“Transformando el Futuro” invita a los jóvenes a ser artífices de un cambio

La particularidad de la propuesta es que la capacitación no queda restringida a un aula ni se limita a transmitir conocimientos. La gira recorre los territorios para encontrarse con sus protagonistas y conocer sus necesidades, recursos y posibilidades. En ese camino, los Valles Calchaquíes ocupan un lugar central como escenario donde el patrimonio natural y cultural puede convertirse en motor de nuevas oportunidades sin perder de vista la necesidad de preservar los ecosistemas y fortalecer a las comunidades.