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Qué dice el último parte médico de Mirtha Legrand

El Sanatorio Mater Dei informó este miércoles que la conductora continúa internada en una habitación común, acompañada por sus familiares.

Mirtha Legrand está internada por un cuadro de bronquitis
Mirtha Legrand está internada por un cuadro de bronquitis Caras
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones en el Sanatorio Mater Dei este miércoles, tras ser internada por un cuadro respiratorio de bronquitis.
  • La conductora está en sala común junto a su familia. Los estudios mostraron una infección respiratoria y un hamartoma pulmonar benigno ya conocido y sin cambios.
  • El centro de salud difundirá un nuevo parte médico este viernes si no hay cambios, mientras el informe actual aporta tranquilidad al entorno y al público de la diva.
Resumen generado con IA

El Sanatorio Mater Dei difundió este miércoles 9 de septiembre un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada en una habitación común y acompañada por sus familiares.

Según informó la institución, la conductora “evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio”.

“La Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia”, señala el comunicado firmado por el director médico del Sanatorio Mater Dei, doctor Enrique Eschagüe.

Desde el centro de salud también agradecieron las muestras de afecto recibidas durante los últimos días. “Agradecemos a todos por el respeto y cariño que transmiten”, expresaron.

El sanatorio, además, precisó cuándo habrá una nueva actualización sobre la salud de la conductora. “De no mediar cambios, el día viernes emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”, indicaron.

De esta manera, el último informe lleva tranquilidad sobre la evolución de Mirtha Legrand y confirma que permanece estable, sin complicaciones y en una habitación común.

Qué había mostrado la tomografía

Un día después de la internación de Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei, con diagnóstico de bronquitis, se conoció el resultado de la tomografía que le realizaron.

Este martes, durante el programa La mañana con Moria, de eltrece, Mercedes Ninci leyó el informe del estudio.

“Signos de reagudización de patología inflamatoria infecciosa crónica de la vía aérea de predominio bibasal. Hernia hiatal mixta con repercusión ventilatoria basal izquierda. Nódulo pulmonar de 14 milímetros, el lóbulo superior derecho de característica previamente descritas compatible con hamartoma”, señaló.

El informe también indicó: “Sin cambios significativos en el resto de los hallazgos respecto de la tomografía computada que le realizaron el 13 de abril de este año”.

Durante la emisión se encontraba el especialista Guillermo Capuya, quien analizó el estudio y explicó el cuadro para llevar tranquilidad a la audiencia. “Básicamente, ella tiene un cuadro infeccioso respiratorio”, resumió.

Luego se refirió al hallazgo del nódulo pulmonar: “Un hamartoma es una lesión benigna, que es un tejido conectivo, puede estar con cartílago, que lo tiene ya hace tiempo. Es importante, cuando hay un nódulo en el pulmón, el seguimiento con estudios, como en este caso una tomografía computada”.

El Sanatorio Mater Dei había difundido un parte médico este lunes y había informado que, de no producirse cambios en el estado de salud de la conductora, la siguiente actualización se conocería este miércoles.

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