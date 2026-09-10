Endeavor NOA: Andreani, San Miguel y Porta, tres historias de empresas que llegaron del interior al mundo

El desarrollo económico de la Argentina suele quedar eclipsado por la mirada centralista de la capital. Sin embargo, el verdadero motor productivo late con fuerza en las provincias. En el marco de la Experiencia Endeavor NOA que se desarrolla en Jujuy, tres líderes empresariales expusieron cómo sus compañías lograron crecer y salir al mundo sin haber iniciado sus operaciones cerca del puerto ni a diez cuadras del centro financiero.