Descuentos para jubilados de Anses: cómo ahorrar hasta un 50% en farmacias durante septiembre 2026

Los jubilados y pensionados de Anses cuentan durante septiembre con la posibilidad de acceder a importantes bonificaciones en el rubro farmacéutico mediante acuerdos con distintas entidades bancarias. Entre las promociones vigentes sobresale una rebaja de hasta el 50% en las compras, la cual contempla un límite de devolución que alcanza los $12.000 de acuerdo con el canal de pago seleccionado.