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Pronóstico semanal del NOA: sube la temperatura, llegan las tormentas y vuelve el frío

El tiempo cambiará durante la semana en el NOA: se esperan temperaturas de hasta 27 °C, lluvias y tormentas aisladas en algunas provincias.

Pronóstico semanal del NOA: sube la temperatura, llegan las tormentas y vuelve el frío
Mapa del Servicio Meteorológico Nacional
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó para esta semana en el NOA jornadas con marcas de hasta 27 °C, lluvias y posterior descenso térmico debido al avance de frentes climáticos variables.
  • Tras un inicio frío y ventoso con alertas amarillas, las temperaturas subirán progresivamente hasta el viernes, cuando se desarrollarán tormentas en gran parte de la región.
  • El ingreso de aire frío durante el fin de semana dejará máximas de apenas 13 °C a 16 °C, lo que obligará a la población a tomar recaudos ante la notable oscilación térmica.
Resumen generado con IA

El pronóstico semanal anticipa cómo se presentarán las condiciones del tiempo durante los próximos días en el NOA. Las provincias del noroeste argentino tendrán jornadas con temperaturas variables y distintos escenarios meteorológicos, por lo que será importante conocer las previsiones para organizar actividades y estar atentos a posibles cambios. El informe del Servicio Meteorológico Nacional ya compartió las tendencias para la región.

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Pronóstico para Catamarca

Durante esta semana la temperatura más baja se mantendrá en torno a los 6 °C hacia los primeros días. Este lunes se registrará la máxima más baja con 19 °C. Desde el martes y hasta el domingo se espera que el marcador más alto ronde los 24 °C o 25 °C. La semana empezó con una alerta meteorológica amarilla por vientos que se extenderán hasta la tarde. Se esperan tormentas hacia la primera mitad del viernes.

Pronóstico para Jujuy

Se registraron algunas lloviznas en diferentes zonas de San Salvador de Jujuy. Durante toda la semana habrá cierta nubosidad cubriendo el cielo. La temperatura mínima estará entre 4 °C y 8 °C hasta el jueves. Desde el martes y hasta el viernes, la máxima rondará los 23 °C. Se esperan vientos para el viernes y, a partir de ese momento, un marcado descenso de temperatura que llevará las máximas del fin de semana a los 16 °C.

Pronóstico para La Rioja

La temperatura más baja de la semana se registró durante la mañana de este lunes con 4 °C. Desde el martes habrá un aumento en los registros del termómetro hasta el viernes, que dejará las máximas por encima de los 20 °C. Se anunciaron tormentas aisladas para este último día con una probabilidad de precipitación de hasta el 40 %. El fin de semana volverá a descender la temperatura y el sábado y domingo oscilará entre los 10 °C y 13 °C.

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Pronóstico para Salta

La mañana del lunes empezó con algunas lloviznas en la capital salteña y con una temperatura mínima de 3 °C, que será la más baja de toda la semana. Desde el martes y hasta el viernes la temperatura oscilará entre los 7 °C por las mañanas y los 24 °C por las tardes. El sábado y domingo, en cambio, el termómetro marcará entre los 10 °C y 14 °C. No se pronosticaron lluvias, pero el cielo estará algo nublado la mayor parte del tiempo.

Pronóstico para Santiago del Estero

La capital santiagueña empezó el lunes con una de las temperaturas mínimas más elevadas del NOA. Este marcador no superará los 10 °C hasta el jueves, pero el sábado y domingo volverá a estar por debajo. Las temperaturas máximas de la semana también serán de las más elevadas de la región. Para el miércoles y jueves, por ejemplo, se anunciaron máximas de 27 °C. Se espera que el viernes haya lluvias menores durante toda la jornada.

Pronóstico para Tucumán

Tucumán tendrá una de las temperaturas más elevadas este lunes en el NOA con una máxima de 19 °C. La mínima estará entre 6 °C y 9 °C hasta el miércoles y recién el jueves superará el marcador de los 10 °C. Hasta el viernes, la temperatura máxima irá de los 19 °C a los 23 °C. Para este día se anunció una probabilidad de precipitaciones de hasta el 40 % y se esperan tormentas aisladas. El sábado y domingo la mínima volverá a estar en 10 °C y la máxima será de 15 °C y 13 °C, respectivamente.

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