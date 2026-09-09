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“Transformando el Futuro” invita a los jóvenes a ser artífices de un cambio

La agenda de actividades se desarrollará hoy y mañana en la zona de los Valles.

Uno de los conversatorios abiertos se llevará a cabo en Colalao del Valle.
Uno de los conversatorios abiertos se llevará a cabo en Colalao del Valle.
Hace 6 Hs

Esta semana, el programa “Transformando el Futuro” despliega en Tucumán una agenda que conecta a jóvenes, comunidades, instituciones públicas y empresas en distintos puntos de la provincia, con la mirada puesta en generar alternativas de desarrollo local.

La iniciativa, presente en más de 10 países, está dirigida principalmente a personas de entre 17 y 35 años y apunta a fortalecer sus capacidades para afrontar un mercado laboral en transformación, pero también para crear sus propios proyectos. Para eso ofrece herramientas tecnológicas, capacitación en habilidades blandas, orientación vocacional y formación continua, con especial atención en actividades vinculadas al turismo responsable, la conservación ambiental, la producción sustentable y el trabajo autogestivo.

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En Tucumán, la gira es fruto de una articulación entre el Ente Tucumán Turismo, la Cooperativa Generar, Bosque Modelo Tucumán y Fundación Plan 21, con el acompañamiento de redes de empresas y fundaciones comprometidas con el desarrollo sostenible y los criterios ASG -ambientales, sociales y de gobernanza-, entre ellas Zurich Foundation y Universal Assistance. El programa proyecta alcanzar un impacto significativo en la región y contribuir a mejorar la vida de más de 50.000 personas hacia fines de 2028.

La particularidad de la propuesta es que la capacitación no queda restringida a un aula ni se limita a transmitir conocimientos. La gira recorre los territorios para encontrarse con sus protagonistas y conocer sus necesidades, recursos y posibilidades. En ese camino, los Valles Calchaquíes ocupan un lugar central como escenario donde el patrimonio natural y cultural puede convertirse en motor de nuevas oportunidades sin perder de vista la necesidad de preservar los ecosistemas y fortalecer a las comunidades.

Hoy la agenda prevé conversatorios abiertos en Talapazo, con la participación e integración de la Comunidad India de Quilmes, y continuará por la tarde en Colalao del Valle y El Pichao. El eje de estos encuentros está puesto en el empoderamiento comunitario y en la búsqueda de herramientas que permitan pensar el desarrollo desde las propias comunidades.

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La actividad continuará mañana en Amaicha del Valle, donde se realizará un encuentro participativo y una reunión institucional con el cacique y su equipo técnico. Uno de los objetivos será acercarles las plataformas formativas del programa y explicar su funcionamiento para facilitar el acceso a las propuestas de capacitación.

En la capital

El recorrido llegará el viernes a San Miguel de Tucumán, con una jornada de articulación junto a la Secretaría de la Producción, a través de la Unidad Ejecutora de Desarrollo Productivo (UEDP). También están previstas visitas al Instituto Miguel Lillo y a la Facultad de Ciencias Naturales, antes de un cierre estratégico centrado en tres ejes: el potencial de la Red de Juventudes, la producción sustentable y la agricultura regenerativa. La agenda incluye además actividades en Yerba Buena, ampliando el mapa territorial.

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Uno de los principales recursos del programa es su plataforma digital, disponible en futuro.plan21.org, donde los jóvenes pueden acceder gratuitamente a propuestas de formación, incentivos para capacitarse y herramientas de orientación vocacional.

La coordinación de las actividades está a cargo de la Mg. Guadalupe Carbó, coordinadora regional del programa, junto con la licenciada Graciela Salazar y el ingeniero Daniel Diéguez, por Bosque Modelo Tucumán, además de referentes de las instituciones y comunidades participantes.

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