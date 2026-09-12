Pronostican un fin de semana invernal en Tucumán

Ayer fue la última tarde cálida antes de una seguidilla de jornadas con temperaturas bajas. Desde hoy y hasta el lunes, los registros no alcanzarían los 20 °C, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El meteorólogo Leónidas Minetti confirmó el cambio de las condiciones para el fin de semana. “El fin de semana tendremos el ingreso de aire frío que generaría cielos nublados, descenso de temperatura y lloviznas dispersas”, explicó. El Sistema de Alerta Temprana no emitió hasta el momento una advertencia por frío extremo.
Frío, lluvias y viento
Para hoy, Minetti anticipó una temperatura máxima de 15 °C y una mínima de 11 °C. El SMN prevé, además, una amplitud térmica reducida, con registros que se mantendrán alrededor de esos valores durante buena parte de la jornada. Las probabilidades de precipitaciones se ubicarán entre el 40% y el 70% desde la mañana y hasta la noche, principalmente en forma de lluvias aisladas. También se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. El descenso se profundizará mañana. Minetti estimó una máxima de 10 °C y una mínima de 6 °C.
El pronóstico del SMN ubica los registros del domingo entre los 5 °C y los 10 °C, con probabilidades de precipitaciones de hasta el 40% durante la jornada. Los vientos soplarán desde el sudeste y el noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Posibles nevadas
El ingreso de aire frío también podría generar fenómenos invernales en las zonas más elevadas de la provincia. “Puede caer aguanieve y nevadas dispersas en valles de altura”, señaló Minetti. Tafí del Valle aparece entre los lugares donde podrían registrarse nevadas. Desde hoy y hasta el jueves, las temperaturas mínimas en la villa turística se ubicarán entre los -4 °C y los 2 °C, según el pronóstico.
Para mañana, el SMN anticipa una mínima de 0 °C y una máxima de 6 °C, con probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y el 70%, que podrían presentarse en forma de lluvia o nieve. Durante la jornada siguiente, la temperatura volverá a comenzar cerca de los 0 °C y habrá entre un 10% y un 40% de probabilidades de lluvias y nevadas. Hacia la tarde, las posibilidades de precipitaciones disminuirán por debajo del 10%. La temperatura podría alcanzar los 10 °C, la máxima prevista para Tafí del Valle.