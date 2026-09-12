Giran $5.700 millones para el Ministerio Público Fiscal y chicanas contra Chahla

“A la Capital la veo caída”, criticó el legislador Berarducci

El legislador Walter Berarducci lanzó críticas contra la gestión que está desarrollando la intendenta Rossana Chahla en San Miguel de Tucumán. El dirigente consideró que los problemas del Municipio se han profundizado, como la movilidad y el transporte público. “Se han quedado en muchos anuncios, en muchas participación en redes, pero en los problemas centrales que están padeciendo los vecinos se han agudizado”, mencionó. “A la ciudad la veo caída, la gente está desilusionada”, lanzó Berarducci. También señaló el deterioro en calles, las pérdidas de agua potable y los derrames cloacales.