"Jubilazo": llega una semana llena de actividades para adultos mayores

“Jubilazo”: cronograma de actividades por el Día del Jubilado

El evento contará con dos sedes. La primera parte se desarrollará entre el lunes y el viernes de la semana que viene en la Casa del Adulto Mayor, dependiente de la Dirección de Adulto Mayor, ubicada en Adolfo de la Vega 505. Todos los días se hará desde las 9 hasta el mediodía. El sábado 19, cambiará la locación y se trasladará al Palacio de los Deportes del Parque 9 de Julio para recibir a un gran número de invitados.