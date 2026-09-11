SociedadClima y ecología

¿Nieve en Tucumán? Tafí del Valle espera un fin de semana con frío y temperaturas bajo cero

El pronóstico anticipa mínimas de 0 °C y hasta un 70% de probabilidad de precipitaciones en forma de luvias y nevadas para el fin de semana.

¿Nieve en Tucumán? Tafí del Valle espera un fin de semana con frío y temperaturas bajo cero
Foto: LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó posibles nevadas y mínimas de 0 °C para este fin de semana en Tafí del Valle, Tucumán, debido a una ola de frío polar que afecta al país.
  • El fenómeno replica las heladas del fin de semana previo en El Infiernillo, combinando alta humedad, ráfagas de hasta 50 km/h y marcado descenso térmico.
  • Las precipitaciones níveas atraerán turismo a los valles calchaquíes antes de la primavera, aunque Vialidad advierte por visibilidad reducida en rutas.
Resumen generado con IA

La ola de frío que volvió a pegar en todo el país llegó también a la región noroeste. En Tucumán, el fin de semana estará marcado por un importante descenso de la temperatura que obligará a sacar los abrigos una vez más antes del fin del invierno. El Servicio Meteorológico Nacional anunció probabilidades de precipitaciones en forma de lluvia y de nieve para Tafí del Valle.

Postales de un domingo frío y blanco en El Infiernillo y en Tafí del Valle

Postales de un domingo frío y blanco en El Infiernillo y en Tafí del Valle

El fin de semana pasado, Tafí del Valle se convirtió en un escenario completamente blanco. Las primeras horas de la mañana mostraron paisajes helados, cubiertos de un manto claro. Según el pronóstico semanal compartido por el SMN, este fin de semana podría replicarse la situación debido a las bajas temperaturas y las condiciones de humedad.

Pronóstico del viernes para Tafí del Valle

Los últimos datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional a las 8 del viernes, tomados de la estación meteorológica, indican que el día inició con una humedad del 92% y una presión atmosférica de 960.6 hPa con vientos de dirección sudoeste de 15 kilómetros por hora.

Alerta amarilla y naranja en 20 provincias: dónde se esperan tormentas, nieve y fuertes vientos

Alerta amarilla y naranja en 20 provincias: dónde se esperan tormentas, nieve y fuertes vientos

La temperatura mínima se registró en 3 °C con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 10% y vientos de entre 23 y 31 km/h. También habrá ráfagas más intensas de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Durante las horas de la tarde la temperatura subirá hasta ubicarse en los 11 °C y por la noche bajará nuevamente hasta los 8 °C.

¿Fin de semana con nieve?

Las nevadas podrían llegar entre la mañana del sábado y la mañana del domingo. El primer día del fin de semana empezará con una temperatura de 3 °C por la madrugada que bajará hacia la mañana para ubicarse en 0 °C. Por la tarde subirá hasta los 6 °C para volver a ubicarse en 5 °C durante la noche. Desde la mañana, las probabilidades de precipitaciones en forma de lluvia y nieve se ubicarán entre el 40% y 70%. Habrá vientos leves por la madrugada que por la mañana y por la tarde alcanzarán su intensidad máxima entre 23 y 31 kilómetros por hora.

El domingo empezará con una temperatura de 0 °C que será su mínima. Durante la primera mitad del día, regirá una probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia y nieve entre el 10% y 40%, con vientos de hasta 12 kilómetros por hora con dirección predominante noroeste. La temperatura máxima llegará a 10 °C en los valles y la segunda parte del día estará marcada por un cielo nublado y vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora con dirección predominante oeste.

Temas TucumánTafí del ValleServicio Meteorológico NacionalClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta amarilla y naranja en 20 provincias: dónde se esperan tormentas, nieve y fuertes vientos

Alerta amarilla y naranja en 20 provincias: dónde se esperan tormentas, nieve y fuertes vientos

Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 11 de septiembre

Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 11 de septiembre

Nevada y con poca visibilidad: Vialidad advierte la presencia de neblina en la ruta a los valles

Nevada y con poca visibilidad: Vialidad advierte la presencia de neblina en la ruta a los valles

Fin de semana frío en Tucumán: ¿a cuánto bajará la temperatura?

Fin de semana frío en Tucumán: ¿a cuánto bajará la temperatura?

Rige la alerta amarilla por viento blanco, Zonda y ráfagas de hasta 100 km/h: las siete provincias bajo riesgo este martes

Rige la alerta amarilla por viento blanco, Zonda y ráfagas de hasta 100 km/h: las siete provincias bajo riesgo este martes

Lo más popular
“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833
1

“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833

El fiasco en las pruebas PISA causó duras reacciones en la Legislatura
2

El fiasco en las pruebas PISA causó duras reacciones en la Legislatura

Trabajamos para ver el sol y la montaña: Carcelino, el vino que transforma vidas en una prisión de Mendoza
3

"Trabajamos para ver el sol y la montaña": Carcelino, el vino que transforma vidas en una prisión de Mendoza

Caso Lebron Group: la Justicia Federal investigará la presunta estafa piramidal
4

Caso Lebron Group: la Justicia Federal investigará la presunta estafa piramidal

AGN Punto 38 avanza en la Ruta 38 mientras Tucumán debate su nuevo mapa logístico
5

AGN Punto 38 avanza en la Ruta 38 mientras Tucumán debate su nuevo mapa logístico

Ranking notas premium
El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres
1

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991
2

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991

Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT
3

Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT

Un adolescente de 14 años, el primer investigado en Tucumán por el nuevo Régimen Penal Juvenil
4

Un adolescente de 14 años, el primer investigado en Tucumán por el nuevo Régimen Penal Juvenil

El gabinete de Mohamed en la UNT es casi un espejo del de Pagani
5

El gabinete de Mohamed en la UNT es casi un espejo del de Pagani

Más Noticias
Horóscopo chino: el signo que tendrá un alivio en sus finanzas según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el signo que tendrá un alivio en sus finanzas según Ludovica Squirru

Cómo esta hoy Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani: estudia periodismo y es capitana de hockey

Cómo esta hoy Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani: estudia periodismo y es capitana de hockey

Alerta amarilla y naranja en 20 provincias: dónde se esperan tormentas, nieve y fuertes vientos

Alerta amarilla y naranja en 20 provincias: dónde se esperan tormentas, nieve y fuertes vientos

A qué hora empezará a llover en Tucumán y hasta cuándo habrá precipitaciones

A qué hora empezará a llover en Tucumán y hasta cuándo habrá precipitaciones

Ruta 9: una nueva concesionaria debuta con peaje digital y mantenimiento, pero la autovía a Las Termas queda fuera de juego

Ruta 9: una nueva concesionaria debuta con peaje digital y mantenimiento, pero la autovía a Las Termas queda fuera de juego

Sismo de 5,1 sacudió Tucumán, Salta y Catamarca: dónde fue el epicentro

Sismo de 5,1 sacudió Tucumán, Salta y Catamarca: dónde fue el epicentro

Cómo luce hoy Ardi Rizal, el niño que se hizo viral por fumar 40 cigarrillos al día

Cómo luce hoy Ardi Rizal, el niño que se hizo viral por fumar 40 cigarrillos al día

Pruebas PISA: Argentina consiguió los peores resultados en 20 años en Matemática, Ciencia y Lectura

Pruebas PISA: Argentina consiguió los peores resultados en 20 años en Matemática, Ciencia y Lectura

Comentarios