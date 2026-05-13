¿Leche en polvo o leche fresca? Qué dicen los especialistas sobre cuál es más beneficiosa

Resumen para apurados
- Especialistas analizan en Argentina la efectividad nutricional de la leche en polvo frente a la fresca para informar a familias que buscan opciones económicas y saludables hoy.
- La leche en polvo mantiene proteínas y minerales fundamentales. Se diferencia de la fresca por su procesamiento, mientras que la cruda es riesgosa por presencia de patógenos.
- Este análisis valida a la leche en polvo como opción nutritiva y segura para el desarrollo óseo, permitiendo optimizar el presupuesto familiar sin comprometer la salud pública.
En un contexto económico donde muchas familias buscan opciones más accesibles para cuidar la alimentación diaria, la leche en polvo gana protagonismo por su precio, duración y rendimiento. Sin embargo, todavía persiste una duda frecuente: ¿es realmente saludable o la leche fresca sigue siendo la mejor alternativa?
Especialistas y distintos estudios destacan que la leche en polvo conserva una gran parte de los nutrientes presentes en la leche tradicional y puede aportar beneficios importantes para el organismo cuando se consume de manera equilibrada.
Por qué la leche en polvo puede ser una buena opción
La leche, en cualquiera de sus formatos, aporta proteínas, vitaminas y minerales fundamentales para el funcionamiento del cuerpo humano. De acuerdo con información difundida por el portal Taliment, este alimento cumple un papel importante en el desarrollo muscular y en las distintas etapas de crecimiento.
La leche en polvo contiene proteínas de alto valor nutricional y también vitaminas del complejo B, además de minerales como magnesio y zinc. Estos nutrientes participan en múltiples funciones del organismo y ayudan a prevenir problemas vinculados al cansancio y ciertas enfermedades.
Otro de los beneficios más destacados está relacionado con la salud ósea. Gracias a su aporte de calcio y potasio, este alimento contribuye al fortalecimiento de huesos y dientes, motivo por el cual suele recomendarse especialmente en niños y mujeres embarazadas.
Además, el consumo adecuado de leche puede colaborar con el cuidado de la piel, el cabello y las uñas, así como también favorecer el funcionamiento del sistema circulatorio.
Qué diferencias existen con la leche fresca
La leche puede presentarse de distintas maneras según su procesamiento: cruda, pasteurizada, esterilizada o en polvo. En el caso de la leche fresca industrializada, pasa por procesos de pasteurización o esterilización mediante altas temperaturas para eliminar microorganismos potencialmente peligrosos.
Según explica el medio La Vanguardia, este procedimiento mejora la seguridad alimentaria, aunque también puede reducir parte de las enzimas y nutrientes naturales presentes en la leche.
Aun así, los especialistas remarcan que estos procesos son importantes para disminuir riesgos sanitarios asociados al consumo de leche cruda.
Los riesgos del consumo de leche cruda
La leche sin pasteurizar conserva bacterias y otros microorganismos que pueden resultar perjudiciales para la salud. Entre ellos aparecen patógenos como salmonella, campylobacter y mycobacterium bovis, vinculados a intoxicaciones y enfermedades infecciosas.
Estas afecciones pueden provocar síntomas digestivos y, en algunos casos, derivar en complicaciones más graves o crónicas.
Por este motivo, aunque algunas personas consideran que la leche cruda mantiene mayores propiedades naturales, los expertos advierten que los riesgos sanitarios pueden superar los beneficios potenciales de este tipo de consumo.