Traslado de marihuana: investigan contactos interprovinciales

Según las primeras averiguaciones, las flores de cannabis habrían sido ingresadas al país desde Bolivia. La droga habría sido cargada en alguna localidad fronteriza con ese país y tenía como destino la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los investigadores no descartan que los responsables hayan planeado detenerse en algún punto de Santiago del Estero para “enfriarla”, es decir, mantenerla oculta durante unos días antes de continuar viaje.