Experiencia Endeavor 2026: talleres de IA, liderazgo y negocios en el NOA

La cuenta regresiva ya comenzó en el norte argentino. La Ciudad Cultural instalada en San Salvador de Jujuy abrirá mañana sus puertas para recibir una nueva edición de la Experiencia Endeavor NOA 2026, el evento de cultura emprendedora más importante de la región. Más allá de los discursos motivacionales, la cita de este año redobla la apuesta con un enfoque marcadamente pragmático: resolver las dudas cruciales de quienes hoy buscan fundar, financiar o internacionalizar sus negocios.