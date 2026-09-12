Atlético Tucumán-River: así será el operativo de acceso al Monumental José Fierro

Atlético Tucumán y River se enfrentarán este sábado desde las 17.30 en el estadio Monumental José Fierro, en un partido que convocará a ambas parcialidades. Ante el movimiento previsto en la zona del estadio, la organización informó las vías de ingreso y los cortes programados para optimizar la circulación de los hinchas.
Además, desde la organización difundieron una serie de recomendaciones destinadas especialmente a los socios del conjunto tucumano, con el objetivo de evitar demoras durante los controles de acceso.
Entre los principales recordatorios, se solicitó a los hinchas concurrir con suficiente anticipación al estadio. También se aclaró que los socios deberán presentar el carnet correspondiente, ya sea en formato físico o digital.
En ese sentido, se remarcó que no se admitirán comprobantes de pago ni capturas de pantalla como sustituto del carnet o de la entrada física.
Durante el operativo también estará vigente el programa Tribuna Segura, por lo que será obligatorio presentar el DNI en todos los controles de acceso.