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Pan de brócoli: cómo hacer una receta fácil, saludable y sin gluten

Una nutricionista compartió una receta práctica, libre de gluten y rica en fibra que se cocina en solo dos minutos de microondas y revoluciona los desayunos y meriendas.

Cómo preparar pan de brócoli en pocos minutos.
Cómo preparar pan de brócoli en pocos minutos. (Imagen creada con IA)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La nutricionista Micaela Méndez difundió una receta de pan de brócoli sin gluten para ayudar a incorporar vegetales y reemplazar harinas refinadas en la dieta diaria.
  • La preparación se cocina en dos minutos en microondas licuando brócoli, huevos y harina de arroz integral, ofreciendo una opción rápida y saciante frente a los ultraprocesados.
  • Esta alternativa apta para celíacos optimiza los tiempos en la cocina y favorece la saciedad, consolidando recetas prácticas para mejorar la nutrición cotidiana.
Resumen generado con IA

Sumar vegetales a la alimentación diaria puede ser un desafío, especialmente cuando se busca salir de las ensaladas tradicionales. Sin embargo, transformar las verduras en preparaciones creativas permite disfrutar de platos nutritivos sin resignar sabor ni textura. En este contexto, el pan de brócoli surge como una alternativa innovadora para reemplazar las harinas refinadas por una opción cargada de nutrientes.

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A diferencia de las masas convencionales, esta preparación combina las propiedades del brócoli con el valor proteico del huevo y la fibra de la harina de arroz integral. Esta unión no solo favorece el tránsito intestinal y proporciona una saciedad prolongada, sino que también evita los picos bruscos de glucosa. Además, al ser una elaboración naturalmente libre de gluten, resulta una excelente alternativa para personas celíacas o para quienes eligen reducir el consumo de TACC.

Una solución rápida que no requiere encender el horno

Más allá de sus marcadas virtudes nutricionales, la propuesta destaca por su enorme practicidad y economía. Al elaborarse en el microondas en apenas dos minutos, se convierte en la opción ideal para resolver un almuerzo, desayuno o merienda rápida sin pasar horas en la cocina ni recurrir a productos ultraprocesados.

Esta versátil preparación fue compartida por la especialista Micaela Méndez, licenciada en nutrición. Al presentar la idea a sus seguidores, la profesional remarcó su gran atractivo para quienes buscan alternativas vegetales: "Si te cuesta consumir verduras, este pan de brócoli es para vos. Rico en proteínas, rico en fibra y con un sabor y una esponjosidad que no vas a poder creer". 

Paso a paso para preparar el pan de brócoli express

Ingredientes

  • Brócoli cocido
  • Huevos
  • 1 pizca de sal
  • Harina de arroz integral
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Relleno a elección: queso, jamón y tomate

1. Colocar en el vaso de la licuadora o procesadora el brócoli previamente cocido, los huevos, la sal, la harina de arroz integral y el polvo de hornear. Procesar bien hasta obtener una masa homogénea.

2. Verter la mezcla en un recipiente apto para microondas y cocinar a máxima potencia durante aproximadamente 2 minutos, hasta que quede firme y esponjoso.

3. Cortar el pan a la mitad y rellenar con el queso, el jamón y las rodajas de tomate.

4. Llevar a la tostadora, sartén o plancha durante unos minutos para derretir el queso y dorar la superficie antes de servir.

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