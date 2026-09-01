Anses publicó los aumentos oficiales de septiembre: cuánto cobrarán jubilados, pensionados y asignaciones
El organismo previsional confirmó un incremento del 2,11% para todas las prestaciones del mes de septiembre, ajustado según la inflación de julio. Además, ratificó la entrega del bono de $70.000 para los haberes mínimos.
Resumen para apurados
- ANSES oficializó un aumento del 2,11% en septiembre para jubilaciones y asignaciones en Argentina, calculado según el índice de inflación de julio del Indec.
- La suba fija el haber mínimo en $428.633 más un bono de $70.000, totalizando $498.633. La AUH ascenderá a $154.031 bajo el esquema de movilidad mensual.
- El ajuste busca mitigar el impacto inflacionario en los ingresos de los sectores vulnerables, aunque el congelamiento del bono extraordinario limita su recuperación.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó este martes cuál será el monto de incremento en el mes de septiembre de las jubilaciones, pensiones y asignaciones proporcionadas por el organismo previsional. El cálculo de aumento se basa en la fórmula de movilidad condicionada por el índice de Precios de Consumidor (IPC) que refiere a las variaciones de la inflación registradas en el mes de julio.
Los haberes de jubilados y pensionados así como los ayudas económicas de las asignaciones recibirán un incremento del 2,11% en septiembre. Según oficializó este martes el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano los titulares recibirán el incremento conforme muestran los números del INDEC y que hacen referencia a la variación de precios por la inflación de julio. Este valor se sumará además al bono de $70.000 congelado desde marzo de 2024 y otorgado a jubilaciones y pensiones que perciben el haber mínimo.
Montos oficiales para jubilaciones y pensiones en septiembre
Con la aplicación del aumento y la suma del refuerzo de $70.000, los montos correspondientes a cada prestación quedan definidos de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: el haber base ascenderá a $428.633,20. Al sumarle el bono extraordinario de $70.000, el monto total que percibirán los jubilados del haber mínimo será de $498.633,20. Aquellos beneficiarios que superen el haber mínimo recibirán un adicional proporcional hasta alcanzar dicho tope de $498.633,20.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): alcanzará un total de $412.906,56 ($342.906,56 de haber con aumento sumado a los $70.000 del bono).
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: la cifra total a cobrar será de $370.043,24 ($300.043,24 de haber básico más $70.000 correspondientes al bono).
Cuánto cobrarán las asignaciones familiares y AUH
En cuanto a las asignaciones sociales, los valores fijados para el mes de septiembre quedan configurados según la siguiente escala:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): asciende a $154.031.
- AUH por Hijo con Discapacidad: se eleva a $501.537.
- Asignación Familiar por Hijo: alcanzará los $77.025 para los titulares que se encuentren en el primer rango de ingresos.
Calendario oficial de pagos de ANSES: septiembre 2026
Todas las prestaciones se abonarán siguiendo el cronograma según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):
- DNI terminados en 0: 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: 14 de septiembre
- DNI terminados en 5: 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: 21 de septiembre