La receta de galletas de chocolate más fácil: sin harina, sin azúcar y sin necesidad de horno

Resumen para apurados
- Se difundió una receta práctica de galletas de chocolate sin harina, azúcar ni horno, diseñada para ofrecer una opción dulce y nutritiva lista en solo 30 minutos.
- La preparación utiliza solo dátiles, cacao y nueces procesados en frío, ofreciendo una alternativa rápida frente a desayunos procesados o calóricos tradicionales.
- Esta propuesta culinaria facilita la adopción de hábitos alimenticios saludables y adaptables a diversas dietas restrictivas sin requerir técnicas complejas de cocción.
Los desayunos tienen el requisito implícito de ser rápidos, fáciles de preparar y energizantes para afrontar el resto del día. Muchas veces podemos caer en comidas monótonas y poco inspiradoras. Sin embargo podés elevar tus desayunos con esta receta de galletas muy sencilla de realizar en tan solo 30 minutos y que además es sumamente saludable.
Esta receta de galletas de chocolate es ideal tanto para las personas que deseen variar sus desayunos como para quienes buscan darse un gusto dulce sin caer en preparaciones calóricas. Se trata de unas galletas que no contienen ningún tipo de harina, huevo, azúcar refinada, manteca o aceite por lo que son lo suficientemente saludables y adaptables para cualquier dieta. Además es posible preparar una gran cantidad de ella y reservarlas para los posteriores antojos de dulce.
Las galletas de chocolate se preparan con tan solo tres ingredientes. La base de esta elaboración son los dátiles, un fruto que además de delicioso es sumamente beneficioso para la salud. Este contiene antioxidantes que ayudan a prevenir inflamaciones y enfermedades cardiovasculares así como neurodegenerativas. Además son una gran fuente energía, fundamental para comenzar el dia.
¿Cómo hacer las galletas de chocolate sin horno?
Esta receta se prepara en 30 minutos y solo necesitamos tres ingredientes.
Ingredientes
- 165 gramos de dátiles sin hueso
- 2 cucharadas de cacao en polvo semi amargo
- ½ taza de nueces sin sal
Elaboración
1. Preparar una fuente con papel manteca.
2. Añadir los dátiles a una procesadora de comida, estos deben estar suaves. Pulsamos hasta que la consistencia sea de una pasta suave. Una vez logarda la consistencia, agregamos el cacao en polvo. Pulsamos nuevamente hasta que este último ingrediente se incopore completamente y lograr una mezcla densa.
3. Añadimos las nueces. Pulsamos hasta que estén incorporadas y logremos el tamaño del fruto seco que deseemos. Cuanto más chicas sean las piezas, más densa será la masa.
4. Usando una cuchara, tomamos porciones de la mezcla y las hacemos bolitas en nuestra mano. Las colocamos en la fuente preparada y presionamos sobre ellas con la palma de la mano hasta lograr un disco ancho. Repetimos el mismo paso con lo que queda de la masa.
5. Llevamos las galletas al freezer para que se vuelvan más consistentes, firmes y menos pegajosa, no más de 10- 15 minutos. Una vez pasado el tiempo ya están listas para disfrutar.