Qué dijo Nacho Viale sobre el estado de salud de Mirtha Legrand

Resumen para apurados
- Mirtha Legrand fue internada este lunes en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro bronquial; su familia confirmó que evoluciona favorablemente.
- La conductora debió ausentarse de su programa el sábado, siendo reemplazada por Juana Viale, tras diagnosticársele bronquitis que requirió reposo.
- Se aguarda su pronta alta médica y un nuevo parte el miércoles, mientras la producción prevé su regreso a la tradicional mesa televisiva.
El mundo del espectáculo puso el foco este fin de semana en el estado de salud de Mirtha Legrand. La preocupación se instaló en la audiencia y en la industria luego de que la emblemática conductora no llevara adelante su habitual programa del sábado a la noche. Este lunes se confirmó que la diva fue internada en el sanatorio Mater Dei a raíz de un cuadro respiratorio.
A poco de conocerse el primer parte médico, el sitio Teleshow obtuvo en exclusiva la palabra de Nacho Viale, nieto y productor de la diva: “Está muy bien. Mejorando, por suerte”, expresó sin brindar más detalles. La hospitalización, según confirmaron fuentes cercanas a la conductora a dicho medio, tiene carácter preventivo y se dio después de que el cuadro gripal fuera diagnosticado como una bronquitis, con recomendación de reposo total por parte de su médico de cabecera.
Por su parte, su hija Marcela Tinayre también habló sobre la evolución de la presentadora, quien en febrero próximo cumplirá 100 años. En diálogo con Juan Etchegoyen para el programa Nuevo día (Ciudad Magazine), aclaró: “Mamá está internada para control, ya que es un clásico en ella la bronquitis, por salir tanto y tomar frío. Está re bien controlada y sin riesgos y su ánimo muy bueno. Todos sus chequeos dieron perfecto”. El panelista completó leyendo el mensaje de Tinayre: “Calculo que en unas horas le van a dar el alta. Tiene tos fuerte y eso la cansa mucho. No hay infecciones”.
En paralelo, se difundió el primer parte oficial firmado por el Director Médico del nosocomio, el Dr. Enrique Echague: “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente. Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha. De no mediar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”.
La primera alerta sobre la situación de "Chiquita" surgió cuando debió suspender la grabación del ciclo del fin de semana. Ante su ausencia, la conducción de La noche de Mirtha (Eltrece) quedó en manos de su nieta, Juana Viale, quien asumió el rol de anfitriona y llevó tranquilidad a la audiencia al explicar de manera breve y directa: “La abuelita está con gripe”.
Por el momento, la familia Legrand-Tinayre eligió la cautela y el acompañamiento permanente mientras la diva se encuentra bajo observación. Toda la expectativa está puesta en su pronta recuperación y en el esperado regreso a su tradicional mesa de los sábados.