Mirtha Legrand evoluciona sin complicaciones, pero seguirá internada: cuándo darán un nuevo parte médico

Resumen para apurados
- Mirtha Legrand evoluciona favorablemente en el Sanatorio Mater Dei, donde seguirá internada este miércoles para controles por un cuadro de bronquitis.
- La conductora ingresó el lunes tras agravarse un estado gripal iniciado en agosto. Actualmente permanece sin fiebre, con mejoría en la tos y acompañada por su familia.
- El próximo parte médico se difundirá el viernes. Su regreso a las grabaciones televisivas del fin de semana dependerá de la evolución clínica y del alta médica.
Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei luego de haber ingresado el lunes por un cuadro de bronquitis. Este miércoles al mediodía, la institución difundió un nuevo parte médico en el que informó cómo evoluciona la conductora de 99 años.
Según el comunicado firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del sanatorio, la salud de Mirtha evoluciona favorablemente y no presenta complicaciones relacionadas con su cuadro respiratorio.
El informe también confirmó que la conductora permanece en una habitación común y está acompañada por sus familiares, que se organizan para que nunca quede sola durante la internación.
Qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand
El Sanatorio Mater Dei informó que Mirtha continúa evolucionando favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio.
La conductora permanece internada en una habitación común y recibe la compañía de sus familiares. Además, el centro médico indicó que, si no se producen cambios en su estado de salud, el próximo parte será emitido el viernes.
La institución volvió a remarcar que sus comunicados oficiales son el único medio autorizado para informar sobre la evolución de la conductora durante su internación.
Mirtha Legrand deberá continuar internada
La expectativa de la diva era poder recibir el alta este miércoles y retomar su actividad habitual durante el fin de semana. Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada luego de que sus médicos determinaran que debía permanecer en el Mater Dei para continuar con los controles y realizarse nuevos estudios.
La posibilidad de que pueda grabar su programa para El Trece durante el fin de semana dependerá, entonces, de cómo avance su recuperación y de las indicaciones de los profesionales que la están atendiendo.
Mientras permanece en el tercer piso del sanatorio, la conductora recibe visitas de familiares y amigos y mantiene contacto con sus allegados a través de su celular.
Además, según información de su entorno, se encuentra sin fiebre y sus síntomas comenzaron a mejorar, especialmente la fuerte tos que había aumentado durante la última semana.
Su nieto y productor general de su programa, Nacho Viale, había llevado tranquilidad el martes al referirse públicamente a su estado: “Está muy bien. Mejorando, por suerte”.
Cómo comenzó el cuadro respiratorio de Mirtha Legrand
Mirtha Legrand había ingresado al Sanatorio Mater Dei durante la mañana del lunes para realizarse estudios y continuar bajo tratamiento médico por un cuadro respiratorio bronquial.
En ese momento, el primer parte oficial había informado que permanecería internada en una habitación común para completar los controles correspondientes.
El cuadro había comenzado a generar preocupación después de que un estado gripal que atravesó a fines de agosto se intensificara progresivamente. De acuerdo con información de su entorno, la conductora había realizado varias actividades sociales durante esos días y, posteriormente, comenzaron a aparecer los síntomas respiratorios que ella misma había definido inicialmente como un resfrío.
Ahora, el nuevo parte médico llevó tranquilidad al confirmar que Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y permanece sin complicaciones, aunque continuará internada por el momento.