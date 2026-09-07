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Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: fue internada por problemas respiratorios

Un resfrío evolucionó en gripe y, más tarde, en gripe y en bronquitis, por lo que los médicos decidieron tener un control más cercano de la salud de la conductora.

Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: fue internada por problemas respiratorios
Foto: Instagram/mirthalegrand
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mirtha Legrand fue internada esta mañana en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de bronquitis derivado de una gripe, según confirmaron sus allegados.
  • El cuadro comenzó como un resfrío que le impidió conducir su programa el sábado, por lo que fue reemplazada por su nieta, Juana Viale, para cuidar su salud.
  • Su entorno aseguró que se encuentra bien y bajo observación médica, a la espera de una pronta recuperación para poder retomar sus compromisos televisivos.
Resumen generado con IA

Este fin de semana, Mirtha Legrand faltó a su calendario habitual de actividades al ausentarse de su programa del sábado por la noche. En su lugar, Juana Viale asumió la conducción para salir adelante con la transmisión. Aunque confirmaron que su salud no está en un estado preocupante, también se informó que la diva de los almuerzos está internada.

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Esta mañana, la “Chiqui” quedó internada en el sanatorio Mater Dei por un cuadro de bronquitis que inició como un cuadro gripal. TN Show fue el primer medio en confirmar la noticia. Héctor Vidal Rivas, asesor y compañero de la conductora, aseguró que se encuentra “bien”, pese al cuadro que atraviesa.

Mirtha Legrand faltó a su programa

Este sábado Mirtha dejó sus obligaciones con el programa de la noche del sábado para cuidar de su salud. Su nieta quedó al frente de la conducción y recibió a Ana Rosenfeld, Elba Marcovecchio, Karina Iavícoli y Luciana Rubinska.

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“Acá estoy poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un besito enorme”, dijo al aire Viale. También bromeó con que Mirtha estaba acudiendo a tratamientos alternativos y refuerzos para mejorar su salud. “Se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales. Mentira, todos son medicamentos”, cerró.

La última salida pública de la conductora fue el fin de semana del 28 de agosto, cuando asistió como una de las invitadas a la gala solidaria de la activista Margarita Barrientos. A la cena también asistieron Fátima Flórez, Anamá Ferreira, Barby Franco y Facundo Arana.

El mensaje de Nacho Viale sobre la salud de Mirtha

Con el objetivo de evitar cualquier tipo de especulación respecto de la salud de La Chiqui, Nacho Viale se comunicó con Camilo García, panelista de Intrusos, el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

El periodista leyó al aire el mensaje enviado por el productor, quien explicó cuáles fueron los síntomas que llevaron a decidir que Mirtha permaneciera en su casa. “Mirtha amaneció con congestión y un poquito de gripe, así que el programa lo va a hacer Juana y va a grabar un programa atrás de otro”.

Cómo es por dentro el departamento donde vive Mirtha Legrand

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Pocos minutos después, la panelista Paula Varela agregó que, durante su día libre, Legrand estuvo acompañada por Marcela Tinayre, con quien disfrutó de un almuerzo de madre e hija.

Por su parte, la madre del productor también buscó llevar tranquilidad sobre el estado de salud de Mirtha y, a través de la periodista, aseguró que La Chiqui “está regia” pese al resfrío que atraviesa por estas horas.

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