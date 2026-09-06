Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran en la semana del 7 al 11 de septiembre

Este lunes se dará inicio a una nueva semana de pagos de las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Desde el 7 hasta el 11 de septiembre, los depósitos se harán de forma ininterrumpida. Los pagos llegan con ajuste por fórmula de movilidad. En septiembre, la mayoría de los programas abonarán un 2.11% extra.