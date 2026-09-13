¿La IA nos va a matar a todos? la verdad detrás de la cortina de humo

Sir Demis Hassabis —galardonado con el Premio Nobel de Química en 2024 por resolver con AlphaFold el misterio biológico del plegamiento de las proteínas— anunció junto a su equipo de Google DeepMind el lanzamiento de AlphaGenome Atlas. Se trata de un mapa descomunal de un petabyte que predice el impacto biológico de 9.000 millones de combinaciones genéticas humanas, permitiendo a los laboratorios de todo el planeta acelerar tratamientos contra el cáncer y enfermedades raras. Una proeza médica colosal, puesta a disposición de la humanidad de manera pública, abierta y gratuita. -¡Señor editor me encantaría que agrande la letra lo más posible y la ponga en rojo!-.