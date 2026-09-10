Endeavor NOA: el campeón del mundo que vendió lapiceras en el tren y llegó a la cima con Los Murciélagos

En el marco de la Experiencia Endeavor NOA 2026, realizada en Jujuy, el histórico capitán de la Selección Argentina de fútbol para ciegos brindó un emotivo testimonio ante con más de tres mil espectadores. Durante su presentación, una de las más esperadas de la mañana, recorrió los principales capítulos de una vida marcada por la superación: su infancia humilde en San Pedro, el descubrimiento del fútbol adaptado, la llegada a la Selección y una carrera deportiva que lo convirtió en una leyenda mundial.