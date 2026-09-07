Pronóstico semanal del NOA: sube la temperatura, llegan las tormentas y vuelve el frío

Pronóstico para Tucumán

Tucumán tendrá una de las temperaturas más elevadas este lunes en el NOA con una máxima de 19 °C. La mínima estará entre 6 °C y 9 °C hasta el miércoles y recién el jueves superará el marcador de los 10 °C. Hasta el viernes, la temperatura máxima irá de los 19 °C a los 23 °C. Para este día se anunció una probabilidad de precipitaciones de hasta el 40 % y se esperan tormentas aisladas. El sábado y domingo la mínima volverá a estar en 10 °C y la máxima será de 15 °C y 13 °C, respectivamente.