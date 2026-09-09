Anses comienza los pagos de septiembre: quiénes cobran este miércoles 9

Resumen para apurados
- La Anses inicia este miércoles 9 de septiembre el cronograma de pagos mensual en toda la Argentina para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.
- Cobran DNI terminados en 1 para haberes mínimos y AUH, y en 2 y 3 para PNC. El detalle de liquidación se consulta en la web oficial con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- El inicio del calendario asegura la acreditación ordenada de fondos y permite a los beneficiarios planificar sus cobros y trámites durante las próximas semanas del mes.
El inicio del cronograma de pagos de Anses tendrá lugar este 9 de septiembre. La jornada coincidirá con un día de la semana ideal para realizar trámites por parte de jubilados, pensionados y responsables de familias que recibirán estas asignaciones.
En esta misma fecha comenzará el pago de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, correspondientes a la primera quincena. Al tratarse de un beneficio abonado en una sola oportunidad durante el mes, estará habilitado para la totalidad de las terminaciones de documento.
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminado en 1.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor: DNI terminado en 1.
- AUH: DNI terminado en 1.
- Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 1.
- Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 2 y 3.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones.
- Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: todas las terminaciones.
Para acceder a la información dentro del sistema, las personas interesadas deben ingresar utilizando su CUIL junto con la Clave de la Seguridad Social. Una vez iniciada la sesión, la consulta del desglose correspondiente se realiza dirigiéndose de manera directa a la sección "Mis Cobros".