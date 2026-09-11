El truco para tener un chat secreto en WhatsApp sin archivarlo y sin que nadie lo note

Resumen para apurados
- Guillem Cortés reveló un método en WhatsApp para ocultar chats con un código secreto y proteger la privacidad de miradas ajenas al prestar el celular.
- La función de bloqueo biométrico permite hacer invisible la carpeta de chats protegidos, la cual solo se vuelve accesible al ingresar una clave en el buscador.
- Esta herramienta refuerza la privacidad en dispositivos compartidos, superando al método clásico de archivar conversaciones sin dejar pistas visibles.
Muchas veces el celular no queda para nosotros. En severas ocasiones también puede ser tomado a préstamo por los hijos o algún pariente que lo necesita. En la era digital, resguardar la intimidad de nuestras conversaciones en WhatsApp de miradas curiosas o de familiares con acceso frecuente al dispositivo se volvió una necesidad cotidiana.
Por suerte, ya no hace falta borrar los mensajes por completo ni enviarlos a la tradicional carpeta de archivados, un truco que casi todos conocen y saben revisar. Gracias a las herramientas más recientes de WhatsApp, es posible mantener cualquier conversación bajo un cerrojo totalmente invisible, tanto en dispositivos iPhone como en Android.
Un truco poco conocido para reservar la intimidad
El creador de contenido especializado en tecnología Guillem Cortés compartió un procedimiento muy sencillo para llevar la privacidad de la aplicación al siguiente nivel. Se trata de un "truco de WhatsApp para que aumentes tu privacidad que muchos de ustedes, al igual que yo, tampoco conocían", según explicó el especialista al iniciar su demostración.
El primer paso consiste en buscar el chat individual o grupal que se desea resguardar y mantenerlo pulsado unos segundos. En el menú desplegable que aparece en la parte inferior, hay que seleccionar la opción de bloquear chat. Al activar esta función, la plataforma solicita una confirmación biométrica mediante Face ID o huella dactilar para asegurar el acceso.
El paso a paso hacia la privacidad
Una vez habilitada esta primera capa de seguridad, la aplicación genera una sección de chats bloqueados. Sin embargo, el verdadero valor de este método está en que se puede hacer desaparecer esa misma pestaña de la pantalla principal para no dejar ninguna pista a la vista.
Para lograrlo, hay que ingresar a la configuración de dicha herramienta e inventar una clave numérica o un emoji personalizado. "Ahora los chats están bloqueados pero ya no aparecen en la pestaña de inicio, ya no están aquí arriba", remarcó Cortés al mostrar cómo la sección se desaparece por completo de la aplicación.
Cómo acceder a los mensajes ocultos
Para volver a abrir la conversación resguardada, el usuario simplemente debe dirigirse a la barra de búsqueda principal de WhatsApp y escribir el código que configuró previamente. En ese instante, el sistema vuelve a desplegar el panel secreto para continuar la charla con total normalidad.
"Te vas a la barra de buscador y ponés el código que definimos. Le damos a chats bloqueados y ya podríamos seguir hablando con esa persona o grupos de lo que sea", concluyó el especialista.