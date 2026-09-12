Pronostican un fin de semana invernal en Tucumán

Para mañana, el SMN anticipa una mínima de 0 °C y una máxima de 6 °C, con probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y el 70%, que podrían presentarse en forma de lluvia o nieve. Durante la jornada siguiente, la temperatura volverá a comenzar cerca de los 0 °C y habrá entre un 10% y un 40% de probabilidades de lluvias y nevadas. Hacia la tarde, las posibilidades de precipitaciones disminuirán por debajo del 10%. La temperatura podría alcanzar los 10 °C, la máxima prevista para Tafí del Valle.