Leonel Vega, antes de enfrentar a River: "Es un partido único, en lo emocional y deportivo"

Resumen para apurados
- Leonel Vega será titular este sábado cuando Atlético Tucumán reciba a River Plate, en un duelo clave por el torneo local que el mediocampista definió como único.
- El volante central mantiene un invicto personal en el equipo y se consolidó como figura por su capacidad de recuperación, tras haber vencido al Millonario en el primer semestre.
- Con cuatro amarillas acumuladas, Vega deberá cuidarse para no perderse el próximo partido ante Aldosivi, mientras busca ratificar su gran nivel ante la mirada del país.
El partido de este sábado promete una batalla en el medio campo. De un lado estará la jerarquía de los volantes de River; del otro, el despliegue y la voracidad de los de Atlético Tucumán. La pelota será un bien preciado y una de las claves estará en saber qué hacer con ella al recuperarla y cómo actuar cuando quede en poder del rival. En ese terreno, el “Decano” cuenta con un futbolista que parece tener una vocación instintiva por quitarla: Leonel Vega.
El tucumano, dueño del puesto de “5” en Atlético, volverá a ser titular frente al “Millonario”, desde las 17.30, como ocurrió cuando su equipo se impuso 1-0 en el Monumental durante el primer semestre. Aquel día comenzó, además, una racha difícil de ignorar para un jugador de características defensivas: con él en cancha, el equipo todavía no perdió.
“Creo que la mayoría de los chicos viene haciendo un trabajo enorme para que eso pase. Cada vez que me toca, trato de aportar mi granito de arena, mis cualidades y darle al equipo lo que necesita”, contó Vega en diálogo con LA GACETA.
“Leo” reconoce que atraviesa un gran momento personal, acompañado por el crecimiento colectivo. “A medida que pasan los partidos me siento un poco mejor. Ahora tengo más partidos, más minutos y eso me da más confianza. Pero, a pesar de eso, trato de que sea todo igual: estar siempre concentrado al máximo, vivirlo como el primer día que me tocó jugar y entregarme al 100%, que es lo que me gusta”, explicó.
Pese a haberse consolidado como una pieza importante del equipo, Vega vive este presente con una naturalidad particular. Después de los partidos suele retirarse caminando por las inmediaciones del Monumental, donde su familia lo espera en una de las esquinas. En el camino se cruza con hinchas, acepta tomarse fotos, firma autógrafos y responde saludos. No le incomoda; por el contrario, lo disfruta.
“La gente me está tratando muy bien y espero poder seguir respondiéndole dentro de la cancha. Lo manejo tranquilo. También me gusta que se acerquen porque, a veces, firmarles algo, sacarse una foto o contestarles una pregunta significa mucho para ellos. Trato de seguir haciendo lo que hacía siempre. Si no me mandan un Uber afuera, camino dos o tres cuadras y está el auto de mis tíos. A veces ni me doy cuenta del lugar en el que estoy y por eso intento seguir con la misma humildad. Para mí eso es muy importante”, aseguró.
Vega tiene buen pie, criterio para jugar de manera simple y capacidad para encontrar espacios cuando Atlético necesita salir con la pelota. Sin embargo, hay una característica que lo identifica por encima del resto: la recuperación. Allí aparece su versión más visceral.
“Es algo que me da un plus. Cuando recupero una, dos o tres pelotas, siento algo adentro, me pongo feliz y eso me da todavía más ganas de seguir quitando. Cuando el rival tiene la pelota, yo me muero por sacársela y darle al equipo ese aporte que necesita”, confesó.
Julio César Falcioni tampoco necesita insistir demasiado en esa faceta. “Creo que él sabe lo que yo le puedo dar. Me habla lo justo y necesario. Si tiene que decirme algo, me lo dice, pero sobre eso en particular no me comenta demasiado”, explicó el volante.
Ahora tendrá enfrente una prueba de máxima exigencia. “Para mí es un partido único. River es uno de los dos equipos más grandes del país y creo que es un partido aparte, tanto en lo emocional como en lo deportivo. Si ganás, al otro día salís en todos lados; si hacés las cosas bien, se habla mucho porque le ganaste a River. Poder vivir un partido así acá, con mi familia en la cancha, es algo único”, señaló.
Vega llegará, además, con una precaución extra: acumula cuatro tarjetas amarillas y una nueva amonestación lo dejaría afuera de la próxima fecha frente a Aldosivi, en Mar del Plata. Será otro detalle a administrar en una tarde que, por características y nombres, promete exigirle justamente aquello que más disfruta. En una batalla por el medio campo, Atlético tendrá a su recuperador más voraz cerca del círculo central.