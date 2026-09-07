Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: fue internada por problemas respiratorios

Este fin de semana, Mirtha Legrand faltó a su calendario habitual de actividades al ausentarse de su programa del sábado por la noche. En su lugar, Juana Viale asumió la conducción para salir adelante con la transmisión. Aunque confirmaron que su salud no está en un estado preocupante, también se informó que la diva de los almuerzos está internada.