Mirtha Legrand continuará internada hasta el lunes: qué dice el nuevo parte médico de este 11 de septiembre

Pese a que durante la jornada del jueves circularon fuertes rumores sobre una posible alta médica debido a su buena respuesta al tratamiento con antibióticos, el equipo de profesionales que la asiste decidió de manera preventiva que continúe bajo observación estricta durante el fin de semana. Además de realizar el monitoreo kinesiológico y respiratorio, los especialistas precisaron que el próximo lunes emitirán un nuevo informe oficial para evaluar las etapas a seguir. Mientras tanto, la diva pasa sus horas en la habitación acompañada por sus familiares y amigos más cercanos.