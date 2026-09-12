DeportesFútbol

Atlético-River: secuestraron bebidas alcohólicas durante un control a hinchas visitantes

La Policía inspeccionó un micro procedente de Buenos Aires y luego escoltó hasta el estadio a 75 simpatizantes que se trasladaban en dos vehículos.

Atlético-River: secuestraron bebidas alcohólicas durante un control a hinchas visitantes
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Policía de Tucumán incautó bebidas alcohólicas a hinchas de River este mediodía en una ruta de acceso, durante los controles previos al partido contra Atlético.
  • El secuestro ocurrió al inspeccionar un micro desde Buenos Aires. Luego, la fuerza escoltó en cápsula de seguridad a 75 hinchas que viajaban en dos vehículos hacia la cancha.
  • Los operativos viales y de ingreso buscan evitar incidentes y asegurar un desarrollo pacífico en el estadio Monumental José Fierro durante la fecha del Torneo Clausura.
Resumen generado con IA

La Policía de Tucumán retuvo bebidas alcohólicas durante la inspección de un colectivo que trasladaba a 56 hinchas de River hacia el estadio Monumental José Fierro, donde esta tarde el equipo visitante enfrentará a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura.

Discutió con otro conductor, sacó un arma y fue detenido en la previa de Atlético Tucumán-River

Discutió con otro conductor, sacó un arma y fue detenido en la previa de Atlético Tucumán-River

Según informó la Unidad Regional Este, el procedimiento se realizó alrededor de las 13 en el marco del operativo de vigilancia y seguridad dispuesto en las rutas provinciales ante la llegada de simpatizantes del conjunto “millonario”.

Atlético Tucumán-River: así será el operativo de acceso al Monumental José Fierro

Atlético Tucumán-River: así será el operativo de acceso al Monumental José Fierro
Atlético-River: secuestraron bebidas alcohólicas durante un control a hinchas visitantes

El vehículo inspeccionado fue un colectivo de larga distancia perteneciente a una empresa de servicios turísticos, procedente de la provincia de Buenos Aires. Durante el control, los efectivos encontraron y retuvieron distintas bebidas alcohólicas. El parte policial indicó que no se registraron otras novedades.

Cerca de las 13.50, personal policial comenzó a escoltar el micro mediante una cápsula de seguridad. Al operativo también se sumó una traffic en la que viajaban otros 19 simpatizantes de River provenientes de Santiago del Estero.

En total, los efectivos acompañaron a 75 hinchas hasta el estadio José Fierro, escenario del partido entre Atlético y River. El encuentro comenzará desde las 17.30.

Temas San Miguel de TucumánTorneo Clausura 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Atlético Tucumán-River: así será el operativo de acceso al Monumental José Fierro

Atlético Tucumán-River: así será el operativo de acceso al Monumental José Fierro

Atlético Tucumán venció 2-1 a Racing por la octava fecha del Clausura

Atlético Tucumán venció 2-1 a Racing por la octava fecha del Clausura

Leonel Vega, antes de enfrentar a River: Es un partido único, en lo emocional y deportivo

Leonel Vega, antes de enfrentar a River: "Es un partido único, en lo emocional y deportivo"

Atlético Tucumán definió cómo será la venta de entradas para recibir a River: todo lo que hay que saber

Atlético Tucumán definió cómo será la venta de entradas para recibir a River: todo lo que hay que saber

Mirá el 1x1 de Atlético Tucumán en el triunfo contra Racing

Mirá el 1x1 de Atlético Tucumán en el triunfo contra Racing

Lo más popular
¿Vas a la cancha o al Norte Rock? Preparate porque así estará el tiempo en Tucumán
1

¿Vas a la cancha o al Norte Rock? Preparate porque así estará el tiempo en Tucumán

Malvinas: Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido sería un desastre potencial
2

Malvinas: Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido sería un "desastre potencial"

Cuestionan la candidatura de Jaldo y el Gobierno salió al cruce
3

Cuestionan la candidatura de Jaldo y el Gobierno salió al cruce

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”
4

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

Jaldo frente a Manzur y Alfaro: emociones y acciones rumbo a 2027
5

Jaldo frente a Manzur y Alfaro: emociones y acciones rumbo a 2027

Ranking notas premium
Jaldo frente a Manzur y Alfaro: emociones y acciones rumbo a 2027
1

Jaldo frente a Manzur y Alfaro: emociones y acciones rumbo a 2027

Hubo dos nuevas denuncias en contra del profesor de danza acusado de abusar de una alumna de 12 años
2

Hubo dos nuevas denuncias en contra del profesor de danza acusado de abusar de una alumna de 12 años

IA y educación: ¿cuánto falta para que nuestros hijos dejen de razonar?
3

IA y educación: ¿cuánto falta para que nuestros hijos dejen de razonar?

Trabajamos para ver el sol y la montaña: Carcelino, el vino que transforma vidas en una prisión de Mendoza
4

"Trabajamos para ver el sol y la montaña": Carcelino, el vino que transforma vidas en una prisión de Mendoza

Una tucumana de 16 años, acusada de integrar una banda narco
5

Una tucumana de 16 años, acusada de integrar una banda narco

Más Noticias
El colectivo de River quedó atascado en el hotel y demoró el traslado al estadio

El colectivo de River quedó atascado en el hotel y demoró el traslado al estadio

Atlético Tucumán-River: así será el operativo de acceso al Monumental José Fierro

Atlético Tucumán-River: así será el operativo de acceso al Monumental José Fierro

Un operativo con 200 efectivos y 60 móviles vigila el traslado de los hinchas de River hacia la capital

Un operativo con 200 efectivos y 60 móviles vigila el traslado de los hinchas de River hacia la capital

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

Malvinas: Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido sería un desastre potencial

Malvinas: Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido sería un "desastre potencial"

El fin de semana para mirar hacia adentro: los signos del horóscopo chino que transformarán su vida, según Ludovica Squirru

El fin de semana para mirar hacia adentro: los signos del horóscopo chino que transformarán su vida, según Ludovica Squirru

¿Vas a la cancha o al Norte Rock? Preparate porque así estará el tiempo en Tucumán

¿Vas a la cancha o al Norte Rock? Preparate porque así estará el tiempo en Tucumán

Cuestionan la candidatura de Jaldo y el Gobierno salió al cruce

Cuestionan la candidatura de Jaldo y el Gobierno salió al cruce

Comentarios