Endeavor NOA: “El mundo se acaba de resetear”, la advertencia de Mariano Sáenz sobre la Inteligencia Artificial
El cofundador y CEO de Winclap habló en Jujuy sobre el avance de esta tecnología, las posibilidades que abre para quienes emprenden desde el interior y las transformaciones que atraviesa el sector empresarial. Además, presentó un decálogo de errores frecuentes que pueden condicionar el crecimiento de una compañía.
Resumen para apurados
- En Jujuy, el CEO de Winclap Mariano Sáenz destacó en Endeavor NOA las oportunidades de la inteligencia artificial para que emprendedores del interior compitan a nivel global.
- Sáenz fundó su tecnológica en Córdoba y hoy opera en seis países; basó su decálogo de errores en tropiezos propios y en la necesidad de no delegar la propuesta de valor.
- La irrupción de la inteligencia artificial reconfigura los negocios y abre un terreno inédito para que startups regionales compitan en las grandes ligas internacionales.
“Nadie tiene la más remota idea de qué va a pasar. El mundo se acaba de resetear... Las cartas se van a volver a repartir y la oportunidad que tenemos es gigantesca”. Con esa contundente reflexión sobre el impacto de la inteligencia artificial y los acelerados cambios tecnológicos, Mariano Sáenz, cofundador y CEO de Winclap, abrió su disertación marcando que el momento actual ofrece un terreno inédito para quienes buscan emprender. Durante las jornadas del foro Endeavor Noa en Jujuy, el empresario cordobés y de familia tucumana, remarcó que las transformaciones globales permiten hoy disputar un lugar en grandes ligas desde provincias como Córdoba, Jujuy o Tucumán.
Sáenz, quien comenzó a delinear su firma junto a compañeros de estudio en los bancos universitarios de Córdoba, lidera en la actualidad una compañía tecnológica con más de 350 colaboradores instalada en Estados Unidos, Argentina, Colombia, Brasil, México y Chile. Winclap desarrolla plataformas inteligentes que vinculan a creadores de contenido con marcas, interpretan la usabilidad de las aplicaciones para incentivar a los usuarios y optimizan inversiones publicitarias millonarias para firmas globales como Mercado Libre, PedidosYa, Amazon y SpaceX / Starlink.
Sin embargo, al pararse frente al auditorio jujeño, Sáenz comenzó aclarando que sus palabras no constituían verdades absolutas. "Todo lo que escuchen de mí y de todos los empresarios... pásenlo por el tamiz y llévense lo que para ustedes sea relevante. Hay muchas cosas que probablemente yo les diga que estoy hablando desde mis heridas, desde mis miedos, de las cosas que a mí no me salieron". Bajo esa premisa, desgranó un decálogo de advertencias sobre lo que no hay que hacer al emprender
1. NO ignorar el punto de partida (ni imitar rutinas ajenas)
El emprendedor cordobés subrayó la importancia de reconocer el lugar de origen. "Todos podemos llegar al mismo lugar, pero es muy importante ser consciente de dónde partimos para saber qué cosas tenemos que hacer". Explicó que al haber nacido y estudiado en el interior, sus redes iniciales eran acotadas, por lo que tuvo que realizar un esfuerzo consciente para integrarse a conversaciones globales. En lugar de lamentarse por la distancia física, instó a "abrazar la idea" y trabajar en la construcción de redes propias.
Asimismo, cuestionó la costumbre de replicar mecánicamente hábitos de figuras públicas: "Yo era fanático de ver videos de empresarios... Decía: si se levanta a las 7, hace flexiones, toma jugo de arándanos, sale a correr y lee tres diarios... yo tengo que hacer lo mismo... Una pavada sin sentido". Para Sáenz, imitar rutinas no garantiza convertir una startup en un gigante corporativo.
2. NO dejar que el entorno te encasille en una "caja"
Sáenz alertó sobre la tendencia del entorno a condicionar el crecimiento según los antecedentes regionales o familiares. "El mundo te simplifica... prejuzga y dice: de acá saldrá como mucho un emprendedor de PyME". Quienes aspiren a competir internacionalmente deben levantarse y acostarse cada día enfocados en romper ese prejuicio
.
3. NO buscar atajos: emprender exige paciencia infinita
"No hay atajo, quizás te lleve 10 o 20 años". Para ejemplificar el peligro de tomar atajos, recordó que en 2016 invirtieron capital en montar una oficina de lujo en la Avenida Libertador de Buenos Aires pensando que así atraerían talento al estilo Google o Facebook. A los ocho meses debieron cerrarla por falta de negocios, comprendiendo que el crecimiento genuino requiere paciencia.
4. NO caer en la trampa del "emprendedor langosta"
Definió como "emprendedor langosta" a quien salta de moda en moda sin especializarse: "El emprendedor que dice: 'está de moda el pádel, pongamos cancha de pádel... está de moda el café de especialidad, pongamos café de especialidad'". Sostuvo que, aunque este enfoque genera dinero rápido para el día a día, difícilmente consolida una gran compañía.
5. NO delegar la propuesta de valor
La visión y el núcleo del producto son responsabilidad directa de los fundadores. Sáenz narró su viaje a Tel Aviv en 2016-2017 para contratar a un experto israelí en marketing. Al llegar a Córdoba, el especialista le preguntó cuál era la propuesta de valor de Winclap, dejándole una lección permanente: "La propuesta de valor es indelegable. Si ustedes no tienen visión clara de qué quieren construir, nadie la va a tener".
6. NO compararse con los demás ni guiarse por las apariencias
Advirtió que la competencia es individual y que las redes sociales deforman la realidad. Para demostrarlo, relató que durante una presentación ante clientes en Buenos Aires hablaba del futuro del marketing mientras que, apenas dos horas antes, su cliente principal (Didi, representante del 40% de la facturación) le había cancelado el contrato. "Por dentro estaba destruido... concéntrense en ustedes, compiten contra ustedes mismos".
7. NO emprender únicamente para hacerse millonario
Aclaró que el propósito de emprender debe ser la creación de valor, ya que en las primeras etapas las ganancias se reinyectan por completo en el negocio. "Si ustedes están buscando emprender porque quieren ser millonarios, no es el propósito correcto... el propósito correcto es construir valor".
8. NO obsesionarse con un "work-life balance" rígido, sino integrarlo
Para Sáenz no existe una desconexión total en el mundo emprendedor, pero sí la posibilidad de integrar trabajo y familia. Puso como modelo a su abuela de 94 años, quien se mantiene como ejecutiva en la empresa familiar firmando cheques y coordinando tareas, al tiempo que formó una familia sólida. "El desafío es cómo combino todo para crear una gran compañía y una gran familia en paralelo".
9. NO enamorarse de la idea, sino de la compañía
Frente a la mentalidad de Silicon Valley de descartar proyectos rápidamente, defendió la perspectiva regional de enamorarse del grupo humano y de los valores. Reveló que Winclap estuvo en situación de quiebra técnica en varias ocasiones, pero el compromiso con la compañía evitó el cierre.
10. NO buscar una línea de llegada y disfrutar el camino
Por último, señaló que no existe una meta donde las preocupaciones desaparezcan, citando el ejemplo de Elon Musk, quien probablemente se duerme frustrado por no presidir EE.UU. o la ONU. "Disfruten del camino, no hay llegada".