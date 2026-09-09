“Transformando el Futuro” invita a los jóvenes a ser artífices de un cambio

Esta semana, el programa “Transformando el Futuro” despliega en Tucumán una agenda que conecta a jóvenes, comunidades, instituciones públicas y empresas en distintos puntos de la provincia, con la mirada puesta en generar alternativas de desarrollo local.
La iniciativa, presente en más de 10 países, está dirigida principalmente a personas de entre 17 y 35 años y apunta a fortalecer sus capacidades para afrontar un mercado laboral en transformación, pero también para crear sus propios proyectos. Para eso ofrece herramientas tecnológicas, capacitación en habilidades blandas, orientación vocacional y formación continua, con especial atención en actividades vinculadas al turismo responsable, la conservación ambiental, la producción sustentable y el trabajo autogestivo.
En Tucumán, la gira es fruto de una articulación entre el Ente Tucumán Turismo, la Cooperativa Generar, Bosque Modelo Tucumán y Fundación Plan 21, con el acompañamiento de redes de empresas y fundaciones comprometidas con el desarrollo sostenible y los criterios ASG -ambientales, sociales y de gobernanza-, entre ellas Zurich Foundation y Universal Assistance. El programa proyecta alcanzar un impacto significativo en la región y contribuir a mejorar la vida de más de 50.000 personas hacia fines de 2028.
La particularidad de la propuesta es que la capacitación no queda restringida a un aula ni se limita a transmitir conocimientos. La gira recorre los territorios para encontrarse con sus protagonistas y conocer sus necesidades, recursos y posibilidades. En ese camino, los Valles Calchaquíes ocupan un lugar central como escenario donde el patrimonio natural y cultural puede convertirse en motor de nuevas oportunidades sin perder de vista la necesidad de preservar los ecosistemas y fortalecer a las comunidades.
Hoy la agenda prevé conversatorios abiertos en Talapazo, con la participación e integración de la Comunidad India de Quilmes, y continuará por la tarde en Colalao del Valle y El Pichao. El eje de estos encuentros está puesto en el empoderamiento comunitario y en la búsqueda de herramientas que permitan pensar el desarrollo desde las propias comunidades.
La actividad continuará mañana en Amaicha del Valle, donde se realizará un encuentro participativo y una reunión institucional con el cacique y su equipo técnico. Uno de los objetivos será acercarles las plataformas formativas del programa y explicar su funcionamiento para facilitar el acceso a las propuestas de capacitación.
En la capital
El recorrido llegará el viernes a San Miguel de Tucumán, con una jornada de articulación junto a la Secretaría de la Producción, a través de la Unidad Ejecutora de Desarrollo Productivo (UEDP). También están previstas visitas al Instituto Miguel Lillo y a la Facultad de Ciencias Naturales, antes de un cierre estratégico centrado en tres ejes: el potencial de la Red de Juventudes, la producción sustentable y la agricultura regenerativa. La agenda incluye además actividades en Yerba Buena, ampliando el mapa territorial.
Uno de los principales recursos del programa es su plataforma digital, disponible en futuro.plan21.org, donde los jóvenes pueden acceder gratuitamente a propuestas de formación, incentivos para capacitarse y herramientas de orientación vocacional.
La coordinación de las actividades está a cargo de la Mg. Guadalupe Carbó, coordinadora regional del programa, junto con la licenciada Graciela Salazar y el ingeniero Daniel Diéguez, por Bosque Modelo Tucumán, además de referentes de las instituciones y comunidades participantes.