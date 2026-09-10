Política

Causa Malvinas: el Gobierno avanza en la Justicia y analiza más sanciones

El Ejecutivo busca responsabilizar penalmente a todos aquellos que se encuentren violando la soberanía argentina sobre el archipiélago.

PROYECTO. Casa Rosada evalúa sancionar a otras áreas económicas
PROYECTO. Casa Rosada evalúa sancionar a otras áreas económicas
Hace 5 Hs

El Gobierno nacional anunció que presentará nuevas denuncias penales contra empresas e individuos implicados en el desarrollo de actividades hidrocarburíferas no autorizadas en las Islas Malvinas. La medida, promovida desde la Oficina del Presidente, no sólo apunta directamente a las firmas comerciales, sino que también identificará a directores, gerentes, administradores y representantes que hayan intervenido en la toma de decisiones. Con esta estrategia, el Ejecutivo busca responsabilizar penalmente a todos aquellos que se encuentren violando la soberanía argentina sobre el archipiélago y la plataforma continental.

Esta nueva arremetida judicial alcanzará a cinco compañías británicas: Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited. Las acciones derivarán tanto en la ampliación de expedientes que ya se encuentran en trámite como en la apertura de nuevas causas judiciales. La iniciativa se suma a la denuncia penal previa presentada este lunes por la Cancillería -encabezada por Pablo Quirno- y la Procuración del Tesoro contra otras cinco empresas vinculadas al megaproyecto petrolero Sea Lion.

El Gobierno denunciará a cinco empresas por actividades hidrocarburíferas frente a las Malvinas

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La embestida se enmarca en un contexto de escalada en las sanciones que el Poder Ejecutivo viene sosteniendo en los últimos días. Previamente, el presidente Javier Milei encabezó una cadena nacional para anunciar sobre los riesgos que implica el avance de las perforaciones hidrocarburíferas en la zona. Hasta el momento, las investigaciones y procedimientos administrativos impulsados por las autoridades nacionales ya suman a un total de 60 personas físicas y jurídicas bajo la lupa por presuntas infracciones a la normativa vigente.

Lo que dice la ley

El marco legal utilizado por la Casa Rosada se sustenta en la Ley 26.659, promulgada en el año 2011. Dicha norma prohíbe taxativamente a cualquier persona física o jurídica ejecutar actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin contar con la habilitación expresa de las autoridades competentes. Quienes violan esta legislación se exponen a severas inhabilitaciones administrativas y comerciales que van desde los 5 hasta los 20 años. Para agilizar estos trámites, el Ejecutivo publicó recientemente en el Boletín Oficial el Decreto 868/2026.

Malvinas: el Gobierno estudia incluir la pesca y otras actividades en el proyecto de sanciones

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En paralelo a las denuncias judiciales, el Gobierno trabaja a ritmo acelerado en la redacción del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. En el marco de esta labor, las autoridades evalúan ampliar el alcance del régimen de sanciones hacia otras áreas económicas estratégicas, principalmente la actividad pesquera. La iniciativa surge a partir de intensos reclamos impulsados por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp), entidad que sostiene que se debe aplicar el mismo rigor punitivo a las licencias de pesca ilegales que el Reino Unido otorga desde hace décadas en el Atlántico Sur.

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La discusión para endurecer las penas y extender las prohibiciones a nuevos sectores de negocios fue abordada directamente durante la última reunión de la mesa política oficialista. Las eventuales modificaciones legales podrían incorporarse al texto final de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, iniciativa que actualmente atraviesa sus últimas instancias de revisión técnica bajo la órbita de la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy.

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