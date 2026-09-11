Budín de pan 100% integral: la receta cremosa y saludable sin harinas refinadas

Resumen para apurados
- La nutricionista Micaela Méndez presentó en redes una receta de budín de pan 100% integral para ofrecer una opción tradicional más nutritiva y sin harinas refinadas.
- La preparación reemplaza el pan blanco por tostadas integrales y usa azúcar mascabo con cocción a baño María, lo que eleva el aporte de fibra y mejora la digestión.
- Esta alternativa busca consolidar hábitos saludables al reconvertir postres clásicos calóricos en opciones saciantes con menor impacto glucémico en la dieta diaria.
Disfrutar de un buen postre casero no tiene por qué ser sinónimo de romper con la alimentación saludable. En esos días donde el cuerpo pide un gusto dulce, las recetas tradicionales pueden reinventarse para ofrecer opciones nutritivas sin perder el sabor atractivo. Una excelente alternativa es la versión fit del budín de pan, un clásico de las mesas argentinas pero en formato 100% integral.
Esta innovadora y sencilla propuesta fue compartida en las redes sociales por Micaela Méndez, licenciada en nutrición. La especialista quiso demostrar que con pocos ingredientes y algunos cambios clave es posible disfrutar de un postre "mega cremoso" que remonta a la infancia, pero con un perfil nutricional mucho más equilibrado y beneficioso para el organismo.
Sabor tradicional con beneficios nutricionales
El secreto de este budín de pan integral radica en sus ingredientes principales y en la eliminación de las harinas blancas. Al utilizar tostadas 100% integrales como base, se incrementa significativamente el aporte de fibra de la preparación. "Tiene mayor aporte de fibra y por lo tanto va a ser un budín de pan que deja bastante satisfecho", explicó la nutricionista.
Este mayor poder saciante es fundamental, ya que nos ayuda a moderar la porción de forma natural, evitando los excesos. Además, la fibra contribuye a una digestión más lenta y a mantener estables los niveles de azúcar en sangre, lo que lo convierte en una opción mucho más amigable con nuestro cuerpo que las versiones convencionales repletas de carbohidratos simples.
Paso a paso: cómo preparar el budín de pan integral cremoso
Otro punto clave es la reducción del contenido de azúcar. Se utiliza azúcar mascabo en lugar de la versión blanca refinada y en menor cantidad, ya que el dulzor de la leche y la vainilla juegan un rol importante. El resultado es un postre con menos calorías vacías y un índice glucémico menor, perfecto para un gusto semanal "mucho más saludable, rico en fibra y con menos contenido en azúcar".
Ingredientes (para un budín de pan grande)
- 200 g de tostadas 100% integrales
- 900 ml de leche descremada caliente
- 1 chorrito de vainilla
- 1/2 taza de azúcar mascabo
- 3 huevos
- Para el caramelo: 120 g de azúcar mascabo
1. Colocar las tostadas integrales en un bowl grande y romperlas un poco con las manos. Verter la leche descremada caliente por encima y dejar reposar bien hasta que estén completamente blandas y hayan absorbido el líquido.
2. Colocar los 120 g de azúcar mascabo en una cacerola y calentar a fuego medio, revolviendo cada tanto. Un buen truco es dejar que se caramelice la primera mitad y luego agregar el resto. Cuando esté listo, verterlo en la budinera, cubriendo bien la base y los bordes. Dejar enfriar.
3. Una vez que las tostadas estén blandas, agregar el huevo, la esencia de vainilla y la media taza de azúcar mascabo. Licuar o mixear todo muy bien hasta lograr una textura lo más homogénea posible.
5. Volcar la mezcla en la budinera sobre el caramelo ya frío. Llevar a cocinar a horno a baño María (colocar la budinera dentro de una fuente con agua) por aproximadamente una hora y media.
6. Una vez cocido, retirar del horno y dejar enfriar completamente antes de desmoldar. Micaela Méndez recomienda dejarlo enfriar entre 4 y 5 horas en la heladera. "La cremosidad es de no creer", asegura la licenciada.