la avenida Fanzolato sumó un nuevo capítulo. Mientras avanza la discusión sobre cómo abrir una vía formal que permita unir Cevil Redondo con Yerba Buena, los vecinos encontraron una nueva alternativa por su cuenta: un viejo callejón de una quinta de limones que, aunque todavía no está habilitado oficialmente, ya es utilizado durante todo el día por autos, camionetas y motos.
El nuevo paso apareció casi como una respuesta espontánea a una necesidad que viene creciendo desde hace años. Muchos habitantes de la zona se habían acostumbrado a utilizar una arteria de tierra que un particular había improvisado en las inmediaciones de la denominada Curva de los Vega. Esa vía permitía evitar parte del Camino del Perú y funcionaba como un atajo entre Villa Carmela y Yerba Buena.
Pero desde hace un tiempo, quienes transitaban habitualmente por allí se encontraron con un montículo de tierra que bloqueaba el paso.
La alternativa, sin embargo, no tardó en aparecer. A pocos metros de ese lugar comenzó a utilizarse otro camino, que en realidad es un antiguo paso que se usaba en una quinta para juntar y trasladar limones. Tiene unos 120 metros de extensión y se encuentra en forma perpendicular a la ruta provincial 315, el Camino del Perú.
A toda hora se observa movimiento. Vehículos ingresan por el estrecho camino para atravesar el terreno y continuar luego por la calle Los Cerezos, en San José. Desde allí pueden empalmar con la avenida Fanzolato y, más adelante, con la avenida Perón.
“No es una calle oficial. La gente se mete porque necesita vías de conexión”, explicó el propietario del terreno, que por el momento prefirió mantener su identidad en reserva.
El particular está dispuesto a donar parte de esas tierras para que en esa zona pueda habilitarse oficialmente una arteria. Sabe que existe entusiasmo entre los vecinos y que la necesidad de una nueva conexión es evidente, pero también reconoce que queda un largo camino administrativo por delante.
La apertura deberá contar con las autorizaciones correspondientes de la Dirección Provincial de Vialidad, el Ministerio de Obras Públicas y otros organismos. Además, para completar la conexión deberán intervenir tanto la Municipalidad de Yerba Buena como la Comuna de Cevil Redondo.
Ilusionados
Para quienes viven en el área, la discusión dejó de ser teórica. El callejón ya forma parte de los recorridos cotidianos de muchos vecinos. “Estamos ilusionados con que se abra oficialmente una calle. Yo transito por ahí porque la verdad que es un atajo importante para llegar hasta Yerba Buena”, contó Miguel Álvarez, vecino del barrio 240 Viviendas, en Villa Carmela.
María Rosario Cuello, que vive en un barrio cerrado de la zona, también considera fundamental que la iniciativa avance.
“Una vía de conexión con Yerba Buena ayudaría mucho a descomprimir el Camino del Perú, que está cada vez peor”, sostuvo la mujer, que a diario lleva a sus hijos y los busca de un colegio y de un club en la Ciudad Jardín.
Ese diagnóstico ya no genera demasiadas discusiones entre los vecinos, los funcionarios y quienes transitan habitualmente por la zona: el Camino del Perú quedó chico para la cantidad de personas y vehículos que debe soportar todos los días.
La ruta provincial 315 fue pensada para otro contexto urbano. Pero el crecimiento de San José, Cevil Redondo y Yerba Buena modificó por completo la dinámica de circulación. A los barrios tradicionales se sumaron urbanizaciones privadas, comercios, clubes y nuevos desarrollos inmobiliarios. Y a esto se suma Lomas de Tafí, el mega barrio que transformó para siempre el movimiento en el noroeste del Área Metropolitana de Tucumán.
En los horarios de mayor circulación, el Camino del Perú puede llegar a movilizar alrededor de 2.000 vehículos por hora. La consecuencia se ve especialmente en San José y Villa Carmela. Se forman largas colas, los peatones tienen dificultades para cruzar, se ven maniobras peligrosas a diario y accidentes de tránsito.
Aunque en la zona de Villa Carmela la comuna amplió algunos tramos de la ruta 315 (donde están las paradas de colectivos) y eso trajo alivio, los vecinos reclaman alternativas de tránsito. “Esta ruta es la única vía que tenemos para llegar a nuestras casas. En San José el tránsito es insoportablemente lento”, describió Luz Ramírez, vecina de Villa Carmela.
A la congestión habitual se suma otro problema durante determinadas épocas del año: la cosecha de limones. Los camiones que ingresan y salen de las fincas agregan un tránsito pesado que vuelve todavía más compleja la circulación.
Pese a que hay una buena cantidad de varitas, incluso a ellos les resulta difícil ordenar el caos. “No es fácil circular por el Camino del Perú. Hay demasiados peligros. Aquí hay accidentes todos los días, principalmente de motociclistas. Alguna de las calles que se abrieron en la finca debería ser prioridad”, reclamó Rodrigo García González.
Impacto significativo
En la Comuna de Cevil Redondo ya conocen la iniciativa del particular que quiere donar sus tierras para que se habilite una arteria. El delegado comunal, Gastón García Biagosh, está al tanto y considera que, si finalmente se concreta la conexión con Fanzolato, el impacto podría ser significativo.
Según estimó, una nueva vía podría llegar a reducir entre el 20% y el 30% el caudal vehicular que actualmente circula por el Camino del Perú.
“Es una iniciativa muy buena”, sostuvo el funcionario, aunque aclaró que para avanzar deberán cumplirse una serie de requisitos indispensables. Uno de ellos es obtener la autorización de Vialidad. Otro es garantizar una iluminación adecuada a lo largo de la nueva calle. Pero, fundamentalmente, habrá que resolver el acceso desde el Camino del Perú. La entrada y la salida de los vehículos deberán diseñarse de manera segura, para evitar que una solución al problema del tránsito termine generando nuevos riesgos sobre una ruta que ya presenta altos niveles de circulación.
“No es un proyecto costoso. Pero necesitamos también avanzar en la parte administrativa para que los terrenos sean donados oficialmente por el particular”, explicó García Biagosh.
El funcionario también remarcó que el municipio de Yerba Buena deberá ejecutar la conexión correspondiente dentro de su jurisdicción. Es decir, la apertura de los 120 metros en la finca es apenas una pieza de un esquema mucho mayor.
La Fanzolato
En Yerba Buena, mientras tanto, la apertura y consolidación de la avenida Fanzolato aparece entre las prioridades del municipio. El objetivo es que esta arteria pueda conectarse con el Camino del Perú y convertirse en una alternativa de circulación, según sostuvo el secretario de Obras Públicas de Yerba Buena, Esteban Auad. Explicó que el municipio ya avanzó en las gestiones y que está negociando con propietarios la cesión de los terrenos necesarios para completar la traza.
“Estamos muy interesados en fomentar esto porque buscamos mejorar la circulación de los vecinos a través de las calles. Es algo muy esperado por la gente”, afirmó.
Según Auad, el camino está cerca de quedar completamente pavimentado en el sector correspondiente a Yerba Buena. En total, la extensión alcanza los 760 metros y actualmente sólo quedan 250 metros por asfaltar.
El resto ya cuenta con pavimento, en parte como consecuencia de las obras realizadas para permitir el acceso a un nuevo barrio cerrado que comenzó a construirse en la zona.
Pero el proyecto no termina en la pavimentación. Para el funcionario, el desafío es que en el futuro toda la avenida Fanzolato pueda funcionar como una vía de doble mano (ahora cuenta con dos carriles por mano hasta la altura del 1.000, pero en las ocho cuadras restantes tiene una sola mano). La intención es consolidar esa arteria y darle un papel mucho más importante dentro de la circulación metropolitana.
“La importancia del proyecto y de la conexión con el Camino del Perú excede incluso los límites del municipio”, explicó Auad. “Esto va mucho más allá de Yerba Buena. Genera vías de circulación que benefician a varias ciudades del área metropolitana, porque crea alternativas a caminos que hoy están abarrotados, como la ruta 315”, señaló.
No obstante para Auad, hay otros planes más ambiciosos que podrían generar soluciones de fondo. Uno de los más ambiciosos es la denominada Autopista de Circunvalación Noroeste, una propuesta diseñada por la Dirección Provincial de Vialidad hace más de dos años para mejorar la conectividad entre Yerba Buena, Cevil Redondo, Tafí Viejo y Los Nogales. El proyecto -que duerme en un cajón- contempla una vía rápida de poco más de siete kilómetros de extensión. La idea es que el trazado parta desde Yerba Buena, atraviese Cevil Redondo y Tafí Viejo y finalmente empalme con la ruta nacional 9.