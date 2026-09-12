Traslado de marihuana: investigan contactos interprovinciales

El juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, sigue avanzando en la investigación del grupo que fue descubierto trasladando 57 kilos de marihuana. La carga, según los valores que se manejan en Tucumán, tendría un valor cercano a los $400 millones.
Según las primeras averiguaciones, las flores de cannabis habrían sido ingresadas al país desde Bolivia. La droga habría sido cargada en alguna localidad fronteriza con ese país y tenía como destino la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los investigadores no descartan que los responsables hayan planeado detenerse en algún punto de Santiago del Estero para “enfriarla”, es decir, mantenerla oculta durante unos días antes de continuar viaje.
En la investigación no sólo surgen vínculos con nuestra provincia porque hay tres tucumanos detenidos. En las últimas horas trascendió que dos de los tres vehículos decomisados están a nombre de comprovincianos. Sus titulares, según pudo establecer LA GACETA, no aparecen inscriptos en ARCA ni registrados como asalariados en la Anses.
Los pesquisas no descartan que los vehículos pertenezcan a una organización que recurre a prestanombres para inscribir los bienes que luego son utilizados para transportar droga. Otra posibilidad es que sus dueños los alquilen para realizar viajes a la zona de frontera.
Crecimiento
Esta práctica ha crecido muchísimo en los últimos tiempos, luego de que se facilitara la forma en que las personas pueden conseguir la documentación necesaria para circular en vehículos cuyos titulares son terceros.
No sería esta la primera vez que tucumanos y santiagueños se ven involucrados en el transporte de un cargamento de marihuana. En enero pasado, personal de la comisaría de Lastenia, mientras investigaba una causa por amenazas, descubrió más de 150 kilos de marihuana que se encontraban acopiados en un taller mecánico de Villa Luján.