Descuentos para jubilados de Anses: cómo ahorrar hasta un 50% en farmacias durante septiembre 2026

Resumen para apurados
- En septiembre, jubilados y pensionados de Anses acceden en Argentina a descuentos de hasta el 50% y reintegros de $12.000 en farmacias para amortiguar sus gastos de salud.
- Las promociones aplican pagando con la tarjeta de débito del cobro previsional en comercios adheridos a la red nacional, que suma convenios con supermercados y bancos.
- El esquema busca sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores ante la suba de precios en medicamentos y bienes básicos durante los próximos meses.
Los jubilados y pensionados de Anses cuentan durante septiembre con la posibilidad de acceder a importantes bonificaciones en el rubro farmacéutico mediante acuerdos con distintas entidades bancarias. Entre las promociones vigentes sobresale una rebaja de hasta el 50% en las compras, la cual contempla un límite de devolución que alcanza los $12.000 de acuerdo con el canal de pago seleccionado.
Para hacer efectivo este beneficio, resulta imprescindible efectuar la operación con los medios de pago asociados a la cuenta donde se perciben los haberes previsionales en los comercios adheridos. Asimismo, las entidades financieras brindan la alternativa de abonar en hasta tres cuotas sin interés en productos seleccionados durante todo el mes.
Cómo funcionas los beneficios de Anses
El programa Beneficios Capital Humano - Anses reúne más de 7.000 comercios y unos 12.000 puntos de venta distribuidos en todo el territorio nacional. Esta extensa red abarca diversos rubros de consumo cotidiano, entre los que destacan farmacias, supermercados, perfumerías y otros establecimientos comerciales.
Para aprovechar estas promociones, el requisito habitual consiste en abonar mediante la tarjeta de débito vinculada a la cuenta de cobro de la prestación previsional. Dependiendo del local seleccionado, la bonificación se aplica de forma directa en el mostrador o se acredita tiempo después como reintegro en el saldo bancario, pudiendo acumularse además con las promociones propias de entidades como Supervielle o Galicia.
- Coto: 10% de descuento sin tope, con las exclusiones previstas.
- Jumbo, Disco y Vea: 10% en distintos rubros y 20% en perfumería y limpieza.
- Josimar: 15% en los rubros alcanzados, sin tope.
- Carrefour: 10% para mayores de 60 años y beneficiarios de Anses registrados en Mi Carrefour, con un tope de $35.000.
- Día: 10% los lunes mediante reintegro, con un máximo de $2.000 por operación.
- Chango Más: 10% de lunes a domingo, con un límite de $1.000 por operación y $15.000 acumulados por mes.
Los descuentos pueden tener días específicos, topes por operación o por mes, productos excluidos y condiciones vinculadas al medio de pago. Por eso, antes de realizar una compra, conviene consultar los términos de cada promoción para saber exactamente qué beneficio corresponde.