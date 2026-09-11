La receta de galletas de chocolate más fácil: sin harina, sin azúcar y sin necesidad de horno

Esta receta de galletas de chocolate es ideal tanto para las personas que deseen variar sus desayunos como para quienes buscan darse un gusto dulce sin caer en preparaciones calóricas. Se trata de unas galletas que no contienen ningún tipo de harina, huevo, azúcar refinada, manteca o aceite por lo que son lo suficientemente saludables y adaptables para cualquier dieta. Además es posible preparar una gran cantidad de ella y reservarlas para los posteriores antojos de dulce.