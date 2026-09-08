Atlético Tucumán definió cómo será la venta de entradas para recibir a River: todo lo que hay que saber

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán anunció la venta de entradas para recibir a River este sábado en el estadio Monumental José Fierro, habilitando sectores para ambas parcialidades.
- Los tickets se venderán jueves y viernes en la Liga Tucumana. Las generales locales serán para socios al día, mientras que las de River costarán $110.000 y plateas $160.000.
- El evento movilizará a más de 600 policías en un operativo especial que definirá custodias y traslados para garantizar la seguridad de ambas hinchadas este fin de semana.
Atlético Tucumán dio a conocer los detalles de la venta de entradas para el partido de este sábado frente a River, desde las 17.30 en el Monumental José Fierro. El club informó valores, sectores habilitados y puntos de expendio tanto para el público local como para la parcialidad visitante.
Para los hinchas del “Decano”, las populares de las tribunas Caro, sobre calle Chile, y Laprida serán exclusivas para socios con la cuota al día, por lo que no habrá venta de entradas generales para esos sectores. En el caso de las plateas, los socios deberán abonar $80.000, mientras que los no socios pagarán $160.000. Los menores de entre 3 y 13 años que ingresen a platea también abonarán $80.000, con butaca incluida.
En cuanto al público de River, las populares estarán ubicadas en la tribuna Reartez, sobre calle Bolivia, con un valor de $110.000, mientras que las plateas costarán $160.000.
La venta para ambas parcialidades se realizará en la sede de la Liga Tucumana de Fútbol, ubicada en avenida Sarmiento 365. El expendio será el jueves 10, de 8 a 18, y el viernes 11, de 8 a 14. En caso de quedar remanentes, se venderán el mismo sábado, aunque los horarios y puntos de venta se informarán posteriormente.
Operativo especial
La presencia de público visitante también obligará a montar un dispositivo de seguridad particular. En principio, alrededor de 420 efectivos policiales estarán afectados a la zona del estadio, mientras que otros 200 aproximadamente se destinarían a custodiar el traslado de los hinchas de River que lleguen a Tucumán.
Una de las alternativas que se analiza es repetir el esquema utilizado el año pasado, con requisas y primeros controles en la zona de La Ramada. Desde allí, los simpatizantes visitantes serían trasladados bajo custodia hasta el sector de 25 de Mayo y Chile.
El operativo definitivo comenzaría a resolverse el miércoles, cuando dirigentes de Atlético mantengan reuniones con representantes de Seguridad y de la Policía de Tucumán.
Así, empieza a tomar forma el operativo para uno de los partidos más atractivos que tendrá la provincia en esta segunda mitad del año.