Leonel Vega, antes de enfrentar a River: "Es un partido único, en lo emocional y deportivo"

“La gente me está tratando muy bien y espero poder seguir respondiéndole dentro de la cancha. Lo manejo tranquilo. También me gusta que se acerquen porque, a veces, firmarles algo, sacarse una foto o contestarles una pregunta significa mucho para ellos. Trato de seguir haciendo lo que hacía siempre. Si no me mandan un Uber afuera, camino dos o tres cuadras y está el auto de mis tíos. A veces ni me doy cuenta del lugar en el que estoy y por eso intento seguir con la misma humildad. Para mí eso es muy importante”, aseguró.