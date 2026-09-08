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Mirtha Legrand sigue internada por bronquitis: por qué se produce y cuáles son sus complicaciones

"La Chiqui" continúa internada por bronquitis. Un especialista explicó por qué se produce esta enfermedad, cómo afecta a las vías respiratorias y cuáles son las principales complicaciones que puede generar.

Mirtha Legrand está internada por un cuadro de bronquitis
Mirtha Legrand está internada por un cuadro de bronquitis Caras
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Mirtha Legrand permanece internada desde este martes en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de bronquitis para recibir hidratación, medicación y realizarse estudios clínicos.
  • La afección comenzó la semana previa y los médicos decidieron asistirla en habitación común para facilitar la eliminación de flema y aplicar un seguimiento clínico estricto.
  • El control busca evitar cuadros más graves como neumonía debido a su edad avanzada; el sanatorio difundirá este miércoles un nuevo parte médico oficial sobre su estado.
Resumen generado con IA

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei a raíz de un cuadro de bronquitis que atraviesa desde la semana pasada. La conductora ingresó este martes para realizarse estudios y recibir tratamiento, mientras permanece bajo observación médica.

Qué dijo Nacho Viale sobre el estado de salud de Mirtha Legrand

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La internación, según explicó el médico que sigue su cuadro, responde principalmente a la necesidad de mantenerla hidratada por vía intravenosa, administrar la medicación indicada y ayudarla a eliminar las secreciones acumuladas. Pero ¿qué es exactamente la bronquitis, por qué se produce y qué complicaciones puede generar?

Qué tiene Mirtha Legrand

La bronquitis es una inflamación de los bronquios, los conductos que llevan el aire hacia los pulmones. Cuando estas vías respiratorias se inflaman, pueden producir una mayor cantidad de secreciones, lo que provoca síntomas respiratorios y dificultad para eliminar la flema.

En el caso de Mirtha Legrand, los médicos diagnosticaron un cuadro de bronquitis y decidieron mantenerla internada para controlar su evolución y completar los estudios y el tratamiento.

El especialista explicó que la bronquitis compromete los bronquios, mientras que la neumonía afecta principalmente los alvéolos pulmonares. Por eso, aunque se trata de cuadros diferentes, una infección o inflamación de las vías respiratorias puede evolucionar y generar complicaciones.

Por qué se produce la bronquitis

La bronquitis puede aparecer como consecuencia de una infección o de la irritación de las vías respiratorias. En los cuadros agudos, suele estar relacionada con infecciones respiratorias.

La inflamación de los bronquios genera un aumento de las secreciones, que el organismo necesita eliminar. Por este motivo, uno de los objetivos del tratamiento es favorecer la hidratación y ayudar a despejar las vías respiratorias.

En personas mayores, además, los médicos suelen realizar un seguimiento más estricto frente a los cuadros respiratorios. El especialista señaló que con el paso de los años se produce un proceso denominado inmunosenescencia, por el cual el sistema inmunitario puede responder de manera diferente frente a las infecciones.

Qué complicaciones puede generar la bronquitis

Una de las principales preocupaciones frente a un cuadro de bronquitis es su posible evolución hacia otras complicaciones respiratorias. Entre ellas se encuentra la bronquiolitis y, especialmente, la neumonía.

La neumonía se produce cuando la infección alcanza los alvéolos pulmonares, donde se realiza el intercambio de oxígeno. Por eso requiere una evaluación médica y un seguimiento adecuado.

En el caso de los adultos mayores, una enfermedad respiratoria puede requerir mayores cuidados debido a que el organismo puede tener más dificultades para responder frente a una infección. Por ese motivo, la internación permite controlar de cerca la evolución y actuar ante cualquier cambio.

Qué dice el parte médico de Mirtha Legrand

El Sanatorio Mater Dei informó que Mirtha Legrand ingresó este martes por la mañana con un “cuadro respiratorio bronquial”. Según el comunicado, permanecerá internada en una habitación común para realizarse estudios y recibir el tratamiento correspondiente.

Desde el centro médico también señalaron que la familia agradece las muestras de afecto y pidió respeto por la situación. Además, indicaron que, si no se producen cambios, el próximo parte médico será difundido el miércoles. El sanatorio aclaró que esa comunicación constituye el canal oficial para informar sobre la evolución de la conductora.

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