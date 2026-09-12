Cuestionan la candidatura de Jaldo y el Gobierno salió al cruce

La confirmación de que el gobernador Osvaldo Jaldo buscará la reelección en 2027 generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos de Tucumán, que anticiparon que recurrirán a la Justicia una vez que la candidatura del mandatario sea presentada oficialmente ante la Junta Electoral Provincial. Ante esas advertencias, desde la Casa de Gobierno salieron al cruce y defendieron la posibilidad de que Jaldo compita por un nuevo mandato.
Los últimos en pronunciarse fueron desde La Libertad Avanza. Sin embargo, las advertencias ya habían llegado desde otros espacios. Mariano Campero adelantó que Cambia Tucumán realizará una presentación judicial para objetar la postulación, mientras que desde el sector que conduce el ex gobernador Juan Manzur manifestaron estar convencidos de que Jaldo no podrá ser candidato.
La respuesta del Gobierno llegó a través del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, quien defendió la interpretación constitucional que habilita al mandatario a competir por otro período y atribuyó los cuestionamientos a una estrategia de sus adversarios. “La invocación de una supuesta afectación a la periodicidad de los mandatos para negar la reelección del Gobernador Jaldo carece de todo sustento constitucional y encubre, en rigor, un objetivo ajeno al debate jurídico: excluir a quien no se puede vencer en las urnas”, sostuvo Amado.
El funcionario fundamentó su posición en el artículo 90 de la Constitución provincial. “Es claro: fija un mandato de cuatro años y autoriza, en el mismo texto, una reelección inmediata”, señaló.
“La periodicidad -garantía republicana consagrada en el primer artículo de la Constitución Nacional y replicada en la provincial- se satisface con la existencia de plazo cierto y límite a la perpetuación, no con la exclusión de quien busca renovar su mandato como Gobernador por una única vez consecutiva”, expresó.
Amado también cuestionó la eventual judicialización. “Sostener lo contrario significa utilizar para vetar, por la puerta trasera de una hermenéutica forzada, al candidato con mayores posibilidades electorales. Es, en definitiva, una maniobra para ganar por afuera de la elección: sustituir la decisión soberana del pueblo por una supuesta restricción que la propia Constitución no establece”, afirmó.
Además, citó los antecedentes “Weretilneck” y “Uñac” de la Corte Suprema y aseguró que Jaldo continuará concentrado en la gestión. “Convencidos de la vigencia y claridad de la norma constitucional tucumana,el actual Gobernador no va a distraer sus esfuerzos en contestar estas amenazas porque está claro que cuando lo que se avizora no lograr en las urnas,se pretende lograr en los tribunales. Pero con gestión y la constitución bajo el brazo, en mayo próximo el resultado lo van a dar las urnas”.
Planteo libertario
La Libertad Avanza, espacio que lidera en Tucumán Lisandro Catalán y que lo tendrá como candidato a gobernador, sostuvo que, si bien la Constitución provincial actualmente habilita la postulación de Jaldo, el artículo 90 debe ser analizado a la luz de la Constitución Nacional y de los principios republicanos.
El espacio mencionó antecedentes de la Corte Suprema vinculados con los límites a las reelecciones y recordó la intervención del máximo tribunal en Tucumán en 2023 ante la candidatura de Juan Manzur a vicegobernador. También cuestionó que durante los últimos 23 años solo tres dirigentes hayan ocupado alternativamente los cargos de gobernador y vicegobernador.
Desde LLA aclararon, sin embargo, que no realizarán una presentación inmediata porque todavía no existen candidaturas oficializadas. “Judicializar hoy, cuando todavía no están formalmente constituidas las agrupaciones políticas ni existen candidaturas oficiales, sería hacer oportunismo político con una cuestión institucional que merece seriedad”, señalaron.
Y anticiparon: “Cuando llegue el momento oportuno y estén dadas las condiciones que establece el cronograma electoral, vamos a hacer lo que corresponda para defender la Constitución Nacional, la República y la alternancia en el poder”.