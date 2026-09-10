Club del Pitch: los cuatro emprendimientos que se llevaron todas las miradas en Endeavor NOA

3. Santiago Uno: a sus 20 años —y emprendiendo desde los 14—, Tomás Carrizo presentó Santiago Uno, una plataforma web que centraliza y moderniza la oferta inmobiliaria en su provincia. El portal reúne en un solo lugar geolocalizado a inmobiliarias, particulares, desarrolladoras, proveedores de la construcción y profesionales del sector. El acceso y la publicación son gratuitos para los anunciantes, mientras que el modelo de monetización se basa en espacios publicitarios focalizados, destaque de emprendimientos de inversión, directorio profesional y el análisis comercial de los datos de demanda inmobiliaria local.