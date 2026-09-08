Atlético Tucumán definió cómo será la venta de entradas para recibir a River: todo lo que hay que saber

Para los hinchas del “Decano”, las populares de las tribunas Caro, sobre calle Chile, y Laprida serán exclusivas para socios con la cuota al día, por lo que no habrá venta de entradas generales para esos sectores. En el caso de las plateas, los socios deberán abonar $80.000, mientras que los no socios pagarán $160.000. Los menores de entre 3 y 13 años que ingresen a platea también abonarán $80.000, con butaca incluida.