Mirtha Legrand continuará internada hasta el lunes: qué dice el nuevo parte médico de este 11 de septiembre

Resumen para apurados
- Mirtha Legrand continuará internada hasta el lunes en el Sanatorio Mater Dei por precaución, tras ingresar el 7 de septiembre debido a un cuadro de bronquitis.
- La conductora evoluciona favorablemente con kinesiología y antibióticos tras detectarse una reagudización de una patología respiratoria que no presentó cambios graves.
- Los médicos emitirán un nuevo informe el lunes para evaluar los pasos a seguir y determinar su posible alta, mientras permanece acompañada por su círculo íntimo.
El Sanatorio Mater Dei, donde se encuentra internada Mirtha Legrand, emitió un nuevo parte médico en el que advirtió que “La Chiqui” continuará hospitalizada hasta el próximo lunes, momento en que cumplirá una semana desde su ingreso el 7 de septiembre por una afección respiratoria.
Mirtha Legrand continuará alojada en el Sanatorio Mater Dei, que publicó una nueva actualización sobre la salud de la Diva destacando que su estado muestra una mejoría, aunque aún no podrá abandonar el centro médico. Asimismo, indicaron que permanece bajo un tratamiento interdisciplinario que abarca su rehabilitación física: “Continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo”, aseguraron.
El nuevo parte médico posterga el alta de "La Chiqui"
El parte médico también destacó el acompañamiento emocional que la conductora recibe mientras es tratada. “Está muy atenta a sus actividades personales y agradece a todos las muestras de cariño”, explicaron. Desde la institución transmitieron la gratitud en nombre de la figura televisiva, quien se muestra halagada por los constantes gestos de afecto recibidos.
Pese a que durante la jornada del jueves circularon fuertes rumores sobre una posible alta médica debido a su buena respuesta al tratamiento con antibióticos, el equipo de profesionales que la asiste decidió de manera preventiva que continúe bajo observación estricta durante el fin de semana. Además de realizar el monitoreo kinesiológico y respiratorio, los especialistas precisaron que el próximo lunes emitirán un nuevo informe oficial para evaluar las etapas a seguir. Mientras tanto, la diva pasa sus horas en la habitación acompañada por sus familiares y amigos más cercanos.
Los motivos de la internación de Mirtha
Cabe recordar que la figura televisiva de 99 años fue ingresada en la institución médica a principios de esta semana tras presentar complicaciones asociadas a una bronquitis. Tras su ingreso, se le practicó una tomografía de control cuyos resultados mostraron signos de reagudización de una patología inflamatoria infecciosa crónica en las vías aéreas, además de una hernia hiatal mixta con cierta repercusión ventilatoria y un nódulo pulmonar compatible con un hamartoma, una lesión de carácter benigno.
Según detallaron los especialistas al comparar los estudios, la zona no presentó cambios significativos respecto de los exámenes tomográficos que la estrella de la televisión se había realizado previamente en el mes de abril, lo que aportó tranquilidad a su entorno y permitió que la evolución de su condición continúe dentro de los parámetros previstos.