Líderes, ciencia y deporte: quiénes son los referentes que llegarán a Experiencia Endeavor 2026 en la capital jujeña

La Experiencia Endeavor NOA 2026 calienta motores para su desembarco en la Ciudad Cultural ubicada en San Salvador de Jujuy. A diferencia de otros encuentros empresariales, el atractivo central de esta edición, que se desarrollará mañana, desde las 9.30 y hasta las 18, radica en la heterogeneidad de su escenario: una cuidada selección de historias donde conviven el deporte de alto rendimiento, la exploración espacial, la industria pesada y la frontera biotecnológica.