Causa Malvinas: el Gobierno avanza en la Justicia y analiza más sanciones

En paralelo a las denuncias judiciales, el Gobierno trabaja a ritmo acelerado en la redacción del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. En el marco de esta labor, las autoridades evalúan ampliar el alcance del régimen de sanciones hacia otras áreas económicas estratégicas, principalmente la actividad pesquera. La iniciativa surge a partir de intensos reclamos impulsados por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp), entidad que sostiene que se debe aplicar el mismo rigor punitivo a las licencias de pesca ilegales que el Reino Unido otorga desde hace décadas en el Atlántico Sur.