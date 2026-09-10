La inesperada respuesta de Marta Fort cuando le preguntaron si tiene más plata que Juana Tinelli

En el caso de Wanda Nara y Mauro Icardi, la panelista se inclinó en un primer momento por el futbolista, aunque el productor le hizo notar que él tenía una postura diferente al respecto. Consultada sobre un posible cambio de opinión luego de que le mencionaran que Wanda Nara podría convertirse en la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), siendo que la joven fue confirmada como una de las participantes del certamen, Marta ratificó su elección original: "Wanda", sostuvo, aunque aclaró que su comentario no implicaba una valoración negativa hacia la empresaria.