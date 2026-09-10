Milei evalúa viajar a Londres en medio de la tensión con el Reino Unido por Malvinas

Resumen para apurados
- Javier Milei evalúa viajar a Londres a fines de octubre para participar de la Argentina Week y atraer inversiones, en medio de tensiones con el Reino Unido por Malvinas.
- El roce diplomático creció tras las sanciones argentinas a petroleras que operan en las islas y la posterior advertencia británica de que defenderá con firmeza el territorio.
- La gira incluiría citas académicas y de negocios pero ninguna reunión bilateral oficial, en un intento de captar capitales sin ceder en el histórico reclamo de soberanía.
La posibilidad de que Javier Milei viaje a Londres a fines de octubre sigue sobre la mesa, pese al nuevo cruce diplomático con el Reino Unido por las Islas Malvinas. El mandatario libertario podría participar de una nueva edición de la Argentina Week, aunque la Casa Rosada todavía no definió si formará parte de la agenda.
El eventual viaje se analiza mientras crece la tensión entre ambos gobiernos a partir de las últimas medidas adoptadas por la administración de Milei contra las actividades hidrocarburíferas en el archipiélago. De concretarse, Milei llegaría a Londres en un contexto diferente al de fines del año pasado, cuando había manifestado su intención de visitar el Reino Unido y mantener encuentros con dirigentes políticos.
Según una fuente oficial, entre las actividades que se evalúan para el mandatario figuran una charla en la Universidad de Oxford y una reunión con empresarios. En cambio, por el momento no existen conversaciones destinadas a coordinar un encuentro con autoridades británicas, consignó el sitio TN.
La eventual visita se produciría en el marco de la Argentina Week en Londres, un foro orientado a promover inversiones. La Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, ya realizó una edición en Nueva York en marzo de este año y también está prevista otra en París.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que Londres forma parte de la agenda de estos encuentros, aunque aclaró que la presencia de Milei todavía no está definida. “Por el momento no está confirmada la presencia del Presidente”, señaló, y agregó que “está en la posibilidad”.
La eventual visita adquiere una particular relevancia por el nuevo escenario de tensión con el Reino Unido. Milei ratificó el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y anunció medidas contra el proyecto hidrocarburífero offshore de Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
A partir de esas decisiones, el Gobierno argentino inició procesos sancionatorios contra personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas y promovió una denuncia penal contra las compañías involucradas por operar con licencias que considera ilegítimas.
Durante su discurso, además, Milei cuestionó la situación del Reino Unido y sostuvo que el país atraviesa un proceso de declive marcado, según su definición, por una crisis migratoria, demográfica y económica.
La respuesta británica también elevó el tono del conflicto. El primer ministro, Andy Burnham, aseguró que su gobierno será “implacable” a la hora de defender las Islas Malvinas, mientras que un portavoz oficial sostuvo que las Fuerzas Armadas británicas permanecen en alerta permanente para proteger al Reino Unido y sus intereses.
En este contexto, un eventual viaje de Milei a Londres se produciría en medio de un escenario diplomático particularmente sensible. Aun así, el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de que el Presidente participe de la Argentina Week y avance con una agenda vinculada a la promoción de inversiones.
Milei ya había expresado a fines del año pasado su intención de viajar al Reino Unido y reunirse con el primer ministro y dirigentes de la oposición, entre ellos Nigel Farage. En aquel momento, había planteado que una relación comercial madura podía contribuir a demostrar la voluntad argentina de buscar una solución al conflicto por Malvinas mediante vías pacíficas y diplomáticas.