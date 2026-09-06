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Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran en la semana del 7 al 11 de septiembre

Las prestaciones este mes llegarán con un incremento del 2.11% y el bono de $70.000.

Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran en la semana del 7 al 11 de septiembre
Foto: Angencia NA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Anses activó en Argentina el calendario de pagos del 7 al 11 de septiembre para jubilados, pensionados y asignaciones, con el fin de abonar los haberes mensuales.
  • Las prestaciones se liquidan con una suba del 2,11% por la fórmula de movilidad jubilatoria vigente, sumada a un bono extraordinario de $70.000 para haberes mínimos.
  • Con estas medidas, la jubilación mínima asciende a $498.633,20 y se actualizan AUH y pensiones, buscando mitigar el impacto de la inflación en los ingresos.
Resumen generado con IA

Este lunes se dará inicio a una nueva semana de pagos de las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Desde el 7 hasta el 11 de septiembre, los depósitos se harán de forma ininterrumpida. Los pagos llegan con ajuste por fórmula de movilidad. En septiembre, la mayoría de los programas abonarán un 2.11% extra.

Aumento en la Prestación por Desempleo de Anses: cómo quedan las escalas y quiénes cobran la suba

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La jubilación mínima quedará así en $498.633,20  con el bono de $70.000 incluido. Los jubilados y pensionados que superen el haber mínimo también recibirán un monto extra, pero será proporcional y se pagará hasta equiparar el total de los jubilados de la prestación mínima.

  • Jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo

Miércoles 9 de septiembre: beneficiarios con DNI terminados en 1

Jueves 10 de septiembre: beneficiarios con DNI terminados en 2

Viernes 11 de septiembre: beneficiarios con DNI terminados en 3

  • Titulares de Asignación por Embarazo

Miércoles 9 de septiembre: beneficiarios con DNI terminados en 1

Jueves 10 de septiembre: beneficiarios con DNI terminados en 2

Viernes 11 de septiembre: beneficiarios con DNI terminados en 3

  • Titulares de Asignación Prenatal y por Maternidad

Viernes 11 de septiembre: beneficiarios con DNI terminados en 2 y 3

  • Asignaciones por Matrimonio, Adopción y Nacimiento
  • Titulares de Pensiones No Contributivas

Miércoles 9 de septiembre: beneficiarios con documentos terminados en 2 y 3

Jueves 10 de septiembre: beneficiarios con documentos terminados en 4 y 5

Viernes 11 de septiembre: beneficiarios con documentos terminados en 6 y 7

Cuánto pagarán las prestaciones de Anses en septiembre

Las prestaciones previsionales de Anses también se pagarán con el bono. El total a pagar en septiembre por Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $412.906,56. La Pensión No Contributiva por Vejez e Invalidez ascenderá a $370.043,24 con el aumento y, la Pensión para Madres de 7 hijos, a $498.633,20.

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En septiembre, las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 2,11%.

De esta forma, la Asignación Universal por Hijo será de $154.031‬‬, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $501.537, la Asignación Familiar por Hijo a $77.025 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $250.780.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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