¿Nieve en Tucumán? Tafí del Valle espera un fin de semana con frío y temperaturas bajo cero

¿Fin de semana con nieve?

Las nevadas podrían llegar entre la mañana del sábado y la mañana del domingo. El primer día del fin de semana empezará con una temperatura de 3 °C por la madrugada que bajará hacia la mañana para ubicarse en 0 °C. Por la tarde subirá hasta los 6 °C para volver a ubicarse en 5 °C durante la noche. Desde la mañana, las probabilidades de precipitaciones en forma de lluvia y nieve se ubicarán entre el 40% y 70%. Habrá vientos leves por la madrugada que por la mañana y por la tarde alcanzarán su intensidad máxima entre 23 y 31 kilómetros por hora.