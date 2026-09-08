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La inesperada broma de Marcela Tinayre sobre la salud de Mirtha Legrand: “Esto le pasa por salidora”

La hija de la conductora contó cómo se encuentra y sorprendió con una particular explicación sobre el cuadro respiratorio. "Está rebien", enfatizó.

Marcela Tinayre contó cómo está Mirtha Legrand y lanzó una particular broma: “Por salidora”
Marcela Tinayre contó cómo está Mirtha Legrand y lanzó una particular broma: “Por salidora” c5n
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Marcela Tinayre llevó calma hoy sobre la salud de Mirtha Legrand, internada en el Mater Dei por bronquitis, bromeando con que el cuadro se debe a sus salidas nocturnas.
  • La conductora permanece en sala común tras complicarse un cuadro gripal. En abril ya había sufrido un episodio similar que la alejó de la televisión durante tres semanas.
  • La internación es preventiva y el sanatorio emitirá un nuevo parte médico este miércoles. Se espera que la diva retome sus actividades tras completar el tratamiento.
Resumen generado con IA

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei para realizarse estudios de control y continuar con el tratamiento por un cuadro de bronquitis. En medio de la preocupación por la salud de la conductora, su hija, Marcela Tinayre, llevó tranquilidad y aseguró que la diva se encuentra en buen estado de ánimo.

Mirtha Legrand sigue internada por bronquitis: por qué se produce y cuáles son sus complicaciones

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A través de un mensaje enviado a la periodista Roxy Vázquez, Tinayre se refirió a la situación de su madre y, fiel a su estilo, lo hizo con una cuota de humor. “Ella está rebién, le pasa esto por salidora y hace frío por las noches”, escribió la animadora.

Qué dijo Marcela Tinayre sobre la salud de Mirtha Legrand

El mensaje de la hija de Mirtha Legrand fue leído al aire por Roxy durante la cobertura de TN sobre la internación de la conductora. Antes de referirse al estado de su madre, Tinayre destacó que la información oficial ya había sido comunicada por el Sanatorio Mater Dei. “Muchas gracias, pero no vale la pena. Hay un parte médico que lo dice todo. Ella está rebién, le pasa esto por salidora y hace frío por las noches”, señaló en el mensaje.

De esta manera, buscó llevar tranquilidad frente a la atención que generó la internación de la conductora de 99 años.

Qué dice el parte médico de Mirtha Legrand

El Sanatorio Mater Dei informó que Mirtha Legrand permanece en una sala común para completar estudios y continuar con el tratamiento correspondiente.

El parte médico también incluyó un mensaje de la familia, que agradeció las muestras de afecto y el respeto recibidos durante la internación de la conductora.

Desde el centro médico señalaron además que, “de no mediar cambios”, el próximo parte sobre la salud de Mirtha se dará a conocer el miércoles.

Mirtha Legrand ya había tenido un cuadro de bronquitis

La actual internación se produjo después de que un cuadro gripal derivara en bronquitis. En un primer momento, la conductora había permanecido en su domicilio y realizado reposo por precaución.

No es la primera vez que Mirtha Legrand atraviesa un cuadro de bronquitis. En abril de este año, había sufrido un episodio que la mantuvo durante tres semanas alejada de las grabaciones de su programa. En aquella oportunidad, Juana Viale quedó al frente del ciclo durante su ausencia.

Según trascendió desde el entorno de la conductora, la actual internación tiene carácter preventivo y busca mantenerla bajo supervisión médica mientras evoluciona el cuadro respiratorio. Las mismas fuentes indicaron que Mirtha se encuentra de buen ánimo y en una sala común, en línea con lo informado por el sanatorio y el mensaje difundido por su hija.

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