¿Nieve en Tucumán? Tafí del Valle espera un fin de semana con frío y temperaturas bajo cero

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó posibles nevadas y mínimas de 0 °C para este fin de semana en Tafí del Valle, Tucumán, debido a una ola de frío polar que afecta al país.
- El fenómeno replica las heladas del fin de semana previo en El Infiernillo, combinando alta humedad, ráfagas de hasta 50 km/h y marcado descenso térmico.
- Las precipitaciones níveas atraerán turismo a los valles calchaquíes antes de la primavera, aunque Vialidad advierte por visibilidad reducida en rutas.
La ola de frío que volvió a pegar en todo el país llegó también a la región noroeste. En Tucumán, el fin de semana estará marcado por un importante descenso de la temperatura que obligará a sacar los abrigos una vez más antes del fin del invierno. El Servicio Meteorológico Nacional anunció probabilidades de precipitaciones en forma de lluvia y de nieve para Tafí del Valle.
El fin de semana pasado, Tafí del Valle se convirtió en un escenario completamente blanco. Las primeras horas de la mañana mostraron paisajes helados, cubiertos de un manto claro. Según el pronóstico semanal compartido por el SMN, este fin de semana podría replicarse la situación debido a las bajas temperaturas y las condiciones de humedad.
Pronóstico del viernes para Tafí del Valle
Los últimos datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional a las 8 del viernes, tomados de la estación meteorológica, indican que el día inició con una humedad del 92% y una presión atmosférica de 960.6 hPa con vientos de dirección sudoeste de 15 kilómetros por hora.
La temperatura mínima se registró en 3 °C con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 10% y vientos de entre 23 y 31 km/h. También habrá ráfagas más intensas de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Durante las horas de la tarde la temperatura subirá hasta ubicarse en los 11 °C y por la noche bajará nuevamente hasta los 8 °C.
¿Fin de semana con nieve?
Las nevadas podrían llegar entre la mañana del sábado y la mañana del domingo. El primer día del fin de semana empezará con una temperatura de 3 °C por la madrugada que bajará hacia la mañana para ubicarse en 0 °C. Por la tarde subirá hasta los 6 °C para volver a ubicarse en 5 °C durante la noche. Desde la mañana, las probabilidades de precipitaciones en forma de lluvia y nieve se ubicarán entre el 40% y 70%. Habrá vientos leves por la madrugada que por la mañana y por la tarde alcanzarán su intensidad máxima entre 23 y 31 kilómetros por hora.
El domingo empezará con una temperatura de 0 °C que será su mínima. Durante la primera mitad del día, regirá una probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia y nieve entre el 10% y 40%, con vientos de hasta 12 kilómetros por hora con dirección predominante noroeste. La temperatura máxima llegará a 10 °C en los valles y la segunda parte del día estará marcada por un cielo nublado y vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora con dirección predominante oeste.