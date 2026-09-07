Mes de la Ciudad: las actividades para hacer en San Miguel de Tucumán esta semana

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanzó una agenda cultural y recreativa del 7 al 13 de septiembre para celebrar los 341 años de la fundación de la ciudad.
- El programa integra paseos en bus turístico, circuitos gastronómicos, espectáculos musicales y campañas de salud comunitaria en plazas, museos y centros vecinales.
- La iniciativa busca impulsar el turismo urbano y reforzar la identidad local antes de los actos centrales del 29 de septiembre y la Batalla de Tucumán.
La ciudad de San Miguel de Tucumán cumple 341 años el 29 de septiembre y la Municipalidad preparó un cronograma de actividades culturales, deportivas, recreativas y de concientización. Los actos centrales se darán en el encuentro del Mes de la Juventud y un evento protocolar por el aniversario de la Batalla de Tucumán.
Entre las propuestas que preparó la Municipalidad hay nuevas opciones de paseos guiados, encuentros corales, espectáculos musicales, eventos culturales y jornadas comunitarias para las infancias. También habrá festejos por el Día del Estudiante, Día del Maestro, Semana del Jubilado, la llegada de la primavera y el primer cumpleaños del Campus Educativo Ambiental.
Actividades por el Mes de la Ciudad del 7 al 13 de septiembre
Lunes 7 de septiembre
A las 18 - Acto por la Independencia de Brasil, en la Casa Museo de la Ciudad. Celebración con la presencia de la cónsul. No se suspende por lluvia.
Martes 8 de septiembre
De 10 a 13 - Campaña de promoción de los derechos de los jóvenes, en el marco del Mes de la Juventud. Plaza San Martín.
Miércoles 9 de septiembre
A las 9 - Bus Turístico para Adultos Mayores. Dirección del Adulto Mayor, Av. Adolfo de la Vega 505.
A las 9 - Bus Turístico para adultos mayores del Centro de Jubilados Amor Eterno (Diego de Villarroel 457). Recorrido por el Casco Histórico a pie.
De 9.30 a 12.30 - Campaña de prevención del suicidio a cargo de Niñez y Juventud, en el marco del Mes de la Juventud. Plaza San Martín.
Jueves 10 de septiembre
A las 9 - Muestra "Golpes del Alma" del Grupo de Bombo de la Dirección del Adulto Mayor, a cargo de la profesora Myriam De Amicis. Lugar a confirmar.
De 9.30 a 12.30 - Día Mundial para la Prevención del Suicidio, en el marco del Mes de la Juventud. Campaña de prevención y concientización. Plaza Urquiza.
A las 19 - Ballet Sol Naciente, presentación en la explanada de la Casa Histórica. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.
Viernes 11 de septiembre
A las 9 - Muestra de zumba “Ritmos que unen” en la Dirección del Adulto Mayor, Av. Adolfo de la Vega 505.
A las 9.30 - "Romper el Silencio": Foro debate sobre la prevención del suicidio. Dirección de Niñez y Juventud, Venezuela 3200.
A las 10 - Recorrido guiado a pie por el casco histórico. El paseo invita a descubrir los principales hitos culturales, históricos y arquitectónicos de la ciudad. Salida: Oficina de Información Turística, Congreso al 100.
A las 12 – Circuito La Ruta de la Empanada. Paradas: El Portal, La Peña El Cardón y la Casa de Yamil. En cada una los participantes recibirán una empanada y un vaso de gaseosa. Salida: Laprida primera cuadra.
A las 19.30 – Paseo por el Museo Escultórico a Cielo Abierto: recorrido guiado por las esculturas clásicas emplazadas en el Parque 9 de Julio. Salida del Bus Turístico: Laprida primera cuadra.
Sábado 12 de septiembre
De 10 a 13 – El Museo de la Industria Azucarera albergará el encuentro “Tejiendo en museos”. Entrada libre y gratuita, no se suspende por lluvia.
A las 11 - Ruta de los Pianos. Salida: Laprida primera cuadra.
A las 17 - Clase de folclore en Plaza Temática, Congreso y San Lorenzo, a cargo de Fredy Vaca.
A las 20 - Bus Turístico “Las luces de mi Ciudad”. El circuito transita por los principales polos de esparcimiento locales y destaca la iluminación arquitectónica de los teatros Mercedes Sosa, San Martín y Alberdi. Incluye “paradas para selfies” y contempla intervenciones artísticas y culturales. Salida: Laprida primera cuadra.
A las 20.30 - Serenata en el Balcón de la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532). Show en vivo a cargo del tenor Fabián Abad. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.
Domingo 13 de septiembre
A las 16 - Festejo para las infancias en el B° Kennedy. Espectáculo de circo “El Caos no para”, juegos deportivos y puesto de tarjeta SUBE. Actividad de la Subsecretaría de Cultura articulada con la Dirección de Centros Vecinales, Respuesta Rápida, Deportes, Gestión Cultural y la Secretaría de Gobierno. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.
A las 16 - Circuito City Tour con el Cementerio del Oeste: recorrido guiado a bordo del Bus Turístico que recorre los puntos más emblemáticos de San Miguel de Tucumán. Con una duración de dos horas, el itinerario inicia y finaliza en la Plaza Independencia, abarcando su entorno histórico, institucional y religioso. Salida: Laprida primera cuadra.
A las 19 - Recital de Juan Quintero “Pago querido”, en la Casa de la Cultura del Parque 9 de Julio. El músico tucumano brindará un concierto al atardecer. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.
A las 20 - La ruta del sándwich de milanesa SMT: recorrido en el Bus Turístico con paradas en sangucherías a confirmar. Salida: Laprida primera cuadra.
A las 20 – Espectáculo musical de tango en las escalinatas del Cementerio del Oeste, Asunción 150, a cargo de Mariano Jarjal.