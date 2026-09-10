SociedadActualidad

Club del Pitch: los cuatro emprendimientos que se llevaron todas las miradas en Endeavor NOA

El innovador formato reunió a fundadores de la región ante un jurado de expertos que evaluó sus modelos de negocio en tiempo real bajo roles clave: cliente, inversor, aliado estratégico y crítico.

ENDEAVOR NOA. En el Club del Pitch, cuatro emprendimientos se llevaron todas las miradas
ENDEAVOR NOA. En el Club del Pitch, cuatro emprendimientos se llevaron todas las miradas
Por Santiago Mendieta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cuatro emprendedores del NOA presentaron sus proyectos ante inversores en la Experiencia Endeavor para validar sus negocios y captar alianzas.
  • En presentaciones de 5 minutos, Beplic, Bioblends, Santiago Uno y Petric defendieron sus propuestas en IA, biotecnología, proptech y minería ante un jurado de expertos.
  • Las propuestas buscan financiamiento y escalabilidad internacional, consolidando al NOA como un polo emergente de innovación tecnológica y desarrollo científico.
Resumen generado con IA

La Experiencia Endeavor NOA puso en primer plano el talento innovador del norte argentino al incorporar el Club del Pitch, un espacio donde cuatro emprendedores presentaron sus proyectos bajo la modalidad de elevator pitch de 5 minutos. El objetivo consistió en sintetizar la propuesta de valor en el tiempo estimado de un viaje de ascensor y recibir devoluciones en vivo, directas y constructivas.

Endeavor NOA: claves para ordenar las finanzas, salir de las deudas y empezar a invertir

Endeavor NOA: claves para ordenar las finanzas, salir de las deudas y empezar a invertir

La dinámica: cuatro miradas para potenciar cada proyecto

El panel de jurados estuvo integrado por Pamela Scheurer (fundadora de Nubimetrics), Franco Mignacco (empresario del sector litio), Santi Nicolí (CEO de Infoman) y Sergio Asís (inversor ángel). En cada ronda de presentación, los evaluadores rotaron para asumir uno de los siguientes roles:

El Cliente: evaluó si el producto o servicio resuelve un problema o necesidad real y si estaría dispuesto a comprarlo.

El Inversor: analizó la rentabilidad, la capacidad de generar valor y la escalabilidad del proyecto.

El Aliado Estratégico: exploró la posibilidad de establecer sinergias comerciales del tipo "ganar-ganar".

El Crítico: aportó observaciones y críticas orientadas a fortalecer el emprendimiento.

Al finalizar las devoluciones, cada emprendedor debió seleccionar una de las observaciones del jurado y responderla en el escenario.

Endeavor NOA: el campeón del mundo que vendió lapiceras en el tren y llegó a la cima con Los Murciélagos

Endeavor NOA: el campeón del mundo que vendió lapiceras en el tren y llegó a la cima con Los Murciélagos

Los cuatro proyectos en escena

1. Beplic: El jujeño Marcelo Vásquez presentó Beplic, una plataforma enfocada en solucionar un problema que afecta al 85% de las empresas en Latinoamérica: la falta de un proceso comercial digital definido. A través de la metáfora de un "reloj de arena roto", explicó cómo se pierden ventas por falta de seguimiento o demoras en responder mensajes en canales como WhatsApp.

Beplic —primera empresa del NOA en convertirse en Meta Business Partner especializada en WhatsApp— utiliza agentes de inteligencia artificial e integración con sistemas ERP para capturar, calificar y dar seguimiento a cada oportunidad de venta. Entre sus casos aplicados mencionó a distribuidoras de YPF Gas, la financiera Prester en Paraguay y entidades de microcréditos.

2. Bioblends: La tucumana Laura Tórtora expuso Bioblends, una startup biotecnológica cofundada junto a científicas de la Universidad Nacional de Tucumán e ingenieros industriales. Ante el problema global del desperdicio de alimentos por contaminación de microorganismos, la empresa desarrolló bioconservantes volátiles ecológicos que actúan en equilibrio entre fase líquida y gaseosa. Estos compuestos actúan dentro del envase y se evaporan al abrirlo sin dejar residuos ni alterar el producto, logrando inhibir hongos en panificados por más de 67 días. Con pruebas piloto realizadas junto a multinacionales de alimentos y carnes, la firma mantiene actualmente una ronda de inversión abierta.

3. Santiago Uno: a sus 20 años —y emprendiendo desde los 14—, Tomás Carrizo presentó Santiago Uno, una plataforma web que centraliza y moderniza la oferta inmobiliaria en su provincia. El portal reúne en un solo lugar geolocalizado a inmobiliarias, particulares, desarrolladoras, proveedores de la construcción y profesionales del sector. El acceso y la publicación son gratuitos para los anunciantes, mientras que el modelo de monetización se basa en espacios publicitarios focalizados, destaque de emprendimientos de inversión, directorio profesional y el análisis comercial de los datos de demanda inmobiliaria local.

4. Petric: surgido a partir de la trayectoria de Soluciones Geoespaciales en Jujuy, Martín Gutiérrez Viñuales presentó Petric, un desarrollo tecnológico diseñado para responder cuánto material a granel existe, dónde se ubica y cómo evoluciona dicho stock en el tiempo. Orientada a industrias como la minería, la cantera y el agro, la solución reemplaza estimaciones manuales imprecisas por mapas georreferenciados, reportes ejecutivos e historial comparativo medido mediante tecnología geoespacial y drones.


Temas JujuyEndeavor NOA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Colapinto en el GP de España de la Fórmula 1: horarios de las pruebas libres, la clasificación y la carrera
1

Colapinto en el GP de España de la Fórmula 1: horarios de las pruebas libres, la clasificación y la carrera

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991
2

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991

La obra del edificio del Registro Civil de Tucumán tiene un avance del 60%: qué servicios se brindarán
3

La obra del edificio del Registro Civil de Tucumán tiene un avance del 60%: qué servicios se brindarán

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres
4

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

Punto por punto, qué obras realiza Tucumán para prevenir inundaciones ante la llegada de la temporada de lluvias
5

Punto por punto, qué obras realiza Tucumán para prevenir inundaciones ante la llegada de la temporada de lluvias

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991
1

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991

Ruta 9: una nueva concesionaria debuta con peaje digital y mantenimiento, pero la autovía a Las Termas queda fuera de juego
2

Ruta 9: una nueva concesionaria debuta con peaje digital y mantenimiento, pero la autovía a Las Termas queda fuera de juego

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres
3

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

La única certeza es la incertidumbre política
4

La única certeza es la incertidumbre política

Cartas de lectores: Camino del Perú
5

Cartas de lectores: Camino del Perú

Más Noticias
Jubilazo: llega una semana llena de actividades para adultos mayores

"Jubilazo": llega una semana llena de actividades para adultos mayores

Cuánto demorarán en llegar los nuevos iPhone 18 a Argentina

Cuánto demorarán en llegar los nuevos iPhone 18 a Argentina

Apple presentó el iPhone Duo, su primer teléfono plegable: cómo es y cuánto cuesta

Apple presentó el iPhone Duo, su primer teléfono plegable: cómo es y cuánto cuesta

A qué hora empezará a llover en Tucumán y hasta cuándo habrá precipitaciones

A qué hora empezará a llover en Tucumán y hasta cuándo habrá precipitaciones

¿Cuáles son los tres tipos de alimentos que pueden dañar los riñones?

¿Cuáles son los tres tipos de alimentos que pueden dañar los riñones?

Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán fuertes cambios emocionales en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán fuertes cambios emocionales en septiembre, según Ludovica Squirru

Cuándo vuelve el frío a la Argentina: el cambio que llega con lluvias, nieve y fuertes vientos

Cuándo vuelve el frío a la Argentina: el cambio que llega con lluvias, nieve y fuertes vientos

Tormentas, ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: 11 provincias están bajo alerta amarilla este jueves

Tormentas, ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: 11 provincias están bajo alerta amarilla este jueves

Comentarios