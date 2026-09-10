Punto por punto, qué obras realiza Tucumán para prevenir inundaciones ante la llegada de la temporada de lluvias
Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán activó obras hídricas en ríos y canales ante la inminente temporada de lluvias para prevenir inundaciones vinculadas al fenómeno de El Niño.
- Con maquinaria propia y alquilada, la Provincia limpia cauces y ejecuta alcantarillas en zonas críticas como La Madrid, desafiadas por la creciente urbanización.
- Aunque los trabajos buscan mitigar el impacto de las precipitaciones hasta marzo, las autoridades advirtieron que tormentas extraordinarias podrían superar las defensas.
La llegada de la temporada de lluvias vuelve a poner en el centro de la escena la prevención de inundaciones en Tucumán. El escenario genera mayor atención este año debido a los pronósticos vinculados con el fenómeno de El Niño y a la posibilidad de que las precipitaciones comiencen antes de lo habitual o alcancen una intensidad significativa.
Frente a este panorama, el ministro de Obras Públicas de Tucumán, Marcelo Nazur, explicó en diálogo con LA GACETA cuáles son los trabajos que lleva adelante la Provincia y cómo se articula la tarea entre los municipios, las comunas y los organismos provinciales.
Durante una entrevista con LG Play, el funcionario señaló que el Gobierno puso en marcha el Plan Integral de Prevención Hídrica 2026-2027, con el objetivo de anticiparse a los posibles efectos de las lluvias.
1. Limpieza y trabajos en los cauces de los ríos
Nazur explicó que uno de los ejes principales del plan es el trabajo sobre los cauces de los ríos de la provincia. Para realizar esas tareas, Obras Públicas articula con intendentes y delegados comunales, mientras que la Dirección Provincial del Agua (DPA) y Vialidad aportan los equipos necesarios para intervenir en distintos sectores.
Además, según explicó el ministro, el Poder Ejecutivo provincial destinó recursos para alquilar maquinaria adicional, con el objetivo de ampliar la capacidad operativa y llegar con los trabajos antes de la temporada de lluvias.
2. El sistema de canales que atraviesa el Gran San Miguel de Tucumán
Nazur también explicó cómo funciona el sistema de desagües de la zona metropolitana. El esquema comienza con los canales secundarios, que reciben el agua de lluvia a través de los desagües e imbornales. Luego, esa agua es conducida hacia canales principales, que finalmente desembocan en los ríos.
En el Gran San Miguel de Tucumán, entre los principales canales mencionó al Canal Norte, Canal Sur y Canal Cainzo, que cumplen la función de recibir y conducir los excedentes de agua hacia el sistema hídrico.
El ministro aclaró que el mantenimiento de los canales secundarios corresponde principalmente a los municipios y las comunas, mientras que los canales principales están bajo responsabilidad de la Dirección Provincial del Agua.
3. El problema de una ciudad cada vez más urbanizada
La infraestructura hídrica enfrenta además un problema que excede a las obras puntuales: el crecimiento urbano. La expansión de las ciudades implica más calles, veredas y superficies pavimentadas. Eso reduce los sectores donde el agua puede infiltrarse naturalmente en el suelo y aumenta el volumen que debe ser evacuado por los sistemas de desagüe.
Por eso, la limpieza y el mantenimiento de los canales resulta clave antes de la llegada de las lluvias más intensas.
4. La situación particular de La Madrid
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es La Madrid, en el sur tucumano, una localidad históricamente afectada por las inundaciones.
Nazur sostuvo que el pueblo está emplazado en una depresión natural y recordó que esta situación ya había sido advertida décadas atrás, cuando se instaló el ferrocarril.
A esa condición se suman dos grandes terraplenes que rodean la localidad: el correspondiente a la Ruta Nacional 157 y el del ferrocarril. Según explicó el ministro, esas estructuras funcionan como una suerte de “cintura” alrededor del pueblo y no favorecen el escurrimiento del agua.
5. Alcantarillas sobre la Ruta Nacional 157
Dentro de las acciones previstas para esa zona, Nazur destacó que la Provincia está ejecutando alcantarillas sobre la Ruta Nacional 157.
Estas obras forman parte de un proyecto integral para abordar la problemática hídrica del sur tucumano, cuyos estudios comenzaron a profundizarse a partir de 2017.
El funcionario señaló que el objetivo es avanzar en distintas intervenciones, entre ellas la profundización de los ríos y la construcción de terraplenes de defensa para evitar desbordes.
6. La advertencia sobre las lluvias extraordinarias
Más allá de las obras en marcha, Nazur hizo una aclaración que consideró fundamental: ninguna infraestructura está preparada para soportar cualquier nivel de precipitación.
Según explicó, las obras hidráulicas se proyectan en función de determinados períodos de recurrencia de las lluvias, mientras que un evento extraordinario puede superar esos parámetros.
“Ninguna obra está diseñada para soportar lluvias extraordinarias”, remarcó el ministro, y explicó que se considera extraordinario a un fenómeno de una recurrencia de 100 o 150 años, mientras que las obras pueden proyectarse para lluvias con recurrencias de 50, 70 u 80 años.
7. Un pronóstico que todavía puede cambiar
Nazur también pidió tomar con cautela los pronósticos vinculados con El Niño. Explicó que las previsiones climáticas pueden modificarse y que, según la información que recibe la Provincia, el fenómeno podría desplazarse hacia el NEA.
De todos modos, sostuvo que Tucumán mantiene activo el esquema de prevención y que los trabajos buscan anticiparse al período de mayores precipitaciones, que, de acuerdo con los pronósticos mencionados durante la entrevista, se concentraría entre noviembre y febrero, con posibles lluvias también durante marzo.
“Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance y un poco más para que la provincia de Tucumán pase este fenómeno lo mejor posible”, afirmó Nazur.