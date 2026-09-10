Milei evalúa viajar a Londres en medio de la tensión con el Reino Unido por Malvinas

El eventual viaje se analiza mientras crece la tensión entre ambos gobiernos a partir de las últimas medidas adoptadas por la administración de Milei contra las actividades hidrocarburíferas en el archipiélago. De concretarse, Milei llegaría a Londres en un contexto diferente al de fines del año pasado, cuando había manifestado su intención de visitar el Reino Unido y mantener encuentros con dirigentes políticos.