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Líderes, ciencia y deporte: quiénes son los referentes que llegarán a Experiencia Endeavor 2026 en la capital jujeña

Con figuras confirmadas como Silvio Velo, la aspirante a astronauta Noel De Castro y referentes de firmas como Andreani, Porta y Winclap, la jornada abordará los desafíos de liderar, escalar e innovar en la región.

Silvio Velo, capitán y emblema histórico de la selección argentina de fútbol para ciegos, Los Murciélagos, aportará su lectura sobre la construcción de equipos ciegos.
Silvio Velo, capitán y emblema histórico de la selección argentina de fútbol para ciegos, Los Murciélagos, aportará su lectura sobre la construcción de equipos ciegos.
Hace 4 Hs

La Experiencia Endeavor NOA 2026 calienta motores para su desembarco en la Ciudad Cultural ubicada en San Salvador de Jujuy. A diferencia de otros encuentros empresariales, el atractivo central de esta edición, que se desarrollará mañana, desde las 9.30 y hasta las 18, radica en la heterogeneidad de su escenario: una cuidada selección de historias donde conviven el deporte de alto rendimiento, la exploración espacial, la industria pesada y la frontera biotecnológica.

El liderazgo y la superación personal tendrán dos voces con trayectorias fuera de cualquier molde corporativo tradicional. Por un lado, Silvio Velo, capitán y emblema histórico de la selección argentina de fútbol para ciegos, Los Murciélagos, aportará su lectura sobre la construcción de equipos ciegos a la adversidad y la toma de decisiones sin visión pero con rumbo claro.

Experiencia Endeavor 2026: talleres de IA, liderazgo y negocios en el NOA

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Por el otro, la presencia de la salteña Noel De Castro, la ingeniera biomédica que, además, es la primera candidata a astronauta de la Argentina, proyectará la mirada hacia la disciplina, la preparación técnica y la templanza necesarias para perseguir metas que parecen inalcanzables.

Gigantes de la industria

La transformación de las empresas familiares y la escala de los modelos de negocio tradicionales estarán representadas por referentes de peso nacional.

Verónica Andreani, directora del Grupo Logístico Andreani y presidenta de HOP Envíos, desglosará la complejidad de mover la producción en un país de geografías desafiantes. A su lado, José Porta, presidente de Porta S.A., y Agustín Otero Monsegur, director de San Miguel, compartirán las lecciones de conducción en sectores clave como la agroindustria y la agregación de valor en origen.

El impulso emprendedor contra las barreras del Norte: claves de Endeavor NOA

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El pulso de la innovación tecnológica y el capital de riesgo llegará de la mano de quienes hoy están escalando negocios desde el conocimiento. La dupla conformada por Juan Pablo Fernández y Alejandro Buffo Sempé, fundadores de Giraffe Bio, expondrá el cruce entre ciencia aplicada y mercado global.

En tanto, Mariano Sáenz, cofundador y CEO de Winclap, abordará la economía digital y el crecimiento basado en datos, secundado por la economista Elena Alonso (Emerald Capital y Elena Financiera) en el plano de las finanzas estratégicas, y por Rosendo Grobocopatel (Constelaciones), enfocado en la creación de contenido y nuevas audiencias.

La red de contención

La arquitectura del evento estará respaldada por las propias autoridades de la red. María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina, y Yuliana Bustamante, directora de Comunicación & Marketing, acompañarán la jornada para tejer el nexo entre el talento regional y las oportunidades globales.

30 startups de todo el país fueron seleccionadas para el programa HIT 2026 de Endeavor

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A ellas se sumará la voz territorial de Celeste Ballari, Directora de Operaciones de Endeavor NOA, ratificando el compromiso de mover la sede por las provincias del norte para descentralizar las oportunidades del ecosistema productivo.

Las novedades de la grilla y el acceso a las acreditaciones se mantienen abiertos a través del canal oficial en Instagram @endeavor_noa.

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