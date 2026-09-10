Club del Pitch: los cuatro emprendimientos que se llevaron todas las miradas en Endeavor NOA

Resumen para apurados
- Cuatro emprendedores del NOA presentaron sus proyectos ante inversores en la Experiencia Endeavor para validar sus negocios y captar alianzas.
- En presentaciones de 5 minutos, Beplic, Bioblends, Santiago Uno y Petric defendieron sus propuestas en IA, biotecnología, proptech y minería ante un jurado de expertos.
- Las propuestas buscan financiamiento y escalabilidad internacional, consolidando al NOA como un polo emergente de innovación tecnológica y desarrollo científico.
La Experiencia Endeavor NOA puso en primer plano el talento innovador del norte argentino al incorporar el Club del Pitch, un espacio donde cuatro emprendedores presentaron sus proyectos bajo la modalidad de elevator pitch de 5 minutos. El objetivo consistió en sintetizar la propuesta de valor en el tiempo estimado de un viaje de ascensor y recibir devoluciones en vivo, directas y constructivas.
La dinámica: cuatro miradas para potenciar cada proyecto
El panel de jurados estuvo integrado por Pamela Scheurer (fundadora de Nubimetrics), Franco Mignacco (empresario del sector litio), Santi Nicolí (CEO de Infoman) y Sergio Asís (inversor ángel). En cada ronda de presentación, los evaluadores rotaron para asumir uno de los siguientes roles:
El Cliente: evaluó si el producto o servicio resuelve un problema o necesidad real y si estaría dispuesto a comprarlo.
El Inversor: analizó la rentabilidad, la capacidad de generar valor y la escalabilidad del proyecto.
El Aliado Estratégico: exploró la posibilidad de establecer sinergias comerciales del tipo "ganar-ganar".
El Crítico: aportó observaciones y críticas orientadas a fortalecer el emprendimiento.
Al finalizar las devoluciones, cada emprendedor debió seleccionar una de las observaciones del jurado y responderla en el escenario.
Los cuatro proyectos en escena
1. Beplic: El jujeño Marcelo Vásquez presentó Beplic, una plataforma enfocada en solucionar un problema que afecta al 85% de las empresas en Latinoamérica: la falta de un proceso comercial digital definido. A través de la metáfora de un "reloj de arena roto", explicó cómo se pierden ventas por falta de seguimiento o demoras en responder mensajes en canales como WhatsApp.
Beplic —primera empresa del NOA en convertirse en Meta Business Partner especializada en WhatsApp— utiliza agentes de inteligencia artificial e integración con sistemas ERP para capturar, calificar y dar seguimiento a cada oportunidad de venta. Entre sus casos aplicados mencionó a distribuidoras de YPF Gas, la financiera Prester en Paraguay y entidades de microcréditos.
2. Bioblends: La tucumana Laura Tórtora expuso Bioblends, una startup biotecnológica cofundada junto a científicas de la Universidad Nacional de Tucumán e ingenieros industriales. Ante el problema global del desperdicio de alimentos por contaminación de microorganismos, la empresa desarrolló bioconservantes volátiles ecológicos que actúan en equilibrio entre fase líquida y gaseosa. Estos compuestos actúan dentro del envase y se evaporan al abrirlo sin dejar residuos ni alterar el producto, logrando inhibir hongos en panificados por más de 67 días. Con pruebas piloto realizadas junto a multinacionales de alimentos y carnes, la firma mantiene actualmente una ronda de inversión abierta.
3. Santiago Uno: a sus 20 años —y emprendiendo desde los 14—, Tomás Carrizo presentó Santiago Uno, una plataforma web que centraliza y moderniza la oferta inmobiliaria en su provincia. El portal reúne en un solo lugar geolocalizado a inmobiliarias, particulares, desarrolladoras, proveedores de la construcción y profesionales del sector. El acceso y la publicación son gratuitos para los anunciantes, mientras que el modelo de monetización se basa en espacios publicitarios focalizados, destaque de emprendimientos de inversión, directorio profesional y el análisis comercial de los datos de demanda inmobiliaria local.
4. Petric: surgido a partir de la trayectoria de Soluciones Geoespaciales en Jujuy, Martín Gutiérrez Viñuales presentó Petric, un desarrollo tecnológico diseñado para responder cuánto material a granel existe, dónde se ubica y cómo evoluciona dicho stock en el tiempo. Orientada a industrias como la minería, la cantera y el agro, la solución reemplaza estimaciones manuales imprecisas por mapas georreferenciados, reportes ejecutivos e historial comparativo medido mediante tecnología geoespacial y drones.