Pan de brócoli: cómo hacer una receta fácil, saludable y sin gluten

A diferencia de las masas convencionales, esta preparación combina las propiedades del brócoli con el valor proteico del huevo y la fibra de la harina de arroz integral. Esta unión no solo favorece el tránsito intestinal y proporciona una saciedad prolongada, sino que también evita los picos bruscos de glucosa. Además, al ser una elaboración naturalmente libre de gluten, resulta una excelente alternativa para personas celíacas o para quienes eligen reducir el consumo de TACC.