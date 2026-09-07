Qué dijo Nacho Viale sobre el estado de salud de Mirtha Legrand

Por su parte, su hija Marcela Tinayre también habló sobre la evolución de la presentadora, quien en febrero próximo cumplirá 100 años. En diálogo con Juan Etchegoyen para el programa Nuevo día (Ciudad Magazine), aclaró: “Mamá está internada para control, ya que es un clásico en ella la bronquitis, por salir tanto y tomar frío. Está re bien controlada y sin riesgos y su ánimo muy bueno. Todos sus chequeos dieron perfecto”. El panelista completó leyendo el mensaje de Tinayre: “Calculo que en unas horas le van a dar el alta. Tiene tos fuerte y eso la cansa mucho. No hay infecciones”.