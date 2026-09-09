Experiencia Endeavor 2026: talleres de IA, liderazgo y negocios en el NOA

La cuenta regresiva ya comenzó en el norte argentino. La Ciudad Cultural instalada en San Salvador de Jujuy abrirá mañana sus puertas para recibir una nueva edición de la Experiencia Endeavor NOA 2026, el evento de cultura emprendedora más importante de la región. Más allá de los discursos motivacionales, la cita de este año redobla la apuesta con un enfoque marcadamente pragmático: resolver las dudas cruciales de quienes hoy buscan fundar, financiar o internacionalizar sus negocios.
A diferencia de las conferencias tradicionales, la propuesta 2026 sitúa al “aprender haciendo” en el centro de la escena.
La jornada combinará la mirada de 12 speakers principales con un formato inmersivo de mentorías personalizadas y workshops participativos. El objetivo es directo: que los asistentes no solo se lleven inspiración, sino planes de acción claros para liderar equipos, adoptar inteligencia artificial o estructurar empresas familiares con destino de exportación.
Mentorías
El valor agregado de esta edición radica en el acceso directo a referentes de la industria. Las mentorías abordan los cuellos de botella más comunes en las distintas etapas de desarrollo de un proyecto:
Estrategia y proyección global: Silvia Torres Carbonell (EmprendeIAE / IAE Business School) guiará el trazado del itinerario emprendedor desde el origen hasta los mercados internacionales, mientras que Ramiro Muñoz (SALVITA) analizará la transición de la empresa familiar hacia el modelo exportador.
Propuesta de valor y liderazgo: Leonardo Villanueva (Valerza – Villanueva e Hijos) abordará la detección de oportunidades comerciales, y Juan Carlos Agostini (Hiperplaca / Steelex / Instituto Minka) analizará el rol del líder en el tramo que separa la estrategia de la ejecución diaria.
Modelos adaptativos e innovación: Lucía Prado (NeuroBienestar Latam) expondrá sobre la reestructuración de modelos de negocio ante los cambios del consumidor. En el apartado tecnológico, Gustavo Lozano (Geonosis Consultora) ofrecerá respuestas para escalar sin contar aún con un equipo técnico propio, y Juan Guzmán Macías (Neurona Comercial) guiará la creación del primer agente de IA comercial.
Gestión de equipos y prioridades: Aldo Montefiore (Make Strategy Consultora) compartirá claves de gestión estratégica, al tiempo que Agustina Landa (White Solutions-UNAJE) trabajará el desarrollo de equipos de alto rendimiento.
Talleres prácticos
El aprendizaje en grupo tendrá su espacio destacado en talleres interactivos orientados a la construcción de activos intangibles. Por un lado, Guido Veneranda y Julieta Herrero (Filamento Estudio) liderarán el workshop “Construí una marca inolvidable”, enfocado en posicionamiento visual y estratégico. Por el otro, Yuliana Bustamante (Endeavor Argentina) dictará “Contalo bien: el poder de una buena historia para hacer crecer tu emprendimiento”, espacio dedicado a dominar el arte del storytelling empresarial para conectar con inversores y clientes.
El “Club de Pitch”
La gran novedad operativa de esta edición será el Club de Pitch, un formato de entrenamiento en tiempo real donde dos emprendedores seleccionados entre el público subirán al escenario para validar su propuesta de valor. Ante un panel de mentores e inversores, los participantes deberán argumentar la viabilidad de su modelo de negocios en minutos, poniendo a prueba su capacidad de comunicación bajo presión.
A su vez, la jornada desplegará un hub institucional con 16 organizaciones dedicadas al asesoramiento financiero, programas de aceleración y soporte técnico para startups. El evento culminará con el habitual espacio de networking distendido, orientando el intercambio entre emprendedores de Salta, Jujuy, Tucumán y el resto del NOA.
La cita de mañana en la capital jujeña promete ser el catalizador de nuevas redes de contacto entre fundadores, inversores y ejecutivos de todo el NOA.
Las entradas e información detallada de la agenda están disponibles a través de los canales oficiales de la organización y en la cuenta de Instagram @endeavor_noa.