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Brownie de cacao y banana sin harina: la receta saludable de Marta Verona

La chef ganadora de MasterChef enseñó a preparar un clásico irresistible utilizando bananas maduras, cacao puro y una simple sartén.

Brownie de cacao y banana sin harina: la receta saludable de Marta Verona
Fuente: Infobae
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La chef Marta Verona presentó recientemente una receta de brownie sin harinas ni azúcar para elaborar en sartén, orientada a promover una alimentación dulce y saludable.
  • La ganadora de MasterChef 6 reemplaza la harina tradicional con bananas maduras y cacao puro, procesando los ingredientes y cocinándolos tapados a fuego bajo en sartén.
  • Esta propuesta simplifica la repostería casera al prescindir del horno y fomenta el consumo de preparaciones nutritivas sin azúcares añadidos ni harinas refinadas.
Resumen generado con IA

El brownie representa un clásico gastronómico por su textura densa, humedad y marcado sabor a chocolate. Sin embargo, la chef Marta Verona, ganadora de MasterChef 6 en España, renovó esta preparación mediante una versión saludable sin harinas ni azúcar agregada, la cual se elabora en pocos minutos sin necesidad de encender el horno.

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La propuesta de Marta Verona se adapta a quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al disfrute dulce. El secreto de esta alternativa radica en sustituir la harina y el endulzante tradicional por bananas maduras y cacao puro, sumado a una cocción práctica en sartén ideal para preparar en cualquier momento.

Receta del brownie de chocolate y banana sin harinas

Ingredientes

  • 2 bananas grandes maduras
  • 2 huevos
  • 3 cucharadas soperas de cacao puro en polvo
  • 1 cucharadita de levadura química
  • Trocitos de chocolate 70% para decorar
  • Un puñado de nueces para decorar
  • 1 cucharadita de canela o esencia de vainilla (opcional)

Para comenzar con la elaboración, resulta necesario colocar las bananas junto con los huevos, el cacao en polvo, la levadura química y un chorrito de esencia de vainilla dentro del vaso de la batidora. Se debe procesar todo a velocidad constante durante un par de minutos hasta integrar la totalidad de los elementos, logrando así una crema suave, homogénea y libre de grumos que servirá como base directa de la preparación.

Una vez obtenida la mezcla, hay que verterla uniformemente sobre una sartén antiadherente previamente pincelada con un poco de aceite o manteca. La cocción requiere un fuego bien bajo y la sartén tapada para que el calor se distribuya parejo; en el momento en que la superficie comience a tomar consistencia y cuajar, se distribuyen por encima las nueces picadas junto con los trozos de chocolate, volviendo a tapar durante unos siete minutos hasta comprobar que la preparación adquirió la firmeza deseada para servir.

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