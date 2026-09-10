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"Jubilazo": llega una semana llena de actividades para adultos mayores

En el marco del Día del Jubilado, la Municipalidad organizó actividades deportivas, culturales e informativas para adultos de la tercera edad.

Jubilazo: llega una semana llena de actividades para adultos mayores
Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán celebrará el Día del Jubilado con el 'Jubilazo', una semana de actividades gratuitas del 14 al 19 de septiembre en sedes municipales.
  • El programa incluye torneos de tejo, cocina y baile en la Casa del Adulto Mayor, y culminará con una gran fiesta y la elección de reyes en el Palacio de los Deportes.
  • La iniciativa busca fomentar la recreación y la integración comunitaria de adultos mayores de toda la provincia, consolidando espacios de contención y encuentro social.
Resumen generado con IA

Como cada 20 de septiembre, este año se celebrará el Día del Jubilado. En el marco del festejo, el Municipio capitalino organizó una semana completa de actividades para celebrar a la tercera edad. El gran agasajo culminará el sábado 19 con una fiesta en el Palacio de los Deportes y con la elección del Rey y la Reina de los Jubilados.

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Los adultos mayores que quieran divertirse deben prepararse para los días de celebración. El “Jubilazo” ocupará toda la grilla de la semana próxima: empezará el lunes 14 y terminará el sábado 19, con charlas, juegos y baile previstos para todos los días. También habrá sorteos, por lo que los participantes podrán volver a casa con un premio.

“Jubilazo”: cronograma de actividades por el Día del Jubilado

El evento contará con dos sedes. La primera parte se desarrollará entre el lunes y el viernes de la semana que viene en la Casa del Adulto Mayor, dependiente de la Dirección de Adulto Mayor, ubicada en Adolfo de la Vega 505. Todos los días se hará desde las 9 hasta el mediodía. El sábado 19, cambiará la locación y se trasladará al Palacio de los Deportes del Parque 9 de Julio para recibir a un gran número de invitados.

Lunes 14 de septiembre

Encuentro y Torneo de Tejo Municipal para mayores de 60 años. Habrá una categoría masculina y una femenina. Se hará desde las 9.30. La inscripción se realiza en la Casa del Adulto Mayor hasta este jueves 10 de septiembre a las 13.

Martes 15 de septiembre

A las 9.30 continuará el Torneo de Tejo Municipal en la Casa del Adulto Mayor.

Miércoles 16 de septiembre

Se hará un torneo de cocina grupal “Alma de cocinero” desde las 9 hasta las 12.

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Jueves 17 de septiembre

A las 10.30 iniciará la batalla de baile con participación de alumnos de los talleres municipales de Bailoterapia y Zumba.

Sábado 19 de septiembre

El festejo se hará por la tarde, de 16 a 20, en el Palacio de los Deportes, a resguardo del sol y la lluvia. Se hará la elección del Rey y la Reina de los Jubilados con una inscripción que se abrirá el mismo día. Habrá música, baile, premios y sorteos. Estará presente la Banda de Música Municipal “Maestro Luzbel Giacobbe”.

Participación abierta para el “Jubilazo”

Todos los centros municipales y culturales de la capital con grupos de adultos mayores podrán participar de las actividades. Pero la invitación se abrió para que cualquier interesado pueda asistir, independientemente de si realizó o no algún taller organizado por la Municipalidad.

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“Las personas mayores están todas invitadas, de la provincia y de la Capital, para que puedan disfrutar no solamente de las actividades y de los talleres que tenemos acá de manera gratuita, sino también para que en esta semana especial puedan participar y disfrutar”, destacó Emiliano Ramírez, director de Adulto Mayor.

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