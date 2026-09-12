Política

Giran $5.700 millones para el Ministerio Público Fiscal y chicanas contra Chahla

Dimes y diretes de la política tucumana que abarcan desde lo institucional hasta lo partidario de algunos sectores.

Walter Berarducci
Walter Berarducci
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo autorizó en Tucumán el giro de $5.720 millones al Ministerio Público Fiscal para salarios, tras una solicitud del organismo.
  • La partida refuerza el presupuesto judicial tras mermas previas, en un marco de tensiones políticas y fuertes críticas opositoras a la gestión municipal capitalina.
  • El desembolso asegura el pago de haberes en el área penal, mientras los bloques políticos profundizan reacomodamientos y cruces de cara a los próximos armados electorales.
Resumen generado con IA

“A la Capital la veo caída”, criticó el legislador Berarducci

El legislador Walter Berarducci lanzó críticas contra la gestión que está desarrollando la intendenta Rossana Chahla en San Miguel de Tucumán. El dirigente consideró que los problemas del Municipio se han profundizado, como la movilidad y el transporte público. “Se han quedado en muchos anuncios, en muchas participación en redes, pero en los problemas centrales que están padeciendo los vecinos se han agudizado”, mencionó. “A la ciudad la veo caída, la gente está desilusionada”, lanzó Berarducci. También señaló el deterioro en calles, las pérdidas de agua potable y los derrames cloacales.

Giran $5.700 millones para el Ministerio Público Fiscal y chicanas contra Chahla

En cuanto a la situación política, el parlamentario reconoció que tuvo contactos con el espacio de Mariano Campero, donde dijo que tiene varios amigos, y con La Libertad Avanza. Respecto al partido que preside Lisandro Catalán, dijo que tuvo una charla pero que hasta aquí no se avanzó. “No es que está cerrado todo, pero tampoco no voy donde no me invitan”, dijo.

Giran $5.700 millones al MPF para gastos de personal

El Ministerio Público Fiscal (MPF) recibirá una inyección de $5.720 millones para reforzar su presupuesto de 2026. Los fondos irán directamente a la partida de Gastos en Personal, es decir, al pago de remuneraciones. Esta medida quedó formalizada mediante el Decreto N° 1.985/3 (SH), del 28 de agosto, que lleva la firma del gobernador Osvaldo Jaldo. El incremento había sido solicitado por el propio MPF que conduce Edmundo Jiménez, según se plasmó en el documento que se publicó en el Boletín Oficial 31.281 del viernes 11 de septiembre.

Giran $5.700 millones para el Ministerio Público Fiscal y chicanas contra Chahla

El Presupuesto 2026 (Ley 9.942) se sancionó en diciembre por amplia mayoría. Según un informe que realizó la comisión de Presupuesto y Hacienda, el MPF contaba para este año con un presupuesto de $52.508 millones, lo que representaba un 1,05% del total que se estimó para el funcionamiento del Estado (casi $5 billones). Se mencionó entonces que el presupuesto para la oficina fiscal se habría reducido dado que el año anterior había representado el 1,17% del presupuesto.

“Pretenden montar un ‘municipio paralelo’ en Concepción”

El concejal radical Francisco Herrera cuestionó las nuevas designaciones impulsadas por el bloque peronista en el Honorable Concejo Deliberante de Concepción. Según denunció, la planta de personal pasaría de 74 a 90 empleados, a partir de 16 nuevos nombramientos, que se suman a otros 17 pases a planta realizados en 2024. El edil estimó que el “desembolso descomunal” supera los $1.200 millones anuales para el Municipio.

Giran $5.700 millones para el Ministerio Público Fiscal y chicanas contra Chahla

“No seremos cómplices de semejante irresponsabilidad”, afirmó el concejal radical, que también criticó la creación de tres oficinas legislativas. Además, sostuvo que el Concejo pretende asumir funciones asistenciales que no le corresponden. Por último, advirtió que, si el intendente veta los decretos, el bloque mayoritario podría responder con una reducción o derogación de tributos municipales. “¿Por qué pretenden montar una ‘municipalidad paralela’ con el único fin de nombrar gente afín a su espacio político?”, cuestionó Herrera.

Un manzurista pide pista en Yerba Buena e insta a trabajar en unidad

Ante el escenario político que comienza a configurarse en Yerba Buena con vistas a 2027, el arquitecto Julio Herrera Piedrabuena sostuvo que el peronismo tiene una oportunidad para volver a construir una alternativa en la ciudad, pero que esa tarea requiere unidad, diálogo y un proyecto de ciudad. “Es natural que comiencen a aparecer distintos nombres y espacios dentro del peronismo. Pero el desafío no es quién llega primero, sino cómo construimos una propuesta capaz de representar a los vecinos de Yerba Buena”, señaló en un comunicado.

Julio Herrera Piedrabuena Julio Herrera Piedrabuena

Herrera Piedrabuena, alineado con el senador Juan Manzur, destacó que viene desarrollando reuniones con vecinos, dirigentes y distintos sectores de la comunidad. “(Con Manzur) compartimos una mirada de construcción y de futuro, pero nuestra tarea en Yerba Buena tiene una identidad propia y está vinculada con las necesidades concretas de nuestra ciudad. No estamos trabajando para ocupar un lugar en una interna; estamos trabajando para construir una alternativa de gobierno para Yerba Buena”, mencionó.

La Justicia rechazó el pedido de suspender las elecciones internas

La Justicia Federal de Tucumán rechazó la medida cautelar presentada por Ernesto Padilla, apoderado de la Lista Marrón, para suspender las elecciones internas del PRO previstas para el 17 de octubre. El fallo consideró que no había elementos suficientes para acreditar una arbitrariedad manifiesta ni peligro en la demora y ordenó continuar con el cronograma electoral.

La resolución deja en pie el proceso de normalización del partido y, con una única lista formalmente admitida, despeja el camino para la definición de las nuevas autoridades. El juez advirtió que frenar el comicio en esta instancia implicaría una injerencia judicial injustificada sobre la autonomía partidaria. Así, el rechazo de la cautelar fortalece el proceso impulsado por la conducción electoral del PRO y reduce el margen para alterar el escenario interno antes de octubre.

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