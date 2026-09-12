Atlético-River: secuestraron bebidas alcohólicas durante un control a hinchas visitantes

Resumen para apurados
- La Policía de Tucumán incautó bebidas alcohólicas a hinchas de River este mediodía en una ruta de acceso, durante los controles previos al partido contra Atlético.
- El secuestro ocurrió al inspeccionar un micro desde Buenos Aires. Luego, la fuerza escoltó en cápsula de seguridad a 75 hinchas que viajaban en dos vehículos hacia la cancha.
- Los operativos viales y de ingreso buscan evitar incidentes y asegurar un desarrollo pacífico en el estadio Monumental José Fierro durante la fecha del Torneo Clausura.
La Policía de Tucumán retuvo bebidas alcohólicas durante la inspección de un colectivo que trasladaba a 56 hinchas de River hacia el estadio Monumental José Fierro, donde esta tarde el equipo visitante enfrentará a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura.
Según informó la Unidad Regional Este, el procedimiento se realizó alrededor de las 13 en el marco del operativo de vigilancia y seguridad dispuesto en las rutas provinciales ante la llegada de simpatizantes del conjunto “millonario”.
El vehículo inspeccionado fue un colectivo de larga distancia perteneciente a una empresa de servicios turísticos, procedente de la provincia de Buenos Aires. Durante el control, los efectivos encontraron y retuvieron distintas bebidas alcohólicas. El parte policial indicó que no se registraron otras novedades.
Cerca de las 13.50, personal policial comenzó a escoltar el micro mediante una cápsula de seguridad. Al operativo también se sumó una traffic en la que viajaban otros 19 simpatizantes de River provenientes de Santiago del Estero.
En total, los efectivos acompañaron a 75 hinchas hasta el estadio José Fierro, escenario del partido entre Atlético y River. El encuentro comenzará desde las 17.30.