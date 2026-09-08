La inesperada broma de Marcela Tinayre sobre la salud de Mirtha Legrand: “Esto le pasa por salidora”

Qué dijo Marcela Tinayre sobre la salud de Mirtha Legrand

El mensaje de la hija de Mirtha Legrand fue leído al aire por Roxy durante la cobertura de TN sobre la internación de la conductora. Antes de referirse al estado de su madre, Tinayre destacó que la información oficial ya había sido comunicada por el Sanatorio Mater Dei. “Muchas gracias, pero no vale la pena. Hay un parte médico que lo dice todo. Ella está rebién, le pasa esto por salidora y hace frío por las noches”, señaló en el mensaje.