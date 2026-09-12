Cuestionan la candidatura de Jaldo y el Gobierno salió al cruce

La respuesta del Gobierno llegó a través del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, quien defendió la interpretación constitucional que habilita al mandatario a competir por otro período y atribuyó los cuestionamientos a una estrategia de sus adversarios. “La invocación de una supuesta afectación a la periodicidad de los mandatos para negar la reelección del Gobernador Jaldo carece de todo sustento constitucional y encubre, en rigor, un objetivo ajeno al debate jurídico: excluir a quien no se puede vencer en las urnas”, sostuvo Amado.