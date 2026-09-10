Endeavor NOA: claves para ordenar las finanzas, salir de las deudas y empezar a invertir

Bajo una premisa que atravesó toda su presentación en Endeavor NOA —"las finanzas no son solo números" y que "sería muchísimo más fácil que fueran solo números"—, la CEO y cofundadora de Emerald Capital y creadora de la plataforma "Elena Financiera" propuso una hoja de ruta para revisar la relación con el dinero, tanto en la vida personal como en los emprendimientos.