Budín de pan 100% integral: la receta cremosa y saludable sin harinas refinadas

Paso a paso: cómo preparar el budín de pan integral cremoso

Otro punto clave es la reducción del contenido de azúcar. Se utiliza azúcar mascabo en lugar de la versión blanca refinada y en menor cantidad, ya que el dulzor de la leche y la vainilla juegan un rol importante. El resultado es un postre con menos calorías vacías y un índice glucémico menor, perfecto para un gusto semanal "mucho más saludable, rico en fibra y con menos contenido en azúcar".