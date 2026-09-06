Cookie New York sin harinas: el secreto de la receta viral que revoluciona las redes

Las redes sociales volvieron a popularizar una reversión irresistible de las clásicas cookies estilo Nueva York. De la mano del creador Fonse Celias, la propuesta consiste en reemplazar buena parte de las harinas tradicionales y los azúcares por garbanzos, logrando una alternativa mucho más liviana, nutritiva y reconfortante que mantiene intacto el codiciado contraste entre una superficie crocante y un interior húmedo.