Cookie New York sin harinas: el secreto de la receta viral que revoluciona las redes

Resumen para apurados
- En redes sociales, el creador Fonse Celias viralizó una receta de cookies estilo New York sin harinas a base de garbanzos, diseñada para ofrecer un postre más nutritivo y liviano.
- La preparación sustituye las harinas tradicionales combinando garbanzos procesados con crema de maní, harina de almendras y chocolate, enfriando la masa antes del horneado.
- Esta propuesta impulsa la tendencia de incorporar legumbres en la repostería tradicional, combinando opciones saludables y alta palatabilidad en la cocina cotidiana.
Las redes sociales volvieron a popularizar una reversión irresistible de las clásicas cookies estilo Nueva York. De la mano del creador Fonse Celias, la propuesta consiste en reemplazar buena parte de las harinas tradicionales y los azúcares por garbanzos, logrando una alternativa mucho más liviana, nutritiva y reconfortante que mantiene intacto el codiciado contraste entre una superficie crocante y un interior húmedo.
El uso de legumbres en la pastelería permite incorporar proteínas y fibra sin sacrificar la textura ni la experiencia del postre tradicional. Esta innovación gastronómica demuestra cómo la creatividad en la cocina transforma recetas clásicas en opciones saludables que ganan terreno rápidamente entre los usuarios.
Cómo se hace una Cookie estilo New York sin harinas
La base: 300 g de garbanzos cocidos, 1 cucharada de endulzante natural, 2 cucharadas de crema de maní y 2 cucharadas de aceite de coco.
Los secos: 1 taza de harina de almendras, 1 cucharada de maicena, 1 cucharadita de polvo de hornear y proteína sabor vainilla (opcional).
El toque final: chocolate picado a gusto.
Paso a paso: cómo hacer las galletas
El procedimiento compartido por el creador en las plataformas digitales destaca por su simplicidad, resultando ideal para cocineros caseros que buscan renovar un clásico sin complicaciones.
- Para comenzar con el procesado de la base, se deben colocar en la procesadora los garbanzos cocidos junto al endulzante natural, la crema de maní y el aceite de coco. Hay que procesar los ingredientes hasta obtener una crema completamente homogénea.
- A continuación se realiza la integración de secos, sumando la harina de almendras, la maicena, el polvo de hornear y la proteína de vainilla. Una vez integrados bien estos elementos, se incorpora el chocolate picado al final.
- Un paso fundamental es el truco del frío, que consiste en refrigerar la masa durante aproximadamente 30 minutos. Esta etapa permite que la preparación recupere consistencia y resulte mucho más fácil de manipular durante el armado.
- Para el formado y horneado, se toma una porción generosa de masa, se suma el relleno de pistacho y dátiles en caso de elegir la versión especial, y se cierra con sumo cuidado para llevar al horno durante unos 15 minutos.
- Una vez listas, es clave dejarlas enfriar unos minutos antes de dar el primer bocado. El resultado final sorprende por completo: gracias al chocolate y la crema de maní, la textura ofrece un exterior firme y un centro húmedo que nada envidia a la versión tradicional, confirmando que cuidarse y darse un gran gusto dulce van de la mano.